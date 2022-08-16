https://ukraina.ru/20220816/1037741161.html

Рогов рассказал, как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожcкой области

Как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожья

Рогов рассказал, как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожcкой области

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в интервью Украина.ру, какая мишень считается приоритетной для террористов из Киева

2022-08-16T17:21

2022-08-16T17:21

2022-08-16T17:21

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По его словам безопасность членов администрации Запорожской области обеспечивают специально обученные люди, четко понимающие свои задачи.По его словам, первоочередной целью киевского режима является мирное население региона, дестабилизация настроений в обществе. Удары идут по гражданским администрациям, по тем людям, кто обеспечивает жителей продуктами, лекарствами, занимаются перезапуском школ, вузов и т.д.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220806/1037367402.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир рогов, безопасность, запорожская область