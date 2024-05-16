https://ukraina.ru/20240516/1055092325.html

Главное за ночь 16 мая

Главное за ночь 16 мая - 16.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 16 мая

Путин и Си Цзиньпин начали в Пекине российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием делегаций. Украина.ру, 16.05.2024

2024-05-16T08:04

2024-05-16T08:04

2024-05-16T08:05

новости

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китай

пекин

си цзиньпин

владимир путин

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минобороны

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Путин и Си Цзиньпин начали в Пекине российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием делегаций.Ранее лидеры России и Китая высказались о развитии отношений стран.Президент РФ подчеркнул, что Россия и Китай "настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве"."За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - отметил Си Цзиньпин.Глава Калужской области Шапша сообщил, что ночью в Сухиничском районе региона силами ПВО был уничтожен беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Ночью пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории РФ, сообщает Минобороны.ПВО уничтожила два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией Белгородской области, уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над Крымом, уничтожены один БПЛА над Брянской, один БПЛА над Калужской и два БПЛА над Тульской областями.Россия самым решительным образом осуждает покушение на Фицо, надеется, что он поправится, заявил Песков.

https://ukraina.ru/20240515/1055086422.html

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новости, россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, роберт фицо, минобороны