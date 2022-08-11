Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037544455.html
Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене
Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене - 11.08.2022 Украина.ру
Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене
Владимир Зеленский попросил западные страны пожертвовать Украине больше денег на военные расходы. Об этом он заявил 11 августа во время однодневной конференции в Копенгагене, сообщают журналисты Associated Press
2022-08-11T14:13
2022-08-11T14:13
новости
владимир зеленский
деньги
украина
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/11/1033721155_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_edd13e1594908de74dd85c66dcebcd11.jpg
Министр обороны Украины Алексей Резников, принимающий участие в мероприятии, попросил Запад помочь Киеву с живой силой и разминированием территорий.В четверг, 11 августа в Копенгагене проходит донорская конференция представителей Дании, Великобритании и Украины. Организаторы рассчитывают собрать пожертвования для украинской армии.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/11/1033721155_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_389717481c75731e4c437352aec77bba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, деньги, украина, оружие
Новости, Владимир Зеленский, деньги, Украина, оружие

Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене

14:13 11.08.2022
 
© president.gov.uaЗеленский украинский флаг
Зеленский украинский флаг
© president.gov.ua
Читать в
Владимир Зеленский попросил западные страны пожертвовать Украине больше денег на военные расходы. Об этом он заявил 11 августа во время однодневной конференции в Копенгагене, сообщают журналисты Associated Press
Нам нужно вооружение и боеприпасы
Владимир Зеленский
президент Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников, принимающий участие в мероприятии, попросил Запад помочь Киеву с живой силой и разминированием территорий.
В четверг, 11 августа в Копенгагене проходит донорская конференция представителей Дании, Великобритании и Украины. Организаторы рассчитывают собрать пожертвования для украинской армии.
 
НовостиВладимир ЗеленскийденьгиУкраинаоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Василий Колташов: Руководство ВСУ зря не послушало Путина
15:40Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских
15:35Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС
15:34Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией
15:34Сон разума рождает чудовищ. Например, президента Украины Арестовича
15:25Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ
15:17Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео
15:14Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины
15:12Швейцария лишилась статуса нейтрального государства – МИД РФ
15:10За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию
15:08"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ
15:08Ничего нового для нас Amnesty International об Украине не сказала – Килинкаров
14:55Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни
14:48Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой
14:48Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS
14:38Не просто уничтожить. Эксперт о том, как наказать прибалтийских наемников на Украине
14:26Фанаты не оценили жизненную философию Насти Каменских
14:13Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене
14:10Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов
14:10Экс-депутат Рады о том, почему Запад никогда не признает доклад Amnesty International
Лента новостейМолния