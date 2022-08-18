"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220818/1037742669.html
"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе
"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру
"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе
В Мариуполе идет усиленное строительство зданий, но пока такой картины нет в Волновахе и других городах, которые находятся близко к линии фронта и по ним периодически ВСУ стреляют, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-18T08:30
2022-08-18T08:30
новости
донбасс
мариуполь
волноваха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/69/1034156942_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2ccc7b928bc2a8f263f2bc6c31029d.jpg
Он рассказал, что в Мариуполе новые здания уже поднимаются, на окраине города уже готовы несколько многоквартирных домов.По его словам, жизнь Донбасса улучшается сразу после прекращения боевых действий на его территории, на "Луганщине это уже ощущается, в Донецке – не очень, потому что по нему пока продолжают стрелять".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/69/1034156942_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c550704667a9a14161b2e63dbe678381.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, мариуполь, волноваха
Новости, Донбасс, Мариуполь, Волноваха

"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе

08:30 18.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
В Мариуполе идет усиленное строительство зданий, но пока такой картины нет в Волновахе и других городах, которые находятся близко к линии фронта и по ним периодически ВСУ стреляют, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в Мариуполе новые здания уже поднимаются, на окраине города уже готовы несколько многоквартирных домов.
Идет довольно усиленное строительство. Понятное дело, что такой же картины нет в той же самой Волновахе. Восстановление идет, но Волноваха находится довольно близко к линии фронта и по ней регулярно прилетает. Думаю, когда линия фронта уйдет значительно западнее, начнется восстановление других районов Донбасса.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
По его словам, жизнь Донбасса улучшается сразу после прекращения боевых действий на его территории, на "Луганщине это уже ощущается, в Донецке – не очень, потому что по нему пока продолжают стрелять".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 13:18
Владимир Путин выступил на Московской конференции по безопасности. Главные заявления
 
НовостиДонбассМариупольВолноваха
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии
09:57Ересь и вырусь. Почему некоторые "внезапно прозрели"
09:49"Сбежать от хороших русских". За что Арестович набросился на украинцев
09:41Главное на 18 августа: в России и в мире
09:39МАГАТЭ и ЗАЭС, провокация для Гуттериша. Главное на Украине на утро 18 августа
09:36Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации Киева на Запорожской АЭС
09:11Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по Тайваню
09:01Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева
09:00Эксперт рассказал, как ШОС может стать более серьезной силой, чем НАТО
08:57Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest
08:46Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun
08:45Эксперт предположил, зачем США пошли на обострение отношений с КНР
08:30"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе
08:29"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян
08:16Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph
08:15Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине
08:06Запад может навредить России в ООН - Reuters
08:00Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток"
07:55"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам
07:46США и Европа запросили заседание Совбеза ООН по Украине
Лента новостейМолния