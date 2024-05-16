Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе - 16.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240516/1055091798.html
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе - 16.05.2024 Украина.ру
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая начали переговоры в узком составе
2024-05-16T07:14
2024-05-16T07:18
си цзиньпин
новости
китай
россия
украина
владимир путин
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050233677_0:257:3111:2007_1920x0_80_0_0_5685832250fe2a3d1e9c3552d9e3ed01.jpg.webp
Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом.В ходе переговоров он собирался подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их развития, а также международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.Переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.По их итогам стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что они побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.
https://ukraina.ru/20240515/1055077843.html
китай
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050233677_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_303daca3c6642135dcde14a5611d60e7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
си цзиньпин, новости, китай, россия, украина, владимир путин, переговоры
Си Цзиньпин, Новости, Китай, Россия, Украина, Владимир Путин, переговоры

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе

07:14 16.05.2024 (обновлено: 07:18 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая начали переговоры в узком составе
Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом.
В ходе переговоров он собирался подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их развития, а также международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.
Переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.
По их итогам стороны подпишут совместные документы.
Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что они побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 13:23
Первый зарубежный визит после инаугурации: Владимир Путин отправляется в КитайПрезидент России Владимир Путин 16-17 мая нанесет первый после инаугурации зарубежный визит. Глава российского государства посетит Китай
 
Си ЦзиньпинНовостиКитайРоссияУкраинаВладимир Путинпереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:33Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы России
07:14Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе
07:01Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на Украину
06:04Ожидание российского наступления, мобилизация инфарктников и отключения света. Что происходит в Сумах
06:00Бои уже в самом городе: Угольный рассказал, почему украинцы впали в панику после новостей из Волчанска
05:50Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороны
05:40Хитрость или открытие второго фронта? Роман Алехин рассказал про "туман войны" на Харьковском направлении
05:30Наступление отрезвит горячие головы: Липовой рассказал про создание буферной зоны в Харьковской области
05:20Угольный про Волчанск: основные бои ещё впереди
05:19"Иногда поражение лучше пирровой победы". Украинские эксперты о демографической катастрофе своей страны
05:10Сумское направление: военный эксперт раскрыл, смогут ли ВС РФ совершить активный рывок к Харькову
05:00Полковник ответил, как Россия и Белоруссия собираются отрезвить Украину и Запад
04:50"Движение к худому миру": военный политолог о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО
04:40Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул
04:40Что России даст контроль над Волчанском и Липцами? Эксперт объяснил
04:30"Нас там не ждали": Перенджиев объяснил, как наступление ВС РФ под Харьковом поможет освободить Одессу
04:20"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере
04:10Донецкий фронт: военный эксперт рассказал, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ
04:03Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
04:00"Сковать силы противника": военный обозреватель ответил, к чему ВС РФ принуждают Киев
Лента новостейМолния