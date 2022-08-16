https://ukraina.ru/20220816/1037705586.html
МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину
МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину - 16.08.2022 Украина.ру
МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину
Для России важно не допустить попадания на Украину около ста самолетов и вертолётов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан. Об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов
2022-08-16T08:29
2022-08-16T08:29
2022-08-16T08:29
новости
афганистан
ввс
мид
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"талибан"
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В августе прошлого года, после захвата власти в Афганистане движением Талибан*, многие пилоты афганских ВВС бежали вместе с родными на своих самолётах и вертолётах в Узбекистан и Таджикистан.Ранее узбекские СМИ со ссылкой на чиновников в Ташкенте сообщали, что республика не планирует возвращать Афганистану военную авиатехнику, поскольку, по их словам, её собственником являются США.* Деятельность на территории РФ запрещена
https://ukraina.ru/20210816/1032066089.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, афганистан, ввс, мид, дипломат, "талибан"
Новости, Афганистан, ВВС, МИД, дипломат, "Талибан"
МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину
Для России важно не допустить попадания на Украину около ста самолетов и вертолётов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан. Об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов