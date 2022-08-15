Листопад кончился: ликвидирован лучший летчик Украины - 15.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220815/1037663244.html
Листопад кончился: ликвидирован лучший летчик Украины
Листопад кончился: ликвидирован лучший летчик Украины - 15.08.2022 Украина.ру
Листопад кончился: ликвидирован лучший летчик Украины
На Украине был ликвидирован лучший летчик ВСУ Антон Листопад, сообщила 14 августа пресс-служба Физико-технического лицея Ивано-Франковского областного совета в своем Facebook*
2022-08-15T11:02
2022-08-15T11:02
новости
авиация
всу
летчики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/50/1033225029_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_0f7027a9cce82ab701d3ee60e2cc4bdb.jpg.webp
"В 2019 году Антон признан лучшим летчиков Воздушных сил ВСУ, был участником боевых действий на востоке Украины", - говорится в сообщении.Дата гибели летчика не утоняется, известно, что с начала СВО он также участвовал в боевых действиях.Листопад был известен тем, что командовал пролетом авиационной колонны парада войск над Крещатиком во время празднования Дня независимости Украины в 2021 году.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал, что квалификация украинских пилотов ниже, чем у российских, поэтому это сказывается на потерях авиационной техники, которые понесли ВСУ в бою.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20220806/1037366397.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/50/1033225029_113:0:1936:1367_1920x0_80_0_0_01ce1509480571953e9c5a03399cd8c4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авиация, всу, летчики
Новости, авиация, ВСУ, летчики

Листопад кончился: ликвидирован лучший летчик Украины

11:02 15.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ истребитель самолет
ВСУ истребитель самолет - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Читать в
На Украине был ликвидирован лучший летчик ВСУ Антон Листопад, сообщила 14 августа пресс-служба Физико-технического лицея Ивано-Франковского областного совета в своем Facebook*
"В 2019 году Антон признан лучшим летчиков Воздушных сил ВСУ, был участником боевых действий на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Дата гибели летчика не утоняется, известно, что с начала СВО он также участвовал в боевых действиях.
Листопад был известен тем, что командовал пролетом авиационной колонны парада войск над Крещатиком во время празднования Дня независимости Украины в 2021 году.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал, что квалификация украинских пилотов ниже, чем у российских, поэтому это сказывается на потерях авиационной техники, которые понесли ВСУ в бою.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 13:29Спецоперация
Российская авиация уничтожила несколько десятков иностранных наемниковВоздушно-космические силы России уничтожили более 80 иностранных наемников в результате авиаудара по пункту формирования "Иностранного легиона" . Об этом сообщил журналистам 6 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
 
НовостиавиацияВСУлетчики
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:17Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима
12:13Кличко развелся с женой после 25 лет брака
11:56Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару
11:46"Сложнее всего было снимать детей на войне": автор фильма о Мариуполе о том, как это было
11:19Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги
11:15Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на Украине
11:09Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы"
11:02Листопад кончился: ликвидирован лучший летчик Украины
10:56"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику
10:38Военный эксперт объяснил, как русские "Забияки" побьют ВСУ и США лазерным оружием
10:24"Человек голосует холодильником": белорусский премьер рассказал о сотрудничестве с Западом
10:22Константин Сивков: Возможно, Зеленского берегут для подписания акта о капитуляции
10:17Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ
10:16Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери
10:15Кличко призвал киевлян запасаться теплыми одеялами
10:10Александр Жучковский о том, как идет обстрел Донецка и когда будет освобожден Донбасс
10:02Депутаты Рады предложили ввести санкции против атомной энергетики России
10:01Европа стала жертвой США - Global Times
09:58Демилитаризация ЗАЭС, Британия, США и Крымский мост. Главное на Украине на утро 15 августа
09:58Военный эксперт о том, как русские "Буки" на Украине разбираются с хвалеными HIMARS`ами
Лента новостейМолния