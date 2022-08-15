https://ukraina.ru/20220815/1037660923.html

Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери

Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери - 15.08.2022 Украина.ру

Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери

Украинский дипломат, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, попросил в своем аккаунте в Facebook* помочь собрать ему деньги на обучение его дочери в Великобритании, сообщило РИА Новости 14 августа

2022-08-15T10:16

2022-08-15T10:16

2022-08-15T10:16

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Он попросил своих подписчиков помощи собрать средства на первый год обучения и прикрепил ссылку на страницу сбора денег.На данный момент Мирошниченко удалось собрать чуть более 3 тыс. фунтов стерлингов, что является десятой частью от необходимой суммы.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220808/1037408096.html

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2022

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новости, посол, австралия, лондон, деньги