МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области
МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области - 14.08.2022 Украина.ру
МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области
В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобождён населенный пункт Уды, расположенный в Харьковской области. Об этом говорится в опубликованной 14 августа сводке российского министерства обороны
2022-08-14T13:49
2022-08-14T13:50
спецоперация
харьковская область
новости
потери всу
мо рф
сводка
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Кроме того, в сводке сообщается о авиационных, ракетных и артиллерийских ударах по военным целям киевского режима на территории Харьковской области.Также отмечается, что российскими средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе населённого пункта Глубокое.
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харьковская область, новости, потери всу, мо рф, сводка
Спецоперация, Харьковская область, Новости, потери ВСУ, МО РФ, сводка

МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области

13:49 14.08.2022 (обновлено: 13:50 14.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобождён населенный пункт Уды, расположенный в Харьковской области. Об этом говорится в опубликованной 14 августа сводке российского министерства обороны
Кроме того, в сводке сообщается о авиационных, ракетных и артиллерийских ударах по военным целям киевского режима на территории Харьковской области.

Поражены … штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника

Министерство обороны РФ
Также отмечается, что российскими средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе населённого пункта Глубокое.
 
СпецоперацияХарьковская областьНовостипотери ВСУМО РФсводка
 
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