Главное за ночь 16 мая
08:04 16.05.2024 (обновлено: 08:05 16.05.2024)
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина
Путин и Си Цзиньпин начали в Пекине российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
Ранее лидеры России и Китая высказались о развитии отношений стран.
"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", - сказал российский лидер.
Президент РФ подчеркнул, что Россия и Китай "настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве".
"За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - отметил Си Цзиньпин.
"За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - отметил Си Цзиньпин.
Глава Калужской области Шапша сообщил, что ночью в Сухиничском районе региона силами ПВО был уничтожен беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Ночью пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории РФ, сообщает Минобороны.
ПВО уничтожила два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией Белгородской области, уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над Крымом, уничтожены один БПЛА над Брянской, один БПЛА над Калужской и два БПЛА над Тульской областями.
ПВО уничтожила два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией Белгородской области, уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над Крымом, уничтожены один БПЛА над Брянской, один БПЛА над Калужской и два БПЛА над Тульской областями.
Россия самым решительным образом осуждает покушение на Фицо, надеется, что он поправится, заявил Песков.