https://ukraina.ru/20220816/1037741161.html
Рогов рассказал, как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожcкой области
Как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожья
Рогов рассказал, как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожcкой области
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в интервью Украина.ру, какая мишень считается приоритетной для террористов из Киева
2022-08-16T17:21
2022-08-16T17:21
2022-08-16T17:21
новости
украина
владимир рогов
безопасность
запорожская область
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По его словам безопасность членов администрации Запорожской области обеспечивают специально обученные люди, четко понимающие свои задачи.По его словам, первоочередной целью киевского режима является мирное население региона, дестабилизация настроений в обществе. Удары идут по гражданским администрациям, по тем людям, кто обеспечивает жителей продуктами, лекарствами, занимаются перезапуском школ, вузов и т.д.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220806/1037367402.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир рогов, безопасность, запорожская область
Новости, Украина, Владимир Рогов, безопасность, Запорожская область
Рогов рассказал, как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожcкой области
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в интервью Украина.ру, какая мишень считается приоритетной для террористов из Киева