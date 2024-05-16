Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе
07:14 16.05.2024 (обновлено: 07:18 16.05.2024)
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая начали переговоры в узком составе
Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом.
В ходе переговоров он собирался подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их развития, а также международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.
Переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.
По их итогам стороны подпишут совместные документы.
Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что они побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.