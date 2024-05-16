Конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" - Песков - 16.05.2024 Украина.ру
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Конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" - Песков
Конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" - Песков - 16.05.2024 Украина.ру
Конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" - Песков
Россия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издание "Известия"
2024-05-16T09:45
2024-05-16T09:45
новости
украина
швейцария
россия
дмитрий песков
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"Сама по себе эта конференция с нашей точки зрения вряд ли может расцениваться как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию. Это невозможно, потому что сам по себе состав участников, то есть без России, обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно", - сказал Песков.По его словам, несмотря на сбалансированную позицию Пекина в отношении урегулирования конфликта на Украине, возможное участие Китая в конференции в Швейцарии не добавит результативности этому мероприятию.
https://ukraina.ru/20240510/1055002492.html
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новости, украина, швейцария, россия, дмитрий песков
Новости, Украина, Швейцария, Россия, Дмитрий Песков

Конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" - Песков

09:45 16.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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Россия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издание "Известия"
"Сама по себе эта конференция с нашей точки зрения вряд ли может расцениваться как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию. Это невозможно, потому что сам по себе состав участников, то есть без России, обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно", - сказал Песков.
По его словам, несмотря на сбалансированную позицию Пекина в отношении урегулирования конфликта на Украине, возможное участие Китая в конференции в Швейцарии не добавит результативности этому мероприятию.
Швейцария флаг
10 мая, 12:36
Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия ЗападаПредстоящий "саммит мира" по Украине, который якобы является самой амбициозной заявкой нейтральной Швейцарии на роль посредника в крупном конфликте, на самом деле демонстрирует, как интересы Берна в сфере экономики и безопасности все больше совпадают с интересами Запада. Об этом 10 мая пишет Reuters
 
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