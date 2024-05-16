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"Большая трагедия": Россия осудила нападение на премьера Словакии

"Большая трагедия": Россия осудила нападение на премьера Словакии - 16.05.2024 Украина.ру

"Большая трагедия": Россия осудила нападение на премьера Словакии

Россия решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом 16 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает издание "Известия"

2024-05-16T08:33

2024-05-16T08:33

2024-05-16T08:33

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"Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", - сказал официальный представитель Кремля.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин направил телеграмму президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой, где выразил сочувствие и пожелал Фицо сил.По словам Пескова, Россия надеется, что премьер-министру Словакии "удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления".Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы.Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо был ранен в грудь и брюшную полость.Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что жизни Фицо ничего не угрожает.Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус осудил покушение."Ужасающие новости поступили из Словакии. Мы осуждаем подобные акты насилия и надеемся на быстрое и полное выздоровление премьер-министра Роберта Фицо", - написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X.Он также выразил поддержку семье премьера и народу Словакии.Президент Болгарии Румен Радев заявил, что такая жестокость угрожает стабильности демократического процесса в Европе."Болгария решительно осуждает жестокое нападение на премьер-министра Словакии. Такое насилие угрожает стабильности демократического процесса в Европе и абсолютно неприемлемо", - говорится в сообщении политика в соцсети X.Президент Швейцарии Виола Амерд призвала сделать все возможное, чтобы защитить демократию."Я глубоко шокирована... нападением на премьер-министра Роберта Фицо... В эти тревожные времена мы должны сделать все возможное, чтобы защитить демократию", - говорится в сообщении Амерд в соцсети X.По словам Амерд, Швейцария "осуждает все акты насилия". Президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с осуждением покушения на Фицо."Эти преступления против мира и общего блага должны быть тщательно проанализированы народами и правительствами мира, которые отрицают террористические действия, - говорится в письме.Президент и вице-президент Никарагуа также выразили солидарность со Словакией, выступив против попыток "заставить замолчать" народы, которые принимают свои собственные решения.

https://ukraina.ru/20240515/1055086083.html

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новости, словакия, россия, европа, роберт фицо, дмитрий песков, зузана чапутова, мвд, воз, нато, покушение