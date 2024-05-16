Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы России - 16.05.2024 Украина.ру
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Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы России
Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы России - 16.05.2024 Украина.ру
Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы России
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщили на сайте областного министерства по региональной безопасности
2024-05-16T07:33
2024-05-16T07:36
пво
новости
россия
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брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
михаил развожаев
беспилотники
авиабомбы
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"В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Реагирование экстренных служб организовано. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в материале.Также ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области.Отмечается, что на месте работают оперативные службы.Кроме прочего, дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной, сообщили в Минобороны России.А накануне поздно вечером российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, на данный момент повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Также дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью две управляемые авиабомбы Hammer французского производства, запущенные Украиной.
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пво, новости, россия, украина, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, михаил развожаев, беспилотники, авиабомбы, ракеты
ПВО, Новости, Россия, Украина, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, беспилотники, авиабомбы, ракеты

Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы России

07:33 16.05.2024 (обновлено: 07:36 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщили на сайте областного министерства по региональной безопасности
"В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Реагирование экстренных служб организовано. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в материале.
Также ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал в телеграм-каналегубернатор Александр Богомаз.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
Кроме прочего, дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной, сообщили в Минобороны России.
А накануне поздно вечером российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, на данный момент повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Также дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью две управляемые авиабомбы Hammer французского производства, запущенные Украиной.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
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ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила целиВ ночь на 15 мая над Крымом системы ПВО сбили десять оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ
 
ПВОНовостиРоссияУкраинаБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныМихаил Развожаевбеспилотникиавиабомбыракеты
 
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