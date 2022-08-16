https://ukraina.ru/20220816/1037705586.html

МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину

МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину - 16.08.2022 Украина.ру

МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину

Для России важно не допустить попадания на Украину около ста самолетов и вертолётов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан. Об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов

2022-08-16T08:29

2022-08-16T08:29

2022-08-16T08:29

новости

афганистан

ввс

мид

дипломат

"талибан"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037707085_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_5c356b318f273c57cb9fff4cae0dac9f.jpg

В августе прошлого года, после захвата власти в Афганистане движением Талибан*, многие пилоты афганских ВВС бежали вместе с родными на своих самолётах и вертолётах в Узбекистан и Таджикистан.Ранее узбекские СМИ со ссылкой на чиновников в Ташкенте сообщали, что республика не планирует возвращать Афганистану военную авиатехнику, поскольку, по их словам, её собственником являются США.* Деятельность на территории РФ запрещена

https://ukraina.ru/20210816/1032066089.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, афганистан, ввс, мид, дипломат, "талибан"