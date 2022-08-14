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МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области

МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области - 14.08.2022 Украина.ру

МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области

В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобождён населенный пункт Уды, расположенный в Харьковской области. Об этом говорится в опубликованной 14 августа сводке российского министерства обороны

2022-08-14T13:49

2022-08-14T13:49

2022-08-14T13:50

спецоперация

харьковская область

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Кроме того, в сводке сообщается о авиационных, ракетных и артиллерийских ударах по военным целям киевского режима на территории Харьковской области.Также отмечается, что российскими средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе населённого пункта Глубокое.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

харьковская область, новости, потери всу, мо рф, сводка