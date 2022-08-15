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Листопад кончился: ликвидирован лучший летчик Украины

Листопад кончился: ликвидирован лучший летчик Украины - 15.08.2022 Украина.ру

Листопад кончился: ликвидирован лучший летчик Украины

На Украине был ликвидирован лучший летчик ВСУ Антон Листопад, сообщила 14 августа пресс-служба Физико-технического лицея Ивано-Франковского областного совета в своем Facebook*

2022-08-15T11:02

2022-08-15T11:02

2022-08-15T11:02

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"В 2019 году Антон признан лучшим летчиков Воздушных сил ВСУ, был участником боевых действий на востоке Украины", - говорится в сообщении.Дата гибели летчика не утоняется, известно, что с начала СВО он также участвовал в боевых действиях.Листопад был известен тем, что командовал пролетом авиационной колонны парада войск над Крещатиком во время празднования Дня независимости Украины в 2021 году.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал, что квалификация украинских пилотов ниже, чем у российских, поэтому это сказывается на потерях авиационной техники, которые понесли ВСУ в бою.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220806/1037366397.html

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новости, авиация, всу, летчики