https://ukraina.ru/20240516/1055092556.html
"Большая трагедия": Россия осудила нападение на премьера Словакии
"Большая трагедия": Россия осудила нападение на премьера Словакии - 16.05.2024 Украина.ру
"Большая трагедия": Россия осудила нападение на премьера Словакии
Россия решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом 16 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает издание "Известия"
2024-05-16T08:33
2024-05-16T08:33
2024-05-16T08:33
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"Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", - сказал официальный представитель Кремля.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин направил телеграмму президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой, где выразил сочувствие и пожелал Фицо сил.По словам Пескова, Россия надеется, что премьер-министру Словакии "удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления".Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы.Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо был ранен в грудь и брюшную полость.Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что жизни Фицо ничего не угрожает.Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус осудил покушение."Ужасающие новости поступили из Словакии. Мы осуждаем подобные акты насилия и надеемся на быстрое и полное выздоровление премьер-министра Роберта Фицо", - написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X.Он также выразил поддержку семье премьера и народу Словакии.Президент Болгарии Румен Радев заявил, что такая жестокость угрожает стабильности демократического процесса в Европе."Болгария решительно осуждает жестокое нападение на премьер-министра Словакии. Такое насилие угрожает стабильности демократического процесса в Европе и абсолютно неприемлемо", - говорится в сообщении политика в соцсети X.Президент Швейцарии Виола Амерд призвала сделать все возможное, чтобы защитить демократию."Я глубоко шокирована... нападением на премьер-министра Роберта Фицо... В эти тревожные времена мы должны сделать все возможное, чтобы защитить демократию", - говорится в сообщении Амерд в соцсети X.По словам Амерд, Швейцария "осуждает все акты насилия". Президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с осуждением покушения на Фицо."Эти преступления против мира и общего блага должны быть тщательно проанализированы народами и правительствами мира, которые отрицают террористические действия, - говорится в письме.Президент и вице-президент Никарагуа также выразили солидарность со Словакией, выступив против попыток "заставить замолчать" народы, которые принимают свои собственные решения.
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новости, словакия, россия, европа, роберт фицо, дмитрий песков, зузана чапутова, мвд, воз, нато, покушение
Новости, Словакия, Россия, Европа, Роберт Фицо, Дмитрий Песков, Зузана Чапутова, МВД, ВОЗ, НАТО, покушение
"Большая трагедия": Россия осудила нападение на премьера Словакии
Россия решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом 16 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает издание "Известия"
"Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", - сказал официальный представитель Кремля.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин направил телеграмму президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой, где выразил сочувствие и пожелал Фицо сил.
По словам Пескова, Россия надеется, что премьер-министру Словакии "удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления".
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы.
Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо был ранен в грудь и брюшную полость.
Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что жизни Фицо ничего не угрожает.
"Думаю, в конце концов он выживет. В данный момент его жизни ничего не угрожает", - приводят его слова ряд СМИ.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус осудил покушение.
"Ужасающие новости поступили из Словакии. Мы осуждаем подобные акты насилия и надеемся на быстрое и полное выздоровление премьер-министра Роберта Фицо", - написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X.
Он также выразил поддержку семье премьера и народу Словакии.
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что такая жестокость угрожает стабильности демократического процесса в Европе.
"Болгария решительно осуждает жестокое нападение на премьер-министра Словакии. Такое насилие угрожает стабильности демократического процесса в Европе и абсолютно неприемлемо", - говорится в сообщении политика в соцсети X.
Президент Швейцарии Виола Амерд призвала сделать все возможное, чтобы защитить демократию.
"Я глубоко шокирована... нападением на премьер-министра Роберта Фицо... В эти тревожные времена мы должны сделать все возможное, чтобы защитить демократию", - говорится в сообщении Амерд в соцсети X.
По словам Амерд, Швейцария "осуждает все акты насилия".
Президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с осуждением покушения на Фицо.
"Эти преступления против мира и общего блага должны быть тщательно проанализированы народами и правительствами мира, которые отрицают террористические действия, - говорится в письме.
Президент и вице-президент Никарагуа также выразили солидарность со Словакией, выступив против попыток "заставить замолчать" народы, которые принимают свои собственные решения.