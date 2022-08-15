Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛондон во время церемонии открытия Олимпийских игр
Украинский дипломат, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, попросил в своем аккаунте в Facebook* помочь собрать ему деньги на обучение его дочери в Великобритании, сообщило РИА Новости 14 августа
После нескольких месяцев в Канберре Яся отправилась в Британию, где начнет обучение в Университетском колледже Лондона. Она выросла на моих историях оттуда, поэтому не смогла устоять перед такой возможностью, особенно после нескольких самостоятельных поездок в Лондон.
Он попросил своих подписчиков помощи собрать средства на первый год обучения и прикрепил ссылку на страницу сбора денег.
На данный момент Мирошниченко удалось собрать чуть более 3 тыс. фунтов стерлингов, что является десятой частью от необходимой суммы.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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