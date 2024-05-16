https://ukraina.ru/20240516/1055091992.html

Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы России

Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы России - 16.05.2024 Украина.ру

Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщили на сайте областного министерства по региональной безопасности

2024-05-16T07:33

2024-05-16T07:33

2024-05-16T07:36

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александр богомаз

вооруженные силы украины

михаил развожаев

беспилотники

авиабомбы

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"В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Реагирование экстренных служб организовано. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в материале.Также ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области.Отмечается, что на месте работают оперативные службы.Кроме прочего, дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной, сообщили в Минобороны России.А накануне поздно вечером российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, на данный момент повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Также дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью две управляемые авиабомбы Hammer французского производства, запущенные Украиной.

https://ukraina.ru/20240515/1055071801.html

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пво, новости, россия, украина, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, михаил развожаев, беспилотники, авиабомбы, ракеты