https://ukraina.ru/20240516/1055090780.html

Ожидание российского наступления, мобилизация инфарктников и отключения света. Что происходит в Сумах

Ожидание российского наступления, мобилизация инфарктников и отключения света. Что происходит в Сумах - 16.05.2024 Украина.ру

Ожидание российского наступления, мобилизация инфарктников и отключения света. Что происходит в Сумах

В Сумах, на северо-востоке Украины, с начала мая постоянно нарастает напряжение, связанное с вероятным наступлением РФ в этом регионе. Украинские военные рассказывают о накоплении сил ВС РФ по ту сторону границы, о заходе российских ДРГ, после чего бесследно пропадают украинские пограничники

2024-05-16T06:04

2024-05-16T06:04

2024-05-16T07:23

сумы

сумская область

россия

кирилл буданов

игорь мосийчук

вооруженные силы украины

укрзализныця

рада

эксклюзив

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Журналистка Алена Яцина 14 мая сообщала из Сум, что паники в городе нет, но в воздухе висит тревога. "В городе воздух такой, что ножом можно резать — такое ощущалось напряжение", — рассказывает украинская журналистка.Telegram-канал 93 бригады "Холодный яр" пишет, что накануне возможного наступления в Сумской области участились нападения на украинских военнослужащих. "Угрозы и провокации — от расстрела одиночного автотранспорта при движении в лесистой местности, поджогов имущества до спровоцированной потасовки в клубе/пивнухе с летальным исходом", — предупреждает "Холодный яр".Власти Сумской области объявили о временной эвакуации жителей ряда приграничных сел. "Будет временная эвакуация в Сумы в места компактного проживания. Речь идет о сроке до месяца. Все желающие смогут записаться на выезд в укрытия городского совета. Во вторник будут организованы эвакуационные автобусы. Кроме того, есть возможность поехать бесплатно из Сум в Киев на поезде или в Харьков, Полтаву или Днепр — автобусом", — говорится в сообщении главы приграничного городка Белополье. Из Сум в Киев "Укрзализныця" запустила с 15 мая дополнительный пассажирский поезд.Экс-депутат Рады и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук в среду 15 мая заявил, что ВС РФ начнут наступление на Сумы "через день-два". В чатах украинских уклонистов некоторые военнообязанные задают вопрос: стоит ли пытаться заехать в приграничье Сумской области, спрятаться в подвале, пережить штурм, чтобы затем оказаться в РФ. При всей смертельной опасности такой авантюры некоторые украинские уклонисты предпочли бы пережить боевые действия, чем оказаться их непосредственными участниками в рядах ВСУ.Вместе с тем спикер Центра противодействия дезинформации при Офисе президента Андрей Коваленко по-прежнему убеждает украинцев, что у россиян недостаточно сил для наступления на Харьков и Сумы. Начальник службы по связям с общественностью 117-й бригады ТРО Дмитрий Лантушенко говорит, что площади заминированных территорий в приграничье Сумской области достаточно, чтобы ВС РФ не смогли продвинуться.Ему противоречит глава ГУР МОУ Кирилл Буданов*, который в эфире украинского телевидения рассказывает, что ожидаемое наступление в Сумской области будет развиваться со стороны российского города Суджа и в направлении областного центра (города Сумы). В интервью американской New York Times он вообще забил тревогу, заявляя, что у него не осталось резервов, а ситуация на северо-востоке Украины на грани. В ответ на его интервью Telegram-каналы при Офисе президента вновь говорят, что слова Буданова "перекрутили" в редакции американского издания.Власти Незалежной в который раз противоречат сами себе, так как не могут разграничить западную и украинскую аудиторию, забывая о существовании интернета и технических возможностей для перевода с иностранных языков.Параллельно с эвакуацией из приграничных районов в Сумской области продолжается насильственная мобилизация. На днях военкомы похитили 55-летнего мужчину в Шостке Сумской области, после чего тот оказался в реанимации, так как недавно перенес инфаркт. По словам родственников, его тайно увезли из Сум в Харьков, где он два раза потерял сознание. Тем не менее мужчине в грубой форме отказали в дополнительном обследовании и вывезли в учебный центр, после чего его и пришлось доставлять в реанимацию.Однако представитель Сумского областного территориального центра комплектования (ТЦК) майор Александр Бондаренко в недавнем интервью испанской El Pais недоумевает, почему ВСУ и военкомов на Украине вдруг так сильно невзлюбили. "Я одержим желанием узнать, когда началось это великое неприятие армии", — говорит майор Бондаренко. При этом, как отмечают испанцы, одним из ограничений, которые Бондаренко установил для них, стал запрет на фотосъёмку в случае конфликта с гражданским лицом. Майор также пожаловался испанцам, что население Сумской области делится информацией о местонахождении военкомов в группах в Telegram, после чего мужчины из этой местности исчезают.В Сумах и области после ударов по энергетической инфраструктуре в эти дни действуют аварийные отключения света. Его отключают с полуночи до 9 утра, а затем с 16 часов снова до полуночи. Однако глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх бодро рапортует, что 90% поврежденных объектов энергоснабжения в области ремонтируют оперативно за два-три дня. По его словам, с начала года было повреждено или уничтожено около тысячи таких объектов. За считаные дни их восстанавливают, но потом по ним снова прилетает, поэтому электричества больше не становится. Сумчане подозревают, что таким вот нехитрым способом просто списываются средства на проведение работ, которые по факту никто не проводит ввиду их бессмысленности, особенно в приграничных районах.Более подробно о ситуации в стране с точки зрения украинских экспертов читайте в статье Сергея Зуева "Иногда поражение лучше пирровой победы". Украинские эксперты о демографической катастрофе своей страны* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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сумы, сумская область, россия, кирилл буданов, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, укрзализныця, рада, эксклюзив