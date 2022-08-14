https://ukraina.ru/20220814/1037638303.html

Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США

Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США - 14.08.2022 Украина.ру

Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США

Если Польше действительно что-то нужно, то она это купит, но скорее всего это просто политическое пиар-заявление о приобретении у США 500 HIMARS и 1000 танков, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

2022-08-14T06:45

2022-08-14T06:45

2022-08-14T06:45

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Ранее Польша заявляла, что купит 500 HIMARS и 1000 танков. Бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004—2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский позже сказал, что это решение призвано заменить традиционную артиллерию и снизить роль ударной авиации.По его мнению, HIMARS не так просто произвести, нужны специалисты, которых не так много в США, и они производят и другое оружие.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html

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himars, новости, польша, сша, танки, оружие