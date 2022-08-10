https://ukraina.ru/20220810/1037479268.html

Конрад Рэнкас: Оборонная политика нынешних властей Польши – это государственная измена

Конрад Рэнкас: Оборонная политика нынешних властей Польши – это государственная измена - 10.08.2022 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Оборонная политика нынешних властей Польши – это государственная измена

Польский политический аналитик уверен, что большая часть из ныне закупаемого Варшавой оружия в результате окажется на Украине, и предостерегает: в результате... Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T15:14

2022-08-10T15:14

2022-08-10T15:14

интервью

конрад рэнкас

польша

украина

оружие

сша

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Польский политический аналитик уверен, что большая часть из ныне закупаемого Варшавой оружия в результате окажется на Украине, и предостерегает: в результате оно может быть обращено и против Польши.– Господин Рэнкас, пока Польша договаривалась о закупках оружия в США, хотя бы теоретически существовала возможность получить скидки или отсрочки в оплате. Однако заключённый недавно контракт с Южной Кореей на 14,5 миллиардов долларов придётся оплачивать живыми деньгами. Откуда собираются их брать в Польше, экономика которой стремится к стагфляции?– Согласно данным за первый квартал 2022 года, государственный долг Польши в настоящее время составляет 1,14 трлн злотых – и, по всем прогнозам, к концу года он достигнет 1,5 трлн злотых (325 миллиардов долларов по нынешнему курсу – прим). Конечно, у некоторых развитых стран соотношение долга к ВВП даже хуже, чем у Польши. Но, во-первых, это связано с "творческой бухгалтерией" варшавских властей, прячущих обязательства по различным фондам специального назначения, формально находящимся вне бюджета. В действительности же все деньги на обслуживание этих обязательств идут из одного источника – кошельков польских граждан, их реальных доходов, которые относительно всё ниже по сравнению с галопирующими ценами.Во-вторых, стабильные экономики могут позволить себе ещё больший долг, – но только в том случае, если у них есть обеспеченные перспективы роста, и если они умело управляют фиксированными затратами. К сожалению, люди, которые руководят экономической политикой Польши, не имеют в своем распоряжении таких гарантий, а их финансовая политика, особенно кредитная, крайне безответственна. Я по профессии экономист и бухгалтер, и хорошо знаю, что даже в странах, якобы наделенных способностью "создавать деньги", нельзя бесконечно извлекать из бюджета больше, чем в него вкладываешь. А именно это происходит сегодня в Польше.И тем более опасно, что мы залезаем в долги по оплате оружейных контрактов, предварительно сдав собственное оружие Украине. И последующие поставки, в том числе из Южной Кореи, почти наверняка тоже пойдут в Киев. Полякам при этом останутся долги – и "утеха" от того, что мы сами экипировали нашего вероятного противника. Над нами посмеётся история, когда свеженькие танки К2, заказанные и оплаченные Польшей, но окрашенные в украинские цвета, в результате начнут стрелять по... полякам. Сколько раз в истории Польша давала Украине оружие в надежде, что та применит его против России, – но это оружие, в конце концов, вонзали в спину полякам.– Официальной целью власти Польши называют увеличение численности армии до 300 тысяч человек и создание самых сильных сухопутных войска среди европейских стран НАТО. С Вашей точки зрения, в Варшаве действительно попытаются этого достичь? Если да, чем это обернётся для польской экономики и общества?– Польше, несомненно, нужна сильная армия, и в этом я в какой-то степени согласен с нынешней администрацией. Несколько лет назад я сотрудничал с министрами обороны Польши – профессором Ромуальдом Шереметьевым и Антонием Мачеревичем. Я разделяю их мнение о том, что Войско Польское должно основываться на хорошо оснащенном ядре профессиональных сил быстрого реагирования и обороны границ – а также на всеобщей военной подготовке наряду с широкомасштабной территориальной обороной, готовой действовать в направлении потенциальных угроз.Таких направлений на данный момент два – современная граница с Украиной (а также перспектива её упразднения или переноса), и граница с Литовским государством, почти не имеющим военной мощи, но непредсказуемым и агрессивным. Умело проведённое расширение и оснащение польской армии также могло бы стать возможностью для экономического возрождения страны – но для этого потребовалась бы активная промышленная политика, которую (вопреки собственным декларациям) правительство "Права и Справедливости" не проводит.К сожалению, в версии премьер-министра Моравецкого и министра обороны Блащака лозунги расширения вооруженных сил сводятся к выкачиванию денег за пределы Польши, а затем к дорогим подаркам киевскому режиму. Который, в свою очередь, будет использовать их, чтобы причинить как можно больше вреда обоим нашим народам. То есть, с польской точки зрения, это не оборонная политика, а государственная измена.– В начале августа на портале Asia News (а это официальное издание Папского института зарубежных миссий) появилась статься под заголовком "Варшава готовится к войне с Москвой". В ней без обиняков сказано, что часть закупленного Польшей оружия может быть тайно передана Украине. Не этим ли объясняются объёмы оружейных контрактов Варшавы?– Безусловно, всё это оружие будет направлено для продолжения войны на Украине. Остается открытым лишь вопрос, будет ли закупленная боевая техника использоваться самими украинцами, поляками в украинской форме, притворяющимися добровольцами, или регулярными польскими войсками, участвующими в боях с Россией в качестве партнёра Украины по новой федерации.– В упомянутой статье также сказано о разногласиях между Польшей и Германией относительно конфликта на Украине. При этом на берегах Вислы в последние месяцы опять раскручивается тема немецких репараций за Вторую мировую. Могут ли англосаксы использовать напряжённость между Варшавой и Берлином, и накачивать Польшу оружием ещё и для того, чтобы создать дополнительный рычаг давления на Германию – как на основу экономики Евросоюза?– С англо-саксонской точки зрения, нынешняя война ведется не только против России, но также – а может быть, в особенности, – против Европы. Против её слабых, но существующих тенденций к освобождению, и стремлений вести взаимовыгодный бизнес не только с Россией, но и с Китаем. В реалиях трансформации глобальной капиталистической системы более традиционные западноевропейские экономики, особенно немецкая, становятся обузой, – из-за чрезмерной привязанности к таким "пережиткам", как промышленное производство. Когда в расчёт принимаются только виртуальные и глобальные финансовые услуги, тогда экономика, основанная на поставках российских энергоресурсов и китайского ширпотреба, да ещё и с (хотя бы формально) собственной тяжелой промышленностью – это чуть ли не призрак уходящей эпохи.Поэтому Вашингтон и Лондон хотят "дисциплинировать" Берлин, Париж, Рим и Брюссель, или ослабить их настолько, чтобы они не могли преследовать свои собственные интересы. Польша, Прибалтика и Румыния используются именно для этого, чтобы сломать европейскую сплоченность даже в элементарных вопросах. В свою очередь Берлин, похоже, тоже понимает важность настоящего момента, пытаясь интегрировать единое европейское государство даже ценой "отваливания" более близких к англосаксам восточных частей Евросоюза. Для польской экономики, почти полностью работающей в пользу Германии, резкая реализация подобного сценария означала бы полный крах, рост безработицы и глубокую рецессию – и это уже после неизбежной ныне стагфляции.– С другой стороны, в середине июля была обнародована ещё одна версия того, зачем Польше может понадобиться мощная и хорошо вооружённая армия. Один из лидеров "Конфедерации", депутат Сейма Януш Корвин-Микке заявил, что киевские власти могут устроить "войнушку с Польшей" после поражения от российских войск. Насколько реалистичным является подобный сценарий?– Киевские власти представляют угрозу для всех – поляков, венгров, румын, – но в особенности для собственных граждан. Заявления Зеленского о дальнейшей милитаризации Украины и превращении её в версию "Великого Израиля", расистского государства, построенного по законам войны, предвещают фатальные последствия, как для внутренних, так и для внешних отношений Украины. Внутреннюю напряженность предполагается частично смягчить за счет эмиграции, но заявления о массовой приватизации национального богатства могут только ухудшить отношение оставшихся в стране украинцев к режиму.И тогда у команды Зеленского останется только два варианта: объявить явную войну своим гражданам – или кому-то из соседей. А поскольку на Украине сейчас молятся на "героя Бандеру" – то сразу всем соседям. Единственный положительный момент – это уж точно была бы последняя война для Киева и Львова.

https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html

https://ukraina.ru/20220630/1034264944.html

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https://ukraina.ru/20220809/1037451582.html

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2022

Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

интервью, конрад рэнкас, польша, украина, оружие, сша