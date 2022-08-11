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Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов
Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов - 11.08.2022 Украина.ру
Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов
Власти Дании пожертвовали Украине 130 млн долларов на обучение солдат и покупку оружия. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Дании
2022-08-11T14:10
2022-08-11T14:10
2022-08-11T14:10
новости
дания
владимир зеленский
пожертвования
украина
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пожертвовала Владимиру Зеленскому 820 млн датских крон (130 млн долларов США). Эта сумма предназначена на покупку вооружения и обучение украинской армии. "Мы вас не подведем", - заявила Фредериксен перед открытием донорской конференции в Копенгагене.Около 100 млн датских крон пойдут на зарплаты для 130 датских военных инструкторов, которые будут обучать военнослужащих ВСУ в Великобритании.В четверг, 11 августа в Копенгагене проходит однодневная конференция, посвященная сбору денег для киевских властей. В мероприятии принимают участие представители Великобритании, Дании, Украины и еще 26 стран. Владимир Зеленский попросил представителей западных стран предоставить Киеву "больше денег".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дания, владимир зеленский, пожертвования, украина
Новости, Дания, Владимир Зеленский, пожертвования, Украина
Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов
Власти Дании пожертвовали Украине 130 млн долларов на обучение солдат и покупку оружия. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Дании
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пожертвовала Владимиру Зеленскому 820 млн датских крон (130 млн долларов США). Эта сумма предназначена на покупку вооружения и обучение украинской армии.
"Мы вас не подведем", - заявила Фредериксен перед открытием донорской конференции в Копенгагене.
"Общий объем пожертвований Дании в области оружия и вооружений превысил 3 миллиарда датских крон (413 млн долларов - ред.). В новом пакете пожертвований чуть более половины пойдет на закупку вооружений и поддержку производства оружия. Пожертвование предназначено для обеспечения бесперебойных поставок военной техники Украине", - сообщили в Минобороны Дании.
Около 100 млн датских крон пойдут на зарплаты для 130 датских военных инструкторов, которые будут обучать военнослужащих ВСУ в Великобритании.
В четверг, 11 августа в Копенгагене проходит однодневная конференция, посвященная сбору денег для киевских властей. В мероприятии принимают участие представители Великобритании, Дании, Украины и еще 26 стран. Владимир Зеленский попросил представителей западных стран предоставить Киеву "больше денег".