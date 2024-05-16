Шойгу оценил силы РФ для дальнейшего наступления в зоне СВО - 16.05.2024 Украина.ру
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Шойгу оценил силы РФ для дальнейшего наступления в зоне СВО
Шойгу оценил силы РФ для дальнейшего наступления в зоне СВО - 16.05.2024 Украина.ру
Шойгу оценил силы РФ для дальнейшего наступления в зоне СВО
Для последующего продвижения в зоне спецоперации в Вооруженных силах России созданы необходимые резервы личного состава и техники. Об этом в четверг заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью журналисту "Первого канала" Павлу Зарубину
2024-05-16T09:23
2024-05-16T09:24
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Шойгу также отметил, что сейчас военнослужащие российской армии стремительно наступают на всех направлениях фронта.Говоря о своих задачах на новой должности бывший министр обороны отметил, что на посту секретаря Совета безопасности первостепенным направлением работы останется российская спецоперация. Кроме этого, важно решать вопросы, связанные с ВПК: производством боеприпасов, вооружения, военной техникой."Я считаю, что сегодня для нас для всех это главная основная задача", - добавил Шойгу.По данным Министерства обороны на начало апреля, с этого года на военную службу по контракту поступили не менее 100 тысяч человек. Отмечалось, что ежедневно в пункты отбора по всей стране приходят до 1,7 тысячи добровольцев.
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новости, россия, сергей шойгу, совбез, впк, сво, спецоперация, вс рф, наступление
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Совбез, ВПК, СВО, Спецоперация, ВС РФ, наступление

Шойгу оценил силы РФ для дальнейшего наступления в зоне СВО

09:23 16.05.2024 (обновлено: 09:24 16.05.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкГлава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск "Центр"
Глава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск Центр
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Для последующего продвижения в зоне спецоперации в Вооруженных силах России созданы необходимые резервы личного состава и техники. Об этом в четверг заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью журналисту "Первого канала" Павлу Зарубину
"Надеюсь, что и дальше будет такое же движение (прим ред. – наступление ВС РФ). Созданы для этого определенные резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам", - сказал он.
Шойгу также отметил, что сейчас военнослужащие российской армии стремительно наступают на всех направлениях фронта.
Говоря о своих задачах на новой должности бывший министр обороны отметил, что на посту секретаря Совета безопасности первостепенным направлением работы останется российская спецоперация. Кроме этого, важно решать вопросы, связанные с ВПК: производством боеприпасов, вооружения, военной техникой.

"Я считаю, что сегодня для нас для всех это главная основная задача", - добавил Шойгу.

По данным Министерства обороны на начало апреля, с этого года на военную службу по контракту поступили не менее 100 тысяч человек. Отмечалось, что ежедневно в пункты отбора по всей стране приходят до 1,7 тысячи добровольцев.
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