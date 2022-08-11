https://ukraina.ru/20220811/1037549451.html
Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео
Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео - 11.08.2022 Украина.ру
Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео
Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру рассказал о динамике... Украина.ру, 11.08.2022
2022-08-11T15:17
2022-08-11T15:17
2022-08-11T15:17
видео
константин сивков
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037549220_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e8f8d7eba682fd8884f2218d98919383.jpg
Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру рассказал о динамике продвижения ВС России и союзных сил, а также о перспективах освобождения Николаева и поставках западного вооружения:00:50 - Насколько позитивно можно оценить динамику продвижения наших сил? Сроки освобождения всей территории ДНР?03:50 - Что необходимо сделать для полного контроля над Соледаром? Какое направление станет приоритетным после зачистки города?05:10 - Каковы перспективы взятия Николаева? В чем сложность?07:51 - Ситуация вокруг Запорожской АЭС: как обезопасить станцию и насколько надо отодвинуть силы противника?10:40 - Поставки западного вооружения: почему мы не уничтожаем технику по прибытии?13:58 - Сколько времени займёт разминирование "ПМФ-1" при текущей плотности?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037549220_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa1d4b74bca69242303b2806292ee781.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, константин сивков, сво, видео
Видео, Константин Сивков, СВО
Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео
Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру рассказал о динамике продвижения ВС России и союзных сил, а также о перспективах освобождения Николаева и поставках западного вооружения:
00:50 - Насколько позитивно можно оценить динамику продвижения наших сил? Сроки освобождения всей территории ДНР?
03:50 - Что необходимо сделать для полного контроля над Соледаром? Какое направление станет приоритетным после зачистки города?
05:10 - Каковы перспективы взятия Николаева? В чем сложность?
07:51 - Ситуация вокруг Запорожской АЭС: как обезопасить станцию и насколько надо отодвинуть силы противника?
10:40 - Поставки западного вооружения: почему мы не уничтожаем технику по прибытии?
13:58 - Сколько времени займёт разминирование "ПМФ-1" при текущей плотности?