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МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области
МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области - 14.08.2022 Украина.ру
МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области
В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобождён населенный пункт Уды, расположенный в Харьковской области. Об этом говорится в опубликованной 14 августа сводке российского министерства обороны
2022-08-14T13:49
2022-08-14T13:49
2022-08-14T13:50
спецоперация
харьковская область
новости
потери всу
мо рф
сводка
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Кроме того, в сводке сообщается о авиационных, ракетных и артиллерийских ударах по военным целям киевского режима на территории Харьковской области.Также отмечается, что российскими средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе населённого пункта Глубокое.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьковская область, новости, потери всу, мо рф, сводка
Спецоперация, Харьковская область, Новости, потери ВСУ, МО РФ, сводка
МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области
13:49 14.08.2022 (обновлено: 13:50 14.08.2022)
В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобождён населенный пункт Уды, расположенный в Харьковской области. Об этом говорится в опубликованной 14 августа сводке российского министерства обороны
Кроме того, в сводке сообщается о авиационных, ракетных и артиллерийских ударах по военным целям киевского режима на территории Харьковской области.
Поражены … штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника
Также отмечается, что российскими средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе населённого пункта Глубокое.