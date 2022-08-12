https://ukraina.ru/20220812/1037607678.html
Доллар рухнет? Юшков рассказал, какие валюты будут самыми крепкими
Доллар рухнет? Юшков рассказал, какие валюты будут самыми крепкими - 12.08.2022 Украина.ру
Доллар рухнет? Юшков рассказал, какие валюты будут самыми крепкими
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал об энергетической победе России над Западом, а также о энергетической ситуации в Молдавии и валюте стран БРИКС
2022-08-12T15:52
2022-08-12T15:52
2022-08-12T15:52
игорь юшков
газ
видео
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00:56 - Bloomberg: на Западе признали энергетическую победу России. Энергетические антироссийские санкции больше не работают? Причины победы России на энергетическом рынке; 06:18 - Влияние на нефтегазовые доходы федерального бюджета; 08:47 - Транзит российского газа через Украину в Чехию: может ли это быть долгосрочным решением для стран Европы? 12:30 Какие серые схемы собираются использовать власти Молдавии для "Молдовагаз"?15:44 - Может ли валюта стран БРИКС стать заменой доллару? Ключевая ценность в текущих условиях; 17:05 - Прогнозы возможного падения доллара из-за данных по инфляции в США; Напомним, после начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
игорь юшков, газ, видео, видео
Доллар рухнет? Юшков рассказал, какие валюты будут самыми крепкими
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал об энергетической победе России над Западом, а также о энергетической ситуации в Молдавии и валюте стран БРИКС
00:56 - Bloomberg: на Западе признали энергетическую победу России. Энергетические антироссийские санкции больше не работают? Причины победы России на энергетическом рынке;
06:18 - Влияние на нефтегазовые доходы федерального бюджета;
08:47 - Транзит российского газа через Украину в Чехию: может ли это быть долгосрочным решением для стран Европы?
12:30 Какие серые схемы собираются использовать власти Молдавии для "Молдовагаз"?
15:44 - Может ли валюта стран БРИКС стать заменой доллару? Ключевая ценность в текущих условиях;
17:05 - Прогнозы возможного падения доллара из-за данных по инфляции в США;
Напомним, после начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.