https://ukraina.ru/20220811/1037544455.html
Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене
Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене - 11.08.2022 Украина.ру
Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене
Владимир Зеленский попросил западные страны пожертвовать Украине больше денег на военные расходы. Об этом он заявил 11 августа во время однодневной конференции в Копенгагене, сообщают журналисты Associated Press
2022-08-11T14:13
2022-08-11T14:13
2022-08-11T14:13
новости
владимир зеленский
деньги
украина
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/11/1033721155_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_edd13e1594908de74dd85c66dcebcd11.jpg
Министр обороны Украины Алексей Резников, принимающий участие в мероприятии, попросил Запад помочь Киеву с живой силой и разминированием территорий.В четверг, 11 августа в Копенгагене проходит донорская конференция представителей Дании, Великобритании и Украины. Организаторы рассчитывают собрать пожертвования для украинской армии.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/11/1033721155_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_389717481c75731e4c437352aec77bba.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, деньги, украина, оружие
Новости, Владимир Зеленский, деньги, Украина, оружие
Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене
Владимир Зеленский попросил западные страны пожертвовать Украине больше денег на военные расходы. Об этом он заявил 11 августа во время однодневной конференции в Копенгагене, сообщают журналисты Associated Press
Нам нужно вооружение и боеприпасы
Владимир Зеленский
президент Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников, принимающий участие в мероприятии, попросил Запад помочь Киеву с живой силой и разминированием территорий.
В четверг, 11 августа в Копенгагене проходит донорская конференция представителей Дании, Великобритании и Украины. Организаторы рассчитывают собрать пожертвования для украинской армии.