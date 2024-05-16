https://ukraina.ru/20240516/1055091798.html

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе - 16.05.2024 Украина.ру

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая начали переговоры в узком составе

2024-05-16T07:14

2024-05-16T07:14

2024-05-16T07:18

си цзиньпин

новости

китай

россия

украина

владимир путин

переговоры

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Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом.В ходе переговоров он собирался подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их развития, а также международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.Переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.По их итогам стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что они побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

https://ukraina.ru/20240515/1055077843.html

китай

россия

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си цзиньпин, новости, китай, россия, украина, владимир путин, переговоры