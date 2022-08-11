"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву - 11.08.2022 Украина.ру
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"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву
"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву - 11.08.2022 Украина.ру
"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву
Закупки Польшей оружия из Южной Кореи обременительны для бюджета страны, кроме того, оно почти наверняка будет передано киевскому режиму. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-08-11T11:06
2022-08-11T11:06
новости
польша
конрад рэнкас
танки
южная корея
история
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Он считает, что именно Украина является потенциальным противником Польши, поэтому поставки Варшавой оружия киевскому режиму, с его точки зрения – "государственная измена" нынешнего правительства страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, конрад рэнкас, танки, южная корея, история
Новости, Польша, Конрад Рэнкас, танки, Южная Корея, История

"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву

11:06 11.08.2022
 
© president.gov.uaЯрослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
Ярослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
© president.gov.ua
Читать в
Закупки Польшей оружия из Южной Кореи обременительны для бюджета страны, кроме того, оно почти наверняка будет передано киевскому режиму. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он считает, что именно Украина является потенциальным противником Польши, поэтому поставки Варшавой оружия киевскому режиму, с его точки зрения – "государственная измена" нынешнего правительства страны.
Вассерман - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 06:15
Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резниВ последнее время Польша все чаще стала заявлять свои амбиции в отношении территорий западной Украины. Эту тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал депутат ГД РФ Анатолий Вассерман

Над нами посмеётся история, когда свеженькие танки К2, заказанные и оплаченные Польшей, но окрашенные в украинские цвета, в результате начнут стрелять по... полякам. Сколько раз в истории Польша давала Украине оружие в надежде, что та применит его против России, – но это оружие, в конце концов, вонзали в спину полякам.

Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиПольшаКонрад РэнкастанкиЮжная КореяИстория
 
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