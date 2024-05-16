Рогов рассказал о создании "санитарной зоны" у российских границ - 16.05.2024 Украина.ру
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Рогов рассказал о создании "санитарной зоны" у российских границ
Рогов рассказал о создании "санитарной зоны" у российских границ - 16.05.2024 Украина.ру
Рогов рассказал о создании "санитарной зоны" у российских границ
Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать "санитарную зону" у границ. Об этом заявил 16 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-05-16T07:51
2024-05-16T07:51
новости
харьковская область
россия
украина
владимир рогов
наступление
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"Наступление наших войск позволит создать "санитарною зону" и отбросить врага от границ Белгородской области", - объяснил Рогов.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
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новости, харьковская область, россия, украина, владимир рогов, наступление
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Рогов, наступление

Рогов рассказал о создании "санитарной зоны" у российских границ

07:51 16.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать "санитарную зону" у границ. Об этом заявил 16 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Наступление наших войск позволит создать "санитарною зону" и отбросить врага от границ Белгородской области", - объяснил Рогов.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
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Беларуси не нужна санитарная зона на границе с Украиной – ЛукашенкоБеларуси пока не нужна санитарная зона на границе с Украиной, заявил журналистам по прибытии в Кремль президент Республики Александр Лукашенко, передаёт издание БЕЛТА
 
НовостиХарьковская областьРоссияУкраинаВладимир Роговнаступление
 
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