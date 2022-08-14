Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США
© AFP / FAYEZ NURELDINEUS military
© AFP / FAYEZ NURELDINE
Если Польше действительно что-то нужно, то она это купит, но скорее всего это просто политическое пиар-заявление о приобретении у США 500 HIMARS и 1000 танков, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Ранее Польша заявляла, что купит 500 HIMARS и 1000 танков. Бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004—2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский позже сказал, что это решение призвано заменить традиционную артиллерию и снизить роль ударной авиации.
Если Польше действительно что-то нужно, она, наверное, это купит. А если это просто политическое пиар-заявление, условно говоря, вот мы Польша, мы усиливаемся, мы боимся, что Россия на нас нападет, давайте, вы все нам будете помогать… Попытка привлечь к себе внимание и дополнительное финансирование из тех крох, что остаются в руках у Евросоюза.
По его мнению, HIMARS не так просто произвести, нужны специалисты, которых не так много в США, и они производят и другое оружие.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.