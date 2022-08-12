Дробницкий о закупке Польшей 500 HIMARS и роли России и тех, кто всех контролирует - 12.08.2022 Украина.ру
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Дробницкий о закупке Польшей 500 HIMARS и роли России и тех, кто всех контролирует
Дробницкий о закупке Польшей 500 HIMARS и роли России и тех, кто всех контролирует - 12.08.2022 Украина.ру
Дробницкий о закупке Польшей 500 HIMARS и роли России и тех, кто всех контролирует
Украина.ру, 12.08.2022
2022-08-12T08:18
2022-08-12T08:18
интервью
дмитрий дробницкий
украина
польша
китай
россия
сша
himars
война
сво
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Где Польша собирается взять столько систем залпового огня и почему это не будет простой задачей, в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.— Дмитрий Олегович, Польша заявляла, что купит 500 HIMARS и 1000 танков, бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский считает, что это решение призвано заменить традиционную артиллерию и снизить роль ударной авиации. Польша к чему-то готовится или это просто текущие нужды их обороны?— Когда кто-то что-то говорит, надо следить за тем, что это ему дает. Если Польше действительно что-то нужно, она, наверное, это купит. А если это просто политическое пиар-заявление, условно говоря, вот мы Польша, мы усиливаемся, мы боимся, что Россия на нас нападет, давайте, вы все нам будете помогать…— Мне кажется, что-то вроде этого.— Ну да, почему нет? Попытка привлечь к себе внимание и дополнительное финансирование из тех крох, что остаются в руках у Евросоюза. Это вполне может быть. Почему нет.Но, опять-таки, пройдет три месяца, например, и мы спросим: "А вот помните, мы говорили, что Польша хочет купить HIMARS?". Их, кстати, не так просто произвести. Это единственный хай-тек, который поставили Украине. Оно такое "up-to-date" [современный, новейший; стоящий на уровне современных требований – прим. ред.]. Это, пожалуй, единственное, что им поставили действительно современное.И в этом смысле, произвести их просто по щелчку пальцев, ну вы что? У них тоже там в США очень хитро устроен гособоронзаказ. Просто так взять и сделать быстро… специалисты нужны, они сейчас что-то другое делают. Лишних специалистов никто не нанимает.Понимаете, всё, что у нас сейчас военно-промышленный комплекс производит, это результат как минимум десятилетней работы. В том числе, планирование рабочих смен, сколько специалистов нужно, сколько нужно молодых воспитать, скольким старикам нужно поднять зарплату, кому квартиру дать, скольким оснастку, как кадровую перестановку сделать. Эта работа была очень сложная. И для американцев она очень сложная. Для всех.А просто нафигачить хаймарсов…ну специалисты, которые это могут, они скорее всего сейчас делают двигатели для Space Launch systems. Я думаю, они заняты все.— Они хотят купить у американцев.— Так вот я и спрашиваю, где американский ВПК возьмет 500 штук? Они не выпустят их вот так по щелчку пальцев. Это надо снимать специалистов с какой-то другой работы и ставить туда, в план производства.Это всё не просто так, у меня есть серьёзные подозрения, что люди, которые в свое время клепали эти ракеты для Хаймарсов, они сейчас, вполне возможно, проверяют двигатели для Space Launch Systems. Они сейчас одну ракету с "Орионом" запустят вокруг Луны, вторую им скоро запускать, а с двигателями там беда, возможно они это делают, это примерно похожая вещь. Их же не бесконечное количество таких специалистов, их на пальцах двух рук можно сосчитать. И к ним еще нужны помощники, не менее квалифицированные.Просто взять и на 100 штук больше сделать каких-нибудь F-35 или 500 Хаймарсов сделать ну это невыполнимая задача.— Вроде и не заявляется, что одномоментно.— А когда? Через 50 лет будет 50 Хаймарсов? Ну тогда хорошо, мы не возражаем.— Политический обозреватель Сергей Мардан сказал, что единственный, кто выиграл от авиашоу над Тайваньским проливом – Кремль. Если Китай снова отступит, а это более чем вероятно, Россия получает статус безусловного лидера "альтернативного" мира, способного, и что еще важнее – готового применять силу там, где он считает это принципиальным и важным для себя. Об этом рассуждают многие эксперты, но есть ли основания так полагать? Это преувеличение?— Да, преувеличение. Могу только засвидетельствовать свое почтение господину Мардану, как ловко он умеет говорить. Те люди, которые внимательно присматриваются к альтернативным центрам принятия решений в Латинской Америке, Азии и так далее, они прекрасно знают, кто чего стоит.Сказать, что Россия одномоментно стала безальтернативным центром? Ну… китайцам гол забили, но, если бы им еще и экономику подрубили… Саудиты пока хотят торговать нефтью за юани, в рублевую зону они не хотят. Уйти из доллара хотят потихоньку, но в юани. Потребление нефти в Китае не сократится. Если кризис начнется, то да, там будут проблемы.Но так вот сказать, что вот это все произошло, а Россия сидит на высокой горе и такая "вот как здорово!". Это красиво сказано, но мало имеет отношения к реальности.— Вообще, когда столько активных событий разворачиваются в разных уголках планеты, создается впечатление, что конфликты или перемены связаны между собой и это происходит по указке ряда крупных сильных игроков. Есть ли какие-то договоренности крупных промышленных семей, которые на конфликтах и напряженности в мире зарабатывают?— Их влияние… не двухсот, а примерно 20 тысяч семей, оно действительно очень велико. Но, в отличии от популярной фантастики, нет никакой возможности им между собой договориться. Потому что они работают на рынках таким образом, что они вынуждены поддерживать разные другие группы интересов, противоположные друг другу. Они не могут взять и образовать клуб, в котором договорятся и будут всем править. Это невозможная вещь. Субъектность элиты сильно переоценена. Мы часто пытаемся судить по разным людям, вроде Сороса. Но там как у Березовского, больше пиара, чем влияния.Рокфеллеры действуют относительно открыто всегда, там совершенно очевидно, что они стояли за Обамой, за Макроном, в некотором смысле там "Рокфеллер-центр". Но он один это все равно сделать не мог, ему все равно пришлось действовать в сложившихся обстоятельствах, делать ставку на какие-то группы влияния и что-то отдавать тоже и так далее.Не такое большое дело - Обаму поставить, потому что за ним сразу бах, и Трамп. А Макрон… ну, сколько он еще продержится? Да, они стабилизировали ситуацию в "Ядерной Европе", в центре, на какое-то время. Но что дальше там… Знаете, вот теория о том, что сидят какие-то люди при камине или в кабинетах что-то там обсуждают, это невозможно. Если они физически владеют всем, значит, что они между собой конкурируют не на шутку. Мы же видим эту конкуренцию, они между собой не договорились. Это противоречивая теория, она не объясняет ничего.
https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html
https://ukraina.ru/20220801/1037069401.html
https://ukraina.ru/20220720/1036690493.html
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Александр Светлов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, дмитрий дробницкий, украина, польша, китай, россия, сша, himars, война, сво
Интервью, Дмитрий Дробницкий, Украина, Польша, Китай, Россия, США, HIMARS, война, СВО

Дробницкий о закупке Польшей 500 HIMARS и роли России и тех, кто всех контролирует

08:18 12.08.2022
 
© Нина ЗотинаДмитрий Дробницкий интервью
Дмитрий Дробницкий интервью
© Нина Зотина
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Александр Светлов
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Где Польша собирается взять столько систем залпового огня и почему это не будет простой задачей, в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
— Дмитрий Олегович, Польша заявляла, что купит 500 HIMARS и 1000 танков, бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский считает, что это решение призвано заменить традиционную артиллерию и снизить роль ударной авиации. Польша к чему-то готовится или это просто текущие нужды их обороны?
— Когда кто-то что-то говорит, надо следить за тем, что это ему дает. Если Польше действительно что-то нужно, она, наверное, это купит. А если это просто политическое пиар-заявление, условно говоря, вот мы Польша, мы усиливаемся, мы боимся, что Россия на нас нападет, давайте, вы все нам будете помогать…
Политолог американист Дмитрий Дробницкий
24 марта 2021, 09:55
Дмитрий Дробницкий: кто онПолитолог-американист
— Мне кажется, что-то вроде этого.
— Ну да, почему нет? Попытка привлечь к себе внимание и дополнительное финансирование из тех крох, что остаются в руках у Евросоюза. Это вполне может быть. Почему нет.
Но, опять-таки, пройдет три месяца, например, и мы спросим: "А вот помните, мы говорили, что Польша хочет купить HIMARS?".
Их, кстати, не так просто произвести. Это единственный хай-тек, который поставили Украине. Оно такое "up-to-date" [современный, новейший; стоящий на уровне современных требований – прим. ред.]. Это, пожалуй, единственное, что им поставили действительно современное.
И в этом смысле, произвести их просто по щелчку пальцев, ну вы что? У них тоже там в США очень хитро устроен гособоронзаказ. Просто так взять и сделать быстро… специалисты нужны, они сейчас что-то другое делают. Лишних специалистов никто не нанимает.
Понимаете, всё, что у нас сейчас военно-промышленный комплекс производит, это результат как минимум десятилетней работы. В том числе, планирование рабочих смен, сколько специалистов нужно, сколько нужно молодых воспитать, скольким старикам нужно поднять зарплату, кому квартиру дать, скольким оснастку, как кадровую перестановку сделать. Эта работа была очень сложная. И для американцев она очень сложная. Для всех.
А просто нафигачить хаймарсов…ну специалисты, которые это могут, они скорее всего сейчас делают двигатели для Space Launch systems. Я думаю, они заняты все.
— Они хотят купить у американцев.
— Так вот я и спрашиваю, где американский ВПК возьмет 500 штук? Они не выпустят их вот так по щелчку пальцев. Это надо снимать специалистов с какой-то другой работы и ставить туда, в план производства.
Это всё не просто так, у меня есть серьёзные подозрения, что люди, которые в свое время клепали эти ракеты для Хаймарсов, они сейчас, вполне возможно, проверяют двигатели для Space Launch Systems. Они сейчас одну ракету с "Орионом" запустят вокруг Луны, вторую им скоро запускать, а с двигателями там беда, возможно они это делают, это примерно похожая вещь. Их же не бесконечное количество таких специалистов, их на пальцах двух рук можно сосчитать. И к ним еще нужны помощники, не менее квалифицированные.
Просто взять и на 100 штук больше сделать каких-нибудь F-35 или 500 Хаймарсов сделать ну это невыполнимая задача.
— Вроде и не заявляется, что одномоментно.
— А когда? Через 50 лет будет 50 Хаймарсов? Ну тогда хорошо, мы не возражаем.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 15:21Чем воюют на Украине
Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину
— Политический обозреватель Сергей Мардан сказал, что единственный, кто выиграл от авиашоу над Тайваньским проливом – Кремль. Если Китай снова отступит, а это более чем вероятно, Россия получает статус безусловного лидера "альтернативного" мира, способного, и что еще важнее – готового применять силу там, где он считает это принципиальным и важным для себя. Об этом рассуждают многие эксперты, но есть ли основания так полагать? Это преувеличение?
— Да, преувеличение. Могу только засвидетельствовать свое почтение господину Мардану, как ловко он умеет говорить. Те люди, которые внимательно присматриваются к альтернативным центрам принятия решений в Латинской Америке, Азии и так далее, они прекрасно знают, кто чего стоит.
Сказать, что Россия одномоментно стала безальтернативным центром? Ну… китайцам гол забили, но, если бы им еще и экономику подрубили… Саудиты пока хотят торговать нефтью за юани, в рублевую зону они не хотят. Уйти из доллара хотят потихоньку, но в юани. Потребление нефти в Китае не сократится. Если кризис начнется, то да, там будут проблемы.
Но так вот сказать, что вот это все произошло, а Россия сидит на высокой горе и такая "вот как здорово!". Это красиво сказано, но мало имеет отношения к реальности.
— Вообще, когда столько активных событий разворачиваются в разных уголках планеты, создается впечатление, что конфликты или перемены связаны между собой и это происходит по указке ряда крупных сильных игроков. Есть ли какие-то договоренности крупных промышленных семей, которые на конфликтах и напряженности в мире зарабатывают?
Алексей Зубец для интервью
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— Их влияние… не двухсот, а примерно 20 тысяч семей, оно действительно очень велико. Но, в отличии от популярной фантастики, нет никакой возможности им между собой договориться. Потому что они работают на рынках таким образом, что они вынуждены поддерживать разные другие группы интересов, противоположные друг другу. Они не могут взять и образовать клуб, в котором договорятся и будут всем править. Это невозможная вещь. Субъектность элиты сильно переоценена. Мы часто пытаемся судить по разным людям, вроде Сороса. Но там как у Березовского, больше пиара, чем влияния.
Рокфеллеры действуют относительно открыто всегда, там совершенно очевидно, что они стояли за Обамой, за Макроном, в некотором смысле там "Рокфеллер-центр". Но он один это все равно сделать не мог, ему все равно пришлось действовать в сложившихся обстоятельствах, делать ставку на какие-то группы влияния и что-то отдавать тоже и так далее.
Не такое большое дело - Обаму поставить, потому что за ним сразу бах, и Трамп. А Макрон… ну, сколько он еще продержится? Да, они стабилизировали ситуацию в "Ядерной Европе", в центре, на какое-то время. Но что дальше там… Знаете, вот теория о том, что сидят какие-то люди при камине или в кабинетах что-то там обсуждают, это невозможно. Если они физически владеют всем, значит, что они между собой конкурируют не на шутку. Мы же видим эту конкуренцию, они между собой не договорились. Это противоречивая теория, она не объясняет ничего.
 
ИнтервьюДмитрий ДробницкийУкраинаПольшаКитайРоссияСШАHIMARSвойнаСВО
 
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