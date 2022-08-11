https://ukraina.ru/20220811/1037545504.html

Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов

Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов - 11.08.2022 Украина.ру

Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов

Власти Дании пожертвовали Украине 130 млн долларов на обучение солдат и покупку оружия. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Дании

2022-08-11T14:10

2022-08-11T14:10

2022-08-11T14:10

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дания

владимир зеленский

пожертвования

украина

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пожертвовала Владимиру Зеленскому 820 млн датских крон (130 млн долларов США). Эта сумма предназначена на покупку вооружения и обучение украинской армии. "Мы вас не подведем", - заявила Фредериксен перед открытием донорской конференции в Копенгагене.Около 100 млн датских крон пойдут на зарплаты для 130 датских военных инструкторов, которые будут обучать военнослужащих ВСУ в Великобритании.В четверг, 11 августа в Копенгагене проходит однодневная конференция, посвященная сбору денег для киевских властей. В мероприятии принимают участие представители Великобритании, Дании, Украины и еще 26 стран. Владимир Зеленский попросил представителей западных стран предоставить Киеву "больше денег".

https://ukraina.ru/20220810/1037511220.html

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2022

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новости, дания, владимир зеленский, пожертвования, украина