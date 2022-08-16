МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину - 16.08.2022 Украина.ру
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МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину
МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину - 16.08.2022 Украина.ру
МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину
Для России важно не допустить попадания на Украину около ста самолетов и вертолётов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан. Об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов
2022-08-16T08:29
2022-08-16T08:29
новости
афганистан
ввс
мид
дипломат
"талибан"
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В августе прошлого года, после захвата власти в Афганистане движением Талибан*, многие пилоты афганских ВВС бежали вместе с родными на своих самолётах и вертолётах в Узбекистан и Таджикистан.Ранее узбекские СМИ со ссылкой на чиновников в Ташкенте сообщали, что республика не планирует возвращать Афганистану военную авиатехнику, поскольку, по их словам, её собственником являются США.* Деятельность на территории РФ запрещена
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новости, афганистан, ввс, мид, дипломат, "талибан"
Новости, Афганистан, ВВС, МИД, дипломат, "Талибан"

МИД РФ предупредил об опасности попадания афганских летательных аппаратов на Украину

08:29 16.08.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗамир Кабулов
Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Для России важно не допустить попадания на Украину около ста самолетов и вертолётов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан. Об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов
В августе прошлого года, после захвата власти в Афганистане движением Талибан*, многие пилоты афганских ВВС бежали вместе с родными на своих самолётах и вертолётах в Узбекистан и Таджикистан.

Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолёты и самолёты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолётов и самолётов: в Таджикистан около 60 и около 40-50 в Узбекистан

Ранее узбекские СМИ со ссылкой на чиновников в Ташкенте сообщали, что республика не планирует возвращать Афганистану военную авиатехнику, поскольку, по их словам, её собственником являются США.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа 2021, 08:43
«Великий американский эксперимент рассыпался в прах». СМИ США о ситуации в АфганистанеСтремительный захват городов движением «Талибан»* и коллапс афганского правительства привлекает внимание американских СМИ, выносящих на первые полосы связанные с этим события и мнения
* Деятельность на территории РФ запрещена
 
НовостиАфганистанВВСМИДдипломат"Талибан"
 
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