https://ukraina.ru/20220813/1037630099.html

Захарова осудила позицию генсека ООН по обстрелам Запорожской АЭС

Захарова осудила позицию генсека ООН по обстрелам Запорожской АЭС - 13.08.2022 Украина.ру

Захарова осудила позицию генсека ООН по обстрелам Запорожской АЭС

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Запорожской атомной электростанции (АЭС) вызывает вопросы. Об этом заявила 12 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий к прошедшему заседанию Совбеза ООН по ЗАЭС размещен на сайте ведомства

2022-08-13T09:08

2022-08-13T09:08

2022-08-13T09:12

запорожская аэс

новости

захарова

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"Продолжает вызывать вопросы позиция генсекретаря ООН. Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет",— отметила Захарова.По ее словам, в начале лета из-за генсека и возглавляемого им секретариата сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объект.Когда Россия заново будет готовить поездку на ЗАЭС группы под руководством главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ситуация может повториться, считают в МИД.Захарова призвала Киев не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на АЭС. Москву насторожили "попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии", уточнила дипломат.По ее словам, на заседании представители западных стран "в угоду своим русофобским установкам" отрицали очевидные факты обстрела Запорожской АЭС украинскими военными.По ее мнению, как бы далеко не зашел режим украинского президента Владимира Зеленского, ему готовы "списать все грехи", даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы.Заседание было созвано по инициативе России, оно состоялось в ночь на 12 августа. Поводом послужили регулярные обстрелы ЗАЭС.Западные участники заседания всю ответственность за обострение обстановки вокруг АЭС возложили на Россию. Гутерриш призвал стороны к сотрудничеству.В Запорожской области после заседания Совбеза ООН Гутерриша сравнили с "адвокатом дьявола". Член главного совета администрации области Владимир Рогов считает, что выступая с предложением создать периметр безопасности вокруг ЗАЭС, генсек ООН пытается выполнить "поставленные противником" задачи."Он ведет себя как абсолютно безответственный человек, как будто он не генеральный секретарь ООН, а адвокат дьявола. Он пытается выполнять те задачи, которые поставлены нашим противником, ядерными террористами в прямом смысле", - указал Рогов.Он добавил, что в случае отведения российских военнослужащих с ЗАЭС, она останется беззащитной перед угрозой повреждения.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Она была введена в эксплуатацию в 1984 году. Российские военные взяли под контроль объект и прилегающую к нему территорию в марте 2022 года.По мнению Гутерриша, вокруг атомной электростанции в целях обеспечения стабильности необходимо на техническом уровне согласовать безопасный периметр. Он призвал прекратить все боевые действия в районе. Генеральный секретарь напомнил, что любой возможный ущерб каким-либо ядерным объектам может привести к катастрофическим последствиям не только для территорий в непосредственной близости, но и для региона, а также за его пределами.При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об отсутствии "немедленной угрозы" ядерной безопасности на ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20220812/1037579383.html

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