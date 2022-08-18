https://ukraina.ru/20220818/1037742669.html

"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе

"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру

"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе

В Мариуполе идет усиленное строительство зданий, но пока такой картины нет в Волновахе и других городах, которые находятся близко к линии фронта и по ним периодически ВСУ стреляют, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-08-18T08:30

2022-08-18T08:30

2022-08-18T08:30

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Он рассказал, что в Мариуполе новые здания уже поднимаются, на окраине города уже готовы несколько многоквартирных домов.По его словам, жизнь Донбасса улучшается сразу после прекращения боевых действий на его территории, на "Луганщине это уже ощущается, в Донецке – не очень, потому что по нему пока продолжают стрелять".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html

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новости, донбасс, мариуполь, волноваха