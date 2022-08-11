https://ukraina.ru/20220811/1037533367.html
"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву
"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву - 11.08.2022 Украина.ру
"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву
Закупки Польшей оружия из Южной Кореи обременительны для бюджета страны, кроме того, оно почти наверняка будет передано киевскому режиму. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-08-11T11:06
2022-08-11T11:06
2022-08-11T11:06
новости
польша
конрад рэнкас
танки
южная корея
история
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Он считает, что именно Украина является потенциальным противником Польши, поэтому поставки Варшавой оружия киевскому режиму, с его точки зрения – "государственная измена" нынешнего правительства страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220712/1034332223.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, конрад рэнкас, танки, южная корея, история
Новости, Польша, Конрад Рэнкас, танки, Южная Корея, История
"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву
Закупки Польшей оружия из Южной Кореи обременительны для бюджета страны, кроме того, оно почти наверняка будет передано киевскому режиму. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас