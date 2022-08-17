https://ukraina.ru/20220817/1037768224.html

"Это же нужно так ненавидеть Украину". За что Киевскому профессору хотят выбить зубы

"Это же нужно так ненавидеть Украину". За что Киевскому профессору хотят выбить зубы - 17.08.2022 Украина.ру

"Это же нужно так ненавидеть Украину". За что Киевскому профессору хотят выбить зубы

На Украине продолжается борьба с русской культурой и в процессе этой борьбы пересмотру подвергается даже биография Тараса Шевченко. Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T13:52

2022-08-17T13:52

2022-08-17T13:52

история

тарас шевченко

живопись

xix век

скандал

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На Украине продолжается борьба с русской культурой и в процессе этой борьбы пересмотру подвергается даже биография Тараса Шевченко.Минувшие выходные отметились скандалом в украинской университетской среде. За историей со снятием мемориальной доски Михаилу Булгакову эту историю СМИ проглядели, а между тем, она это весьма занятна.Всё началось 5 августа, когда профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Андрей Баумейстер у себя в соцсетях раскритиковал решение украинских властей о переименовании улиц, названных в честь художника Карла Брюллова. Баумейстер подчеркнул, что Брюлов сыграл важную роль в судьбе украинского национального гения Тараса Шевченко:Он указал, что "Шевченко обязан Брюллову и свободой, и мастерством художника" и так подытожил свою публикацию:ЦитатаЭтого стерпеть было нельзя! 13 августа профессору ответили. Искусствовед из Киево-Могилянской Академии Диана Клочко не сдерживала себя, сходу заявив:Далее Клочко пояснила, что Шевченко, оказывается, являлся не живописцем, а графиком.Возмутили Клочко и слова о роли Брюллова в освобождении и мастерстве Шевченко."Шевченко учился в мастерской Брюллова, но не у Брюллова", - сообщила она, обвинив Баумейстера в том, что тот писал свою заметку "не разобравших, как тогда проводилось обучение в академических мастерских".Правда сразу же после этого Клочко заявила, что для получения звания академика Шевченко выбрал брюлловскую "Вирсавию" "в знак состязания, ведь ученик превзошёл учителя".Завершила свою запись Клочко прямым обвинением Баумейстера в ненависти к Украине.Уже после того, как её запись набрала популярность, Клочко в post scriptum дописала, что и деньги за портрет кисти Карла Брюллова внесла не только российская императорская семья.В комментариях к записи поддержавшая искусствоведа публика задавалась вопросом, отчего Баумейстер ещё на свободе, почему им не занимается СБУ и почему у него не выбиты зубы. Эти мнения своих почитателей Клочко одобрила.А вот те, кто наблюдал за конфликтом со стороны, были весьма удивлены. Ведь заявления Клочко противоречат в том числе и тому, что учат в украинских школах.Комикс о том, как Шевченко получил свободуСколь-нибудь грамотный украинский школьник схематично опишет молодость Шевченко так: талантливый слуга помещика Павла Энгельгардта был отдан последним в артель художника Василия Ширяева в Санкт-Петербурге. В этом городе он познакомился со своими земляком — художником Иваном Сошенко, а через него и с другими художниками, которые в свою очередь познакомили его с поэтом Василием Жуковским и художником Карлом Брюлловым. Последние и решили выкупить талантливого молодого человека из крепостничества.Брюллов написал портрет Жуковского. Картину разыграли в лотерее, среди участников которой была и императорская семья — Жуковский был учителем русского языка великой княгини, а затем императрицы Александры Фёдоровны и наставником её сына — цесаревича Александра Николаевича. На вырученные от лотереи деньги Шевченко и выкупили.Конечно, у украинского патриота возникнет соблазн обвинить составителей учебников в "совковости". Однако вот как описывает эти же события сам Тарас Шевченко. В 1860 году в письме редактору журнала "Народное чтение" Кобзарь вспоминал:В этом письме Шевченко довольно отстранённо отзывается практически о всех. Но не о Брюллове, которого он называет великим. Конечно, это можно посчитать безличностным признанием гения художника его "собратом по цеху".И тут примечательно то, что переписка того же Жуковского свидетельствует: несмотря на социальную пропасть, разделявшую первых людей империи и малороссийского крепостного, к судьбе Шевченко отнеслись со всем возможным участием.В апреле 1838 года Жуковский написал письмо графине Юлии Барановой — статс-даме, гофмейстерине и воспитательнице дочерей Николая I и близкому другу императорской семьи. Её брат — граф Владимир Адлерберг — был особо приближен к императору. Именно Адлерберг во время восстания декабристов привёз привёз из Аничковского дворцав Зимний цесаревича Александра, а после был послан успокоить императриц и находился с ним до прибытия Николая I.