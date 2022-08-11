Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео - 11.08.2022 Украина.ру
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Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео
Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео - 11.08.2022 Украина.ру
Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео
Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру рассказал о динамике... Украина.ру, 11.08.2022
2022-08-11T15:17
2022-08-11T15:17
видео
константин сивков
сво
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Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру рассказал о динамике продвижения ВС России и союзных сил, а также о перспективах освобождения Николаева и поставках западного вооружения:00:50 - Насколько позитивно можно оценить динамику продвижения наших сил? Сроки освобождения всей территории ДНР?03:50 - Что необходимо сделать для полного контроля над Соледаром? Какое направление станет приоритетным после зачистки города?05:10 - Каковы перспективы взятия Николаева? В чем сложность?07:51 - Ситуация вокруг Запорожской АЭС: как обезопасить станцию и насколько надо отодвинуть силы противника?10:40 - Поставки западного вооружения: почему мы не уничтожаем технику по прибытии?13:58 - Сколько времени займёт разминирование "ПМФ-1" при текущей плотности?
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видео, константин сивков, сво, видео
Видео, Константин Сивков, СВО

Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео

15:17 11.08.2022
 
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Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру рассказал о динамике продвижения ВС России и союзных сил, а также о перспективах освобождения Николаева и поставках западного вооружения:
00:50 - Насколько позитивно можно оценить динамику продвижения наших сил? Сроки освобождения всей территории ДНР?
03:50 - Что необходимо сделать для полного контроля над Соледаром? Какое направление станет приоритетным после зачистки города?
05:10 - Каковы перспективы взятия Николаева? В чем сложность?
07:51 - Ситуация вокруг Запорожской АЭС: как обезопасить станцию и насколько надо отодвинуть силы противника?
10:40 - Поставки западного вооружения: почему мы не уничтожаем технику по прибытии?
13:58 - Сколько времени займёт разминирование "ПМФ-1" при текущей плотности?
 
ВидеоКонстантин СивковСВО
 
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