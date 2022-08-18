https://ukraina.ru/20220818/1037742669.html
"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе
"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру
"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе
В Мариуполе идет усиленное строительство зданий, но пока такой картины нет в Волновахе и других городах, которые находятся близко к линии фронта и по ним периодически ВСУ стреляют, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-18T08:30
2022-08-18T08:30
2022-08-18T08:30
новости
донбасс
мариуполь
волноваха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/69/1034156942_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2ccc7b928bc2a8f263f2bc6c31029d.jpg
Он рассказал, что в Мариуполе новые здания уже поднимаются, на окраине города уже готовы несколько многоквартирных домов.По его словам, жизнь Донбасса улучшается сразу после прекращения боевых действий на его территории, на "Луганщине это уже ощущается, в Донецке – не очень, потому что по нему пока продолжают стрелять".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/69/1034156942_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c550704667a9a14161b2e63dbe678381.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, мариуполь, волноваха
"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе
В Мариуполе идет усиленное строительство зданий, но пока такой картины нет в Волновахе и других городах, которые находятся близко к линии фронта и по ним периодически ВСУ стреляют, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру