https://ukraina.ru/20220811/1037533367.html

"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву

"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву - 11.08.2022 Украина.ру

"Над нами посмеётся история": польский эксперт о поставках оружия Киеву

Закупки Польшей оружия из Южной Кореи обременительны для бюджета страны, кроме того, оно почти наверняка будет передано киевскому режиму. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас

2022-08-11T11:06

2022-08-11T11:06

2022-08-11T11:06

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Он считает, что именно Украина является потенциальным противником Польши, поэтому поставки Варшавой оружия киевскому режиму, с его точки зрения – "государственная измена" нынешнего правительства страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220712/1034332223.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, конрад рэнкас, танки, южная корея, история