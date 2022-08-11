https://ukraina.ru/20220811/1037544455.html

Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене

Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене - 11.08.2022 Украина.ру

Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене

Владимир Зеленский попросил западные страны пожертвовать Украине больше денег на военные расходы. Об этом он заявил 11 августа во время однодневной конференции в Копенгагене, сообщают журналисты Associated Press

2022-08-11T14:13

2022-08-11T14:13

2022-08-11T14:13

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владимир зеленский

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Министр обороны Украины Алексей Резников, принимающий участие в мероприятии, попросил Запад помочь Киеву с живой силой и разминированием территорий.В четверг, 11 августа в Копенгагене проходит донорская конференция представителей Дании, Великобритании и Украины. Организаторы рассчитывают собрать пожертвования для украинской армии.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, деньги, украина, оружие