Шойгу оценил силы РФ для дальнейшего наступления в зоне СВО
09:23 16.05.2024 (обновлено: 09:24 16.05.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкГлава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск "Центр"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Для последующего продвижения в зоне спецоперации в Вооруженных силах России созданы необходимые резервы личного состава и техники. Об этом в четверг заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью журналисту "Первого канала" Павлу Зарубину
"Надеюсь, что и дальше будет такое же движение (прим ред. – наступление ВС РФ). Созданы для этого определенные резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам", - сказал он.
Шойгу также отметил, что сейчас военнослужащие российской армии стремительно наступают на всех направлениях фронта.
Говоря о своих задачах на новой должности бывший министр обороны отметил, что на посту секретаря Совета безопасности первостепенным направлением работы останется российская спецоперация. Кроме этого, важно решать вопросы, связанные с ВПК: производством боеприпасов, вооружения, военной техникой.
"Я считаю, что сегодня для нас для всех это главная основная задача", - добавил Шойгу.
По данным Министерства обороны на начало апреля, с этого года на военную службу по контракту поступили не менее 100 тысяч человек. Отмечалось, что ежедневно в пункты отбора по всей стране приходят до 1,7 тысячи добровольцев.
05:30Наступление отрезвит горячие головы: Липовой рассказал про создание буферной зоны в Харьковской областиРоссийской армии необходимо отодвинуть от государственных границ силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска и нормализовать там мирную жизнь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой