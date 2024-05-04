https://ukraina.ru/20240504/1054877638.html

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, у противника большие проблемы

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, у противника большие проблемы - 04.05.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, у противника большие проблемы

На Донбассе практически на всех участках фронта российская армия не снижает темпов наступления на позиции противника. Основные события продолжают происходить на авдеевском направлении. Эти и другие события минувшей недели на фронтах спецоперации комментирует военный обозреватель издания Украина.ру Геннадий Алёхин

2024-05-04T07:30

2024-05-04T07:30

2024-05-04T07:58

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Наша армия продвинулась уже примерно на 12 км западнее Авдеевки, и это движение продолжается. Расширили зону контроля вокруг Новокалиново и Керамика, в самих селах еще идет зачистка.От Очеретино продвижение идет вдоль ж/д на запад, а также на восток, зачищая лесополосы. А вот на подступах к Архангельскому ВС России пока уперлись в укрепрайоны ВСУ. Хотя противник пытается контратаковать из Новоалександровки, в целом положение их группировки здесь близко к критическому.Минобороны РФ накануне сообщило об освобождении села Семеновка, что подтверждает, и карта украинского тг-канала Deep State. После взятия нашими войсками Первомайского, противник отступил именно в село Нетайлово. Армейские подразделения не только вошли в Нетайлово, но и продвинулась в его черте на глубину не менее 700 м.Противник вынужден с потерями отходить западнее Нетайловского пруда, который соединяется с Карловским водохранилищем, имеющим стратегическое значение с точки зрения обеспечения Донбасса водой. Вероятный следующий рубеж их обороны — линия Новоалександровка-Камышевка-Карловское водохранилище-Карловка, то есть еще около 10 км на запад.Причем и это отступление будет временным решением, так как южнее ВС России зашли в Нетайлово, откуда до Карловки прямая дорога в 5 км. Атакуют наши и Уманское, и Яснобродовку. Дальнейшие задачи: линия Красноармейск (Покровск) — Селидово — Курахово и, вероятно, Угледар.Методичное и планомерное продвижение российской армии на северо-запад и север свидетельствует о том, что местные населенные пункты либо окажутся в окружении, либо ВСУ будут вынуждены отвести свои силы. Но если это является частью общего замысла командования, то напрашивается достаточно крупная наступательная операция оперативного характера: от района Артемовска в сторону Очеретино и от Очеретино навстречу этим частям из Артемовска. В итого может выйти большое окружение Торецка и всех подразделений ВСУ, находящихся в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Торецк и других. Если такой замысел есть, то это большое, серьезное окружение. Конечно, ВСУ постараются не допустить такого развития событий.На Бахмутском участке идут упорные и ожесточенные бои за Часов Яр. ВС России продвигаются в западной части Лиственного леса, есть пленные. Наша авиация бьет по восточной части микрорайона Канал, по позициям ВСУ в заказнике Ступки Голубовские-2 и в Лиственном лесу. Тяжелые бои идут западнее Красного (Ивановского). Здесь ВС России продвинулись южнее Ступок. Украинские источники писали, что на сдерживание нашей армии под Часов Яр переброшен спецназ ГУР. Едва ли он способен переломить ситуацию.Примечательно, что зарекомендовавшие себя в Красногоровке русские "царь-мангалы" появились уже и под Часовым Яром. На одном из видео был виден штурм позиций ВСУ танком, который обшит листами металла и защищен установкой РЭБ против дронов.На харьковском направлении (купянский участок фронта) в районе Синьковки, Ивановки и Берестового идут встречные локальные бои. Инициатором здесь выступаем мы, и бои носят, скорее, отвлекающий характер. ВС России установили флаг в Кисловке. Этот участок фронта "проснулся" на днях, наши войска перешли в наступление. Сейчас российская армия расширяет зону контроля в Кисловке и вокруг населенного пункта.Противник подтверждает серьёзные проблемы ВСУ на этом участке, утверждая, что здесь у киевского режима нет достаточных вооружений для того, чтобы эффективно отбивать атаки наших бойцов. ВСУ также отступают в Котляровку, которую наши тоже активно штурмуют. Оба села на возвышенности, это позволяло ВСУ контролировать весь участок. Сейчас этой возможности они лишаются.Тем временем противник упорно огрызается и продолжает атаковать приграничные регионы России с помощью беспилотников. Ежедневно в официальных сводках Минобороны РФ фигурируют различные цифры уничтоженных вражеских дронов и БПЛА самолетного типа. К примеру, средства ПВО за минувшую неделю сбили над российскими регионами более двадцати беспилотников. ВСУ пытается активно использовать различные системы РСЗО, особенно в Белгородской области. Так, 2 мая были уничтожены две установки "Хаймерс". Ювелирно сработали огневые средства группировки "Север".Стоит также отметить возрастающую с каждым днем огневую активность ВС РФ на харьковском направлении. Уничтожаются опорные пункты, районы обороны, места сосредоточения техники и личного состава противника севернее и южнее Харькова.Тактическое отступление украинских войск под Авдеевкой, о котором говорил главком ВСУ Александр Сырский, скоро может стать стратегическим, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он обратил внимание на то, что сам факт обсуждения тактических отходов свидетельствует об ужасном положении ВСУ.Отставной генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч убежден, что недавнее решение США о предоставлении помощи Украине на $61 млрд, с которым Вашингтон не мог определиться еще с конца 2023 года, не окажет существенного влияния на ход украинского конфликта. Он подчеркнул, что новый пакет расширит возможности украинской армии, однако главная проблема ВСУ заключается в дефиците кадров.Нельзя не согласиться с подобными утверждениями западных специалистов. Ведь все средства ведения боевых действий Украиной сегодня находятся в США/НАТО. Единственное средство ведения войны, которое на сегодня осталось в распоряжении Киева — это мобилизационный контингент, людские ресурсы, которые не являются безграничными. Складывается военно-политическая ситуация, в рамках которой украинцы начнут сражаться за собственное выживание внутри страны и между собой.Сегодня выживание каждого конкретного мобилизованного зависит только от одного — удастся ли соскочить с очередного эшелона, увозящего очередную партию слабообученных бойцов на линию боевого соприкосновения. Понимание этого бродит по Украине, оно еще более осязаемо, чем призрак денацификации и демилитаризации.Собственно, в США уже давно все знают, что средства для ведения на Украине войны до последнего украинца есть — а вот средств для ведения войны до победы Украины нет. Поэтому следующие пакеты помощи Украине от стран Запада будут поступать только под мобилизацию оставшегося населения для войны с Россией.Касательно фронта. Чем дальше и успешнее развивается наше наступление на Донбассе, тем все более и более заметны нарастающие проблемы у противника.Во-первых, нехватка резервов. Вбивание клина и ожесточенные бои привели не только к большим потерям личного состава уже четырех бригад ВСУ, но и к удлинению линии фронта на участке примерно на 25-30 км, для удержания которого нужны еще минимум две бригады сверх плана. Чем дальше будет вбит клин, и чем сильнее противник будет пытаться удержать всё, тем больше резервов ему для этого понадобится.Во-вторых, против ВСУ начинает все сильнее играть отсутствие свободы маневра. Когда в твою оборону вбит такой клин, эффективно маневрировать резервами становится чрезвычайно трудно. В отличие от наших частей, действующих по внутренним операционным линиям, когда они, полностью владея инициативой, могут наносить удар где захотят. А противник должен ждать его везде. Любая прореха сразу нами используется, что и приводит к тому результату, который мы видим на фронте.К тому же благодаря нашим новым возможностям в сфере разведки, благодаря уменьшению времени реакции и одновременному увеличению точности ударов, производить перегруппировку ВСУ могут только под огнем наших "дальних средств поражения", неся при этом значимые потери.В-третьих, у украинцев наблюдается нехватка снаряжения и отсутствие огневой поддержки. Это, а еще подавляющее превосходство нашей артиллерии и авиации, не только приводит к большим потерям, но и убивает в ноль моральное состояние частей противника. Которые гораздо легче при этом оставляют свои позиции и откатываются на запад и север.Таким образом, продолжая вбивать клин в уже не особо прочную оборону противника и вводя в бой все новые и новые резервы, наше командование может добиться момента, когда силы противника просто не выдержат напряжения и, чтобы удержать ситуацию под контролем, будут вынуждены быстро отходить далеко на запад и север.Украинской армии не хватает запчастей для ремонта западной техники, сообщил, к примеру, замкомбата 5-й штурмовой бригады Михаил Онуфер."Из десяти машин может ездить пять – все целые, просто гусениц нет. Помощь вроде бы есть, а использовать ее по назначению ты не можешь. Вот, например, есть более старые М113 с металлическими гусеницами, а новая модернизация – М113 G4 – она лучше, проходимее, но часть ее гусениц имеет резиновые элементы. Металл сносить тяжело, он ездит, а вот G4 – ждут своего лучшего времени", - говорит Онуфер.После поражения техники ее часто разбирают и используют как донора для других машин. "Сначала все держали, думали, что вот-вот партнеры дадут нам новые гусеницы, например. А потом, по-видимому, командование понятно, что ждать слишком долго, а техника нужна уже, поэтому начали разбирать ту, которая непригодна для езды. То есть, чтобы из трех нерабочих сделать две – одну рабочую", - рассказал украинский офицер.На днях в Киеве заявили, что американские истребители F-16 могут быть отправлены ВСУ уже после Пасхи. Ранее сообщалось, что в Киеве рассматривают варианты, как хранить и содержать F-16, когда они будут поставлены западными партнерами. Потому что создавать для самолетов специальные укрепленные укрытия слишком долго и дорого.Представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш отметил, что ВС не несут ответственности за прямые поставки, поскольку это вопрос высшего военно-политического руководства. Евлаш также заявил о готовности Киева получать даже неисправные F-16. По его словам, такие самолеты могут быть донорами комплектующих. Он добавил, что одного неисправного истребителя может быть достаточно для ремонта пяти машин.Ко всему перечисленному следует добавить, что в ближайшем будущем на фронте следует ожидать решительных наступательных действий со стороны российской армии.О других особенностях спецоперации и о том, что скрывает от украинской и западной общественности власти и военное командование Украины - в материале Василия Стоякина Почему руководство ГУР не верит в военную победу Украины.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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