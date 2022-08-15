Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери - 15.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220815/1037660923.html
Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери
Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери - 15.08.2022 Украина.ру
Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери
Украинский дипломат, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, попросил в своем аккаунте в Facebook* помочь собрать ему деньги на обучение его дочери в Великобритании, сообщило РИА Новости 14 августа
2022-08-15T10:16
2022-08-15T10:16
новости
посол
австралия
лондон
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/38/1032483892_0:0:3457:1946_1920x0_80_0_0_804dce59b636911212d3985fa2e834fb.jpg
Он попросил своих подписчиков помощи собрать средства на первый год обучения и прикрепил ссылку на страницу сбора денег.На данный момент Мирошниченко удалось собрать чуть более 3 тыс. фунтов стерлингов, что является десятой частью от необходимой суммы.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20220808/1037408096.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/38/1032483892_726:0:3457:2048_1920x0_80_0_0_18aa511255c1cfe5f130b0b6f252f7b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, посол, австралия, лондон, деньги
Новости, посол, Австралия, Лондон, деньги

Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери

10:16 15.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛондон во время церемонии открытия Олимпийских игр
Лондон во время церемонии открытия Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинский дипломат, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, попросил в своем аккаунте в Facebook* помочь собрать ему деньги на обучение его дочери в Великобритании, сообщило РИА Новости 14 августа
После нескольких месяцев в Канберре Яся отправилась в Британию, где начнет обучение в Университетском колледже Лондона. Она выросла на моих историях оттуда, поэтому не смогла устоять перед такой возможностью, особенно после нескольких самостоятельных поездок в Лондон.
Он попросил своих подписчиков помощи собрать средства на первый год обучения и прикрепил ссылку на страницу сбора денег.
На данный момент Мирошниченко удалось собрать чуть более 3 тыс. фунтов стерлингов, что является десятой частью от необходимой суммы.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:08
Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой Посол Украины в Австрии Александр Щерба оскорбил основателя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса за обвинение президента США Джозефа Байдена в разжигании войны на Украине. Щерба предложил Уоттерсу переехать в Москву, где его "ждет Стивен Сигал" с морковкой. Об этом он написал в Twitter
 
НовостипосолАвстралияЛондонденьги
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:17Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима
12:13Кличко развелся с женой после 25 лет брака
11:56Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару
11:46"Сложнее всего было снимать детей на войне": автор фильма о Мариуполе о том, как это было
11:19Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги
11:15Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на Украине
11:09Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы"
11:02Листопад кончился: ликвидирован лучший летчик Украины
10:56"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику
10:38Военный эксперт объяснил, как русские "Забияки" побьют ВСУ и США лазерным оружием
10:24"Человек голосует холодильником": белорусский премьер рассказал о сотрудничестве с Западом
10:22Константин Сивков: Возможно, Зеленского берегут для подписания акта о капитуляции
10:17Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ
10:16Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери
10:15Кличко призвал киевлян запасаться теплыми одеялами
10:10Александр Жучковский о том, как идет обстрел Донецка и когда будет освобожден Донбасс
10:02Депутаты Рады предложили ввести санкции против атомной энергетики России
10:01Европа стала жертвой США - Global Times
09:58Демилитаризация ЗАЭС, Британия, США и Крымский мост. Главное на Украине на утро 15 августа
09:58Военный эксперт о том, как русские "Буки" на Украине разбираются с хвалеными HIMARS`ами
Лента новостейМолния