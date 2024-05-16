Главное за ночь 16 мая - 16.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 16 мая
Главное за ночь 16 мая - 16.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 16 мая
Путин и Си Цзиньпин начали в Пекине российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием делегаций. Украина.ру, 16.05.2024
2024-05-16T08:04
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новости
россия
китай
пекин
си цзиньпин
владимир путин
роберт фицо
минобороны
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Путин и Си Цзиньпин начали в Пекине российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием делегаций.Ранее лидеры России и Китая высказались о развитии отношений стран.Президент РФ подчеркнул, что Россия и Китай "настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве"."За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - отметил Си Цзиньпин.Глава Калужской области Шапша сообщил, что ночью в Сухиничском районе региона силами ПВО был уничтожен беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Ночью пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории РФ, сообщает Минобороны.ПВО уничтожила два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией Белгородской области, уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над Крымом, уничтожены один БПЛА над Брянской, один БПЛА над Калужской и два БПЛА над Тульской областями.Россия самым решительным образом осуждает покушение на Фицо, надеется, что он поправится, заявил Песков.
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новости, россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, роберт фицо, минобороны
Новости, Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Роберт Фицо, Минобороны

Главное за ночь 16 мая

08:04 16.05.2024 (обновлено: 08:05 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Путин и Си Цзиньпин начали в Пекине российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
Ранее лидеры России и Китая высказались о развитии отношений стран.
"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", - сказал российский лидер.
Президент РФ подчеркнул, что Россия и Китай "настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве".

"За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - отметил Си Цзиньпин.
Глава Калужской области Шапша сообщил, что ночью в Сухиничском районе региона силами ПВО был уничтожен беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Ночью пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории РФ, сообщает Минобороны.

ПВО уничтожила два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией Белгородской области, уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над Крымом, уничтожены один БПЛА над Брянской, один БПЛА над Калужской и два БПЛА над Тульской областями.
Россия самым решительным образом осуждает покушение на Фицо, надеется, что он поправится, заявил Песков.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 18:29
Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политикуВ Словакии произошел политический теракт со знаковыми последствиями для будущего Европы. Во время выездного заседания словацкого правительства неизвестный стрелял в премьер-министра этой страны Роберта Фицо.
 
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