Своё шутливое письмо Жуковский озаглавил "Историческое обозрение благодетельных поступков Юлии Фёдоровны и разных других обстоятельств, курьезных происшествий и особенных всяких штучек" и сопроводил набросками, карикатурами, на которых был изображен никто иной, как Шевченко.На втором рисунке изображён уже и Брюллов.Цитата"Это Брюлов, пишет портрет с Жуковского. На обоих лавровые венцы. Вдали Шевченко метет горницу. В облаках Юлия Фёдоровна. Она думает про себя: "Какой этот Матвей красавец". А Василий Андреич, слыша это, благодарит внутренно Юлию Федоровну и говорит про себя: "Я, пожалуй, готов быть и Максимом, и Демьяном, и Трифоном, только бы нам выкупить Шевченко". — "Не беспокойся, Матюша, — говорит из облаков Юлия Фёдоровна, — мы выкупим Шевченко". А Шевченко знай себе метет горницу. Но это в последний раз", - писал Жуковский.Ну а на третьей карикатуре был изображён ликующий автор письма с вольной Шевченко и пляшущий "от радости, потому что достался государыне императрице" портрет, которому на скрипке играл сам Шевченко. Юлия Фёдоровна же благословляла всех с облака.Завершалось письмо ещё одной карикатурой.Вообще, если обратить внимание на то, кто был задействован в выкупе Шевченко, а это — воспитатели детей императора, в том числе и цесаревича, Жуковский и Баранова, устроитель лотереи крёстный сын Екатерины II, гофмейстер граф Михаил Виельгорский, и, конечно, сама императорская семья, становится понятна ярость Николая I, ознакомившегося с содержанием поэмы "Сон", где Шевченко крайне нелестно отозвался о супруге императора.Конечно, на все эти письма Жуковского современный борец с "российским империализмом" может заявить, что выкуп крепостного из Малороссии был "игрой для господ", некой разновидностью развлечения. Да и об отношении Брюллова к Шевченко у Жуковского ничего нет.Но вот что писал художник Сошенко (который первым начал хлопотать за талантливого крепостного) о том, как уже благодаря Брюллову Шевченко попал в высший свет. В письме первому биографу и другу украинского классика Михаилу Чалому Сошенко жаловался:Сошенко призывал собрата покончить с таким образом жизни.Но и это вряд ли убедит "деколонизатора". Он, во-первых, наверняка упрекнёт Сошенко в зависти. В том же, впрочем, упрекнёт и Брюллова, добавив, что тот сознательно сбил с пути праведного молодого и талантливого Шевченко (хотя именно на этих вечерах Шевченко и сделал выбор в пользу поэзии).А въедливый искусствовед спросит: "Ну и где здесь доказательства того, что Брюллов был учителем Шевченко?".И тут время обратиться к самым важным источникам.Что бы сказал ШевченкоВ комментарии к первой записи профессора Баумейстера одна из выпускниц КНУ, ныне живущая в Канаде, написала: "Не нам об этом судить, кто кому обязан...А Шевченко и Брюллову!".Что ж, слово Шевченко, а точнее — его дневнику.Повесть "Художник", на которую опирается искусствовед Клочко, во внимание брать не стоит: в ней детали биографии главного героя взяты из жизни не только Шевченко, но и, к примеру, Василия Штернберга (та же хрестоматийная сцена знакомства Штернберга с художником Михаилом Лебедевым в Летнем саду, которую в школах часто преподносят знакомство Шевченко и Сошенко). Впрочем, и в повести Шевченко называет Брюллова "Карлом Великим" и указывает на его огромную роль как учителя.Дневник — другое дело.Если в личной переписке или в своих публикациях любой человек может лгать или недоговаривать, то наедине со своим дневником он, как правило, откровенен.Вот что Шевченко писал 26 июня 1857 года о планах на будущее:В то время он находился в Новопетровском укреплении. До его увольнения со службы, а значит — до окончания ссылки — оставалось меньше месяца.Через несколько дней — 1 июля — Шевченко снова вспомнил в своём дневнике о Брюллове:Но дальше Шевченко уже сокрушался:А затем Шевченко стал рассуждать о призвании.Итак Шевченко называет Брюлова своим великим учителем и наставником, предоставлявшем Тарасу Григорьевичу кров.И далее на страницах дневника Брюллов вспоминается не раз. Так, Шевченко писал, что ему снился его учитель, а также вспоминал о случае, когда вынужден был заступаться за Брюллова перед Жуковским, доказывая его превосходство над немецкими художниками.В общем, и для других, и, что главное, для себя самого Шевченко был учеником Брюллова.С момента этой записи в дневнике Шевченко прошло 165 лет. И сегодня остаётся лишь догадываться, что сказало бы "солнце украинской поэзии", узнав, что его потомки будут с рвением достойным лучшего применения переименовывать улицы, названные в честь его "великого и незабвенного" учителя — Карла Брюллова.

https://ukraina.ru/20200309/1026956881.html

https://ukraina.ru/20210601/1031527918.html

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Николай Подкопаев

Николай Подкопаев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Николай Подкопаев

история, тарас шевченко, живопись, xix век, скандал