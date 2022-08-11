Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов - 11.08.2022 Украина.ру
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Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов
Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов - 11.08.2022 Украина.ру
Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов
Власти Дании пожертвовали Украине 130 млн долларов на обучение солдат и покупку оружия. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Дании
2022-08-11T14:10
2022-08-11T14:10
новости
дания
владимир зеленский
пожертвования
украина
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пожертвовала Владимиру Зеленскому 820 млн датских крон (130 млн долларов США). Эта сумма предназначена на покупку вооружения и обучение украинской армии. "Мы вас не подведем", - заявила Фредериксен перед открытием донорской конференции в Копенгагене.Около 100 млн датских крон пойдут на зарплаты для 130 датских военных инструкторов, которые будут обучать военнослужащих ВСУ в Великобритании.В четверг, 11 августа в Копенгагене проходит однодневная конференция, посвященная сбору денег для киевских властей. В мероприятии принимают участие представители Великобритании, Дании, Украины и еще 26 стран. Владимир Зеленский попросил представителей западных стран предоставить Киеву "больше денег".
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новости, дания, владимир зеленский, пожертвования, украина
Новости, Дания, Владимир Зеленский, пожертвования, Украина

Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов

14:10 11.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорода мира. Дания. Копенгаген
Города мира. Дания. Копенгаген - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Власти Дании пожертвовали Украине 130 млн долларов на обучение солдат и покупку оружия. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Дании
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пожертвовала Владимиру Зеленскому 820 млн датских крон (130 млн долларов США). Эта сумма предназначена на покупку вооружения и обучение украинской армии.
"Мы вас не подведем", - заявила Фредериксен перед открытием донорской конференции в Копенгагене.

"Общий объем пожертвований Дании в области оружия и вооружений превысил 3 миллиарда датских крон (413 млн долларов - ред.). В новом пакете пожертвований чуть более половины пойдет на закупку вооружений и поддержку производства оружия. Пожертвование предназначено для обеспечения бесперебойных поставок военной техники Украине", - сообщили в Минобороны Дании.

Около 100 млн датских крон пойдут на зарплаты для 130 датских военных инструкторов, которые будут обучать военнослужащих ВСУ в Великобритании.
В четверг, 11 августа в Копенгагене проходит однодневная конференция, посвященная сбору денег для киевских властей. В мероприятии принимают участие представители Великобритании, Дании, Украины и еще 26 стран. Владимир Зеленский попросил представителей западных стран предоставить Киеву "больше денег".
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