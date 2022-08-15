https://ukraina.ru/20220815/1037671169.html

Иван Лизан: Американцы уже разбудили медведя, а теперь будят дракона

Иван Лизан: Американцы уже разбудили медведя, а теперь будят дракона - 15.08.2022 Украина.ру

Иван Лизан: Американцы уже разбудили медведя, а теперь будят дракона

Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T14:54

2022-08-15T14:54

2022-08-15T14:54

интервью

иван лизан

китай

сша

тайвань

политика

экономика

рф

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Китай – большая угроза для США, потому что там сейчас у власти поколение чиновников, которые прекрасно осознают важность реального сектора экономики, а в США с этим – большие проблемы. Поэтому Китай – потенциальный гегемон, считает глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Иван, начнём с ситуации вокруг Тайваня. Минобороны Китая заявило, что США сами создают кризис, а потом перекладывают ответственность на других. МИД Китая также объявил о восьми контрмерах в ответ на действия США. Пойдет ли Китай дальше в этой ситуации, ожидать ли разрыва дипломатических отношений между странами?– Дипломатические отношения разрывать никто не будет. США с Россией не разрывали дипотношения, хотя поводов побольше – мы, все-таки, занимаемся разгромом их любимого детища, которое они взращивали уже добрых двадцать лет, и хотели использовать как бойцовского пса, который нас загнал бы в угол и потом горло перегрыз. У Китая с США даже до такого уровня эскалации не дошло. Да, Тайвань в американской иерархии ценностей значительно важнее Украины, но дело настолько далеко не зашло. В какой-то перспективе отдаленной – возможно. Рано или поздно наступит момент, когда Китаю, скорее всего, придется брать Тайвань силой. После этого – возможно, да.Но лучше нам до этого момента приложить усилия, чтобы кризис можно было решить другими способами, потому что прямое столкновение между двумя ядерными державами – не очень хорошая штука.Скорее всего, на текущем этапе стороны будут обмениваться мелкими ударами, колкостями. США устроили кризис и дискредитировали Китай, показали его слабым. Китай попытается провести несколько волн эскалации, и доказать – в первую очередь самому себе и своим гражданам – что он сильный. То есть не потерять лицо. Но до сваливания в серьезный кризис там пока достаточно далеко.– О колкостях: в СМИ появилось интересное сравнение. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда. Напомнbим, это афроамериканец, который был убит белым полицейским 25 мая 2020 года при задержании. Верно ли сравнение внешней политики США с давление коленом на горло?– США в принципе похожи на крепкую бойцовскую собаку, они хватают зубами и давят. Поэтому, если китайский политик подразумевала это – пожалуй, да. Надо отдать должное, американцы давят системно. Они нащупали слабое место в китайской экономике – это место называется "полупроводники". Несмотря на все выдающиеся достижения китайских производителей электроники, они сильно зависят от поставок чипов из Тайваня. Там находится по факту мировой монополист. Монополист по части производства чипов по тонким техпроцессам, условно 14 нанометров, ТSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – Ред.) – тайваньская крупнейшая в мире фабрика. И США, пользуясь этой слабостью, ударили по "Хуавей" ("Huawei"), она перестала получать чипы. Только на российском рынке ее доля в сегменте смартфонов составляет чуть больше 1% (годом раньше составляла 2,5% – Ред.).Вторая слабость – это зависимость Китая от литографического оборудования и от различных изделий и продуктов, где используется американская интеллектуальная собственность.Китай вкладывает десятки миллиардов долларов в развитие своей полупроводниковой промышленности. Он достиг определенных успехов, например, может производить и чипы под техпроцессы 14 нанометров. Но это уровень бюджетных сматфонов 3-4-хлетней давности, до флагманов - не хватит. Это оборудование производится на китайских фабриках, с использованием иностранного литографического оборудования. Это оборудование производят две страны: Япония (когда речь идет о более зрелых техпроцессах) и нидерландская ASML.В ASML когда-то вложили огромное количество денег все крупнейшие производители микроэлектроники в мире, и она добилась своего лидерства за счет долгого эволюционного развития. Это не был разовый технологический скачок.