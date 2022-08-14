Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США - 14.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220814/1037638303.html
Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США
Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США - 14.08.2022 Украина.ру
Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США
Если Польше действительно что-то нужно, то она это купит, но скорее всего это просто политическое пиар-заявление о приобретении у США 500 HIMARS и 1000 танков, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-08-14T06:45
2022-08-14T06:45
himars
новости
польша
сша
танки
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036441715_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_ed7282a8e26c185ff69d683a941c45f1.jpg
Ранее Польша заявляла, что купит 500 HIMARS и 1000 танков. Бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004—2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский позже сказал, что это решение призвано заменить традиционную артиллерию и снизить роль ударной авиации.По его мнению, HIMARS не так просто произвести, нужны специалисты, которых не так много в США, и они производят и другое оружие.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036441715_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0558090df8a5fd0b2eb136c7f72eb90d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
himars, новости, польша, сша, танки, оружие
HIMARS, Новости, Польша, США, танки, оружие

Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США

06:45 14.08.2022
 
© AFP / FAYEZ NURELDINEUS military
US military - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AFP / FAYEZ NURELDINE
Читать в
Если Польше действительно что-то нужно, то она это купит, но скорее всего это просто политическое пиар-заявление о приобретении у США 500 HIMARS и 1000 танков, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Ранее Польша заявляла, что купит 500 HIMARS и 1000 танков. Бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004—2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский позже сказал, что это решение призвано заменить традиционную артиллерию и снизить роль ударной авиации.
Если Польше действительно что-то нужно, она, наверное, это купит. А если это просто политическое пиар-заявление, условно говоря, вот мы Польша, мы усиливаемся, мы боимся, что Россия на нас нападет, давайте, вы все нам будете помогать… Попытка привлечь к себе внимание и дополнительное финансирование из тех крох, что остаются в руках у Евросоюза.
Дмитрий Дробницкий интервью
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
По его мнению, HIMARS не так просто произвести, нужны специалисты, которых не так много в США, и они производят и другое оружие.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
MARS II - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 16:06Спецоперация
Потери ВСУ, прибытие немецких РСЗО и дополнительных HIMARS на УкраинуХроника событий на Украине на 16:00 1 августа
 
HIMARSНовостиПольшаСШАтанкиоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия
07:45"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны
07:30Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
07:15Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
07:00Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине
06:45Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США
06:30"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР
06:15Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
06:00Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ
05:45Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
05:30"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку
05:15Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
05:00Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ
04:45"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины
04:30Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии
04:15Военный эксперт Леонков оценил работу украинских ПВО
04:00Украина – это вообще современное государство-террорист – Марков о Запорожской АЭС
01:00"Под собственным своим неистовым управлением". В чем Екатерина II обвиняла запорожцев
19:08Провоцирование катастроф, истребители и заводы. Итоги 13 августа на Украине
17:54Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ
Лента новостейМолния