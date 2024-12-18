https://ukraina.ru/20241218/1059769493.html

Финская компания поможет ВСУ отступить в Донбассе. Не пора ли глушить спутники?

Финская компания поможет ВСУ отступить в Донбассе. Не пора ли глушить спутники? - 18.12.2024 Украина.ру

Финская компания поможет ВСУ отступить в Донбассе. Не пора ли глушить спутники?

Финское предприятие ICEYE, специализирующееся на продаже высокодетализированных карт для коммерсантов и разведывательных служб, готово продать Киеву карты для отступления ВСУ в Донбассе

2024-12-18T17:22

2024-12-18T17:22

2024-12-18T17:59

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Украина несамостоятельна в военно-политическом плане, о чем многократно заявляли представители российских властей. В ходе специальной военной операции по демилитаризации этого государства россияне выяснили, что демилитаризировать нужно, по сути, разросшийся до огромных масштабов полигон западной техники от пусковых установок с дальнобойными ракетами до мошенников в кол-центрах Днепропетровска. Кроме этого, отдельная "статья расходов" в этом дорогостоящем мероприятии - космическая разведка.Украина пользуется тем, что на Западе пока или уже не нужно. Киеву поставляют опытные образцы беспилотников, например, вместе со специалистами из предприятий-производителей. Получается так, что прямо на театре военных действий проводят подконтрольную войсковую эксплуатацию, по итогам которой на множестве иностранных сайтов компаний ОПК появляются рекламные пресс-релизы, а на выставках вооружений кто-то смело рассказывает по-английски: вот такой-то образец испытан в боевых условиях на Украине.Карту геостратегической активности в глобальном масштабе создают при помощи средств космической разведки. С октября 2024 года Украина официально пользуется услугами финской компании ICEYE, которая использует для этого 38 спутников на орбите Земли при пособничестве правительства ФРГ.ICEYE поставляет на рынок изображения высокого разрешения при помощи технологии радиолокационного синтезирования апертуры (РСА, SAR). Эта технология позволяет получать качественную картинку вне зависимости от погодных условий - ни облачность, ни снег с дождем не помеха. Считается, что SAR-изображения превосходят по качеству изображения, полученные с инфракрасных или оптических спутников. ICEYE предоставляет данные спецслужбам Бразилии, ОАЭ, государств НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Украинская кампания поможет ICEYE выйти на европейский рынок ОПК. Вице-президент отдела продаж в Британии Энди Челлен в эксклюзивном интервью профильному изданию Army Technology рассказал о том, как коммерчески полученные (читай: купленные) SAR-изображения пригодятся в многоуровневой разведке и реагировании для пользователей продукции оборонно-промышленных комплексов."Мы не являемся производителем оборонной продукции, но нас можно использовать для улучшения процесса принятия оборонных решений, — заявил Челлен. - Наша философия заключается в том, что мы можем предоставлять чрезвычайно подробные изображения на коммерческой основе, которые затем используются любыми организациями и агентствами для дополнения многослойной картины разведки и наблюдения".Радиолокационные данные "показывают" оптической системе данные, на которые не может повлиять камуфляж, маскировочные сети, время суток или погода. В качестве примера Челлен привел Украину."Погода — это скорее фактор, который существенно влияет на ситуацию на земле. Она влияет на возможности перемещения войск и техники, что выгодно военным и разведке", — сказал Челлен.Информация, которую ICEYE предоставляет Украине, будет полезна, по его словам, "украинским войскам, которые в настоящее время отступают, так как российские войска начинают прорывать линии обороны в Донбассе".Например, под видом наблюдения за наводнениями на планете в ICEYE отслеживали последствия уничтожения украинскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области. В ночь на 6 июня 2023 года ВСУ уничтожили дамбу, в результате чего Днепр вышел из берегов и затопил более 30 населенных пунктов. На следующий день подробные карты были уже опубликованы ведущими американскими СМИ.Или же из последних событий - ICEYE опубликовала детальные карты происходящего на авиабазе Хмеймим в Сирии. Сотрудники предприятия, руководство которого гордится поставленными якобы благими целями по мониторингу окружающей среды, предоставили подробный разбор вплоть до лопастей вертолетов Ми-26. "Это просто интеллектуальное любопытство", - объясняется в блоге компании.В августе 2022 года Украина, как сообщали местные СМИ, выкупила ресурс одного спутника ICEYE на средства, якобы собранные фондом местного телеведущего и комика Сергея Притулы. В ноябре 2024 года немецкий концерн Rheinmetall выкупил для Украины ресурс еще одного спутника. Причем за период работы одного спутника в распоряжении Главного управления разведки Минобороны Украины появились 4 173 изображения российских военных объектов, в том числе аэродромов, нефтебаз, позиций ПВО, военно-морских баз, складов вооружения и других.Благие цели коммерсантов из ICEYE, готовых продавать информацию хоть черту, привели к тому, что ВСУ использовали около 40% полученных снимков для подготовки терактов на территории РФ.Несомненно, такая коллаборация немецких производителей боеприпасов и техники, коммерческих спутниковых разведчиков и непризнанных террористов из ГУР МО Украины как бы намекает: а не пора ли России вытащить из кармана еще один козырь вроде "Орешника"? Возможности глушить спутники в космосе у России, как заявлялось в СМИ, есть, но вопрос ведь упирается в политэкономию: а ICEYE - это участник конфликта или дружелюбные предприниматели?Читайте также: Украина получила лазерное оружие, заявил украинский военачальник Сухаревский. Насколько это соответствует действительности и, главное, кому это нужно - в материале "Лазерный каминг-аут" полковника ВСУ Сухаревского: обманул или проговорился?

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