Американцы запретили ASML поставлять свое оборудование на материковый Китай и сейчас давят на Японию, чтобы и она ввела запрет на поставки литографического оборудования, уже более старого, на территорию Китая. Китай может лишиться оборудования для производства чипов. Следующий шаг – американцы хотят ударить по производству "памяти" в Китае. Для этого они запретили своим производителям отгружать оборудование, которое необходимо для производства этих чипов.Рано или поздно Китай могут загнать в угол, из которого будет один выход – в направлении Тайваня. Каким-то дерзким молниеносным ударом, насколько это в принципе возможно, захват фабрик, и после этого Пекин получит козыри и сможет торговаться с США по принципу "вы нам оборудование – мы вам чипы".В противном случае все эти китайские озабоченности никого не будут интересовать, а производство чипов – это специфическая штука, где абсолютно все импортозаместить практически невозможно. Особенно сложнейшие машины, такие как установки для литографии. Соответственно, если рассматривать все происходящее с этого ракурса – китайский политик права. Действительно давят либо зубами, либо коленом на шею.– Спецслужбы США стали уделять больше внимания Китаю, чем борьбе с терроризмом. Действительно ли Китай составляет для них экзистенциальную угрозу?– Да, представляет, потому что это потенциальный гегемон. Проблема США – это даже не проблема с экономикой. Экономика – штука поправимая. Проблема США – это проблема, в первую очередь, с элитами. Мы же видим, что выродились демократы. Как еще при Бараке Обаме они вроде бы неплохо себя чувствовали, правда, была странная Хиллари Клинтон, она смеялась, когда людей убивали, или когда Каддафи толпа растерзала.Буквально – хлоп, и мы смотрим на престарелого Джо Байдена, наблюдаем за тем, как в его команде полным-полно различных журналистов, менеджеров, пиарщиков, но не людей от реального сектора экономики. С людьми от реального сектора экономики тяжело на выборах победить, но с менеджерами невозможно потом управлять, тем более с пиарщиками, потому что они не понимают причинно-следственных связей в экономике.Поэтому да, Китай – это большая угроза (для США – Ред.), потому что в Китае сейчас у власти поколение чиновников, которые прекрасно эти причинно-следственные связи понимают. Они осознают важность реального сектора экономики, а в США с этим еще достаточно плохо.Плюс, Китай – страна со стабильным внешнеторговым сальдо. Китайцы традиционно продают товаров больше, чем покупают. США наоборот: традиционно покупают товаров больше, чем продают. И во многом эта история с продажей американского стратегического резерва нефти Китаю – это история про то, как США пытаются хоть как-то торговый баланс выправить в свою сторону. Поэтому Китай – это, пожалуй, главная угроза для США. Россия – задира, которая толкается локтями и во многом крушит современный миропорядок, основанный еще на изжившей себя однополярности. А Китай – безумный ботаник, организатор всей этой схемы, который потом придет и будет управлять всем происходящим.– Насколько, с точки зрения США, своевременна эскалация конфликта на Тайване, если есть еще и Украина, которой тоже нужно помогать, снабжать?– Мы же видим – американцы прощупали Китай. Я не думаю, что Нэнси Пелоси без одобрения Байдена в "самоволку" отправилась на Тайвань. Иначе бы ей авианосец в усиление не отправили бы. Соответственно, Вашингтон прощупывал реакцию Пекина, осознал, что – ну, вот гнутся, значит, нужно дальше дожимать.Исходя из стратегических соображений – это путь в никуда, потому что вести даже холодную войну на два фронта – с Россией и с Китаем – США не могут.Если исходить чисто из тактических соображений и допустить то, что американские элиты в чем-то похожи на украинские, что у них тоже достаточно короткий горизонт планирования, то тогда становится понятнее – нужно добиться какой-то внешнеполитической победы, то, что на Украине называется "перемогой", и использовать ее для роста политических рейтингов.Они уже поковыряли берлогу, где медведь живет – медведь вышел. Теперь еще ковыряют логово дракона. Но что будет, когда выйдет дракон – не знаю.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20220813/1037629032.html

https://ukraina.ru/20220812/1037578258.html

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, иван лизан, китай, сша, тайвань, политика, экономика, рф