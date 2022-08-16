Как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожья
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Рогов рассказал, как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожcкой области
Как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожья
Рогов рассказал, как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожcкой области
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в интервью Украина.ру, какая мишень считается приоритетной для террористов из Киева
2022-08-16T17:21
2022-08-16T17:21
новости
украина
владимир рогов
безопасность
запорожская область
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По его словам безопасность членов администрации Запорожской области обеспечивают специально обученные люди, четко понимающие свои задачи.По его словам, первоочередной целью киевского режима является мирное население региона, дестабилизация настроений в обществе. Удары идут по гражданским администрациям, по тем людям, кто обеспечивает жителей продуктами, лекарствами, занимаются перезапуском школ, вузов и т.д.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220806/1037367402.html
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новости, украина, владимир рогов, безопасность, запорожская область
Новости, Украина, Владимир Рогов, безопасность, Запорожская область

Рогов рассказал, как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожcкой области

17:21 16.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПразднование Дня Государственного флага в регионах России
Празднование Дня Государственного флага в регионах России - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в интервью Украина.ру, какая мишень считается приоритетной для террористов из Киева
По его словам безопасность членов администрации Запорожской области обеспечивают специально обученные люди, четко понимающие свои задачи.
У нас есть внешний контур безопасности, внутренний, перепроверка. Все подробности рассказывать не буду. Понятное дело – это война с терроризмом на постукраинском пространстве. Это зачистка от нацистов, от фашистов, которые привыкли убивать людей.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
По его словам, первоочередной целью киевского режима является мирное население региона, дестабилизация настроений в обществе. Удары идут по гражданским администрациям, по тем людям, кто обеспечивает жителей продуктами, лекарствами, занимаются перезапуском школ, вузов и т.д.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
6 августа, 15:02
Произошло покушение на замглавы Новой КаховкиПокушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гура совершили в Новой Каховке, сообщает 6 августа РИА Новости со ссылкой на источник в местной администрации.
 
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