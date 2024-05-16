https://ukraina.ru/20240516/1055093284.html

Конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" - Песков

Конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" - Песков - 16.05.2024 Украина.ру

Конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" - Песков

Россия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издание "Известия"

2024-05-16T09:45

2024-05-16T09:45

2024-05-16T09:45

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"Сама по себе эта конференция с нашей точки зрения вряд ли может расцениваться как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию. Это невозможно, потому что сам по себе состав участников, то есть без России, обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно", - сказал Песков.По его словам, несмотря на сбалансированную позицию Пекина в отношении урегулирования конфликта на Украине, возможное участие Китая в конференции в Швейцарии не добавит результативности этому мероприятию.

https://ukraina.ru/20240510/1055002492.html

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