https://ukraina.ru/20220811/1037549451.html

Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео

Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео - 11.08.2022 Украина.ру

Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео

Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру рассказал о динамике... Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T15:17

2022-08-11T15:17

2022-08-11T15:17

видео

константин сивков

сво

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Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру рассказал о динамике продвижения ВС России и союзных сил, а также о перспективах освобождения Николаева и поставках западного вооружения:00:50 - Насколько позитивно можно оценить динамику продвижения наших сил? Сроки освобождения всей территории ДНР?03:50 - Что необходимо сделать для полного контроля над Соледаром? Какое направление станет приоритетным после зачистки города?05:10 - Каковы перспективы взятия Николаева? В чем сложность?07:51 - Ситуация вокруг Запорожской АЭС: как обезопасить станцию и насколько надо отодвинуть силы противника?10:40 - Поставки западного вооружения: почему мы не уничтожаем технику по прибытии?13:58 - Сколько времени займёт разминирование "ПМФ-1" при текущей плотности?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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