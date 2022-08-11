https://ukraina.ru/20220811/1037520837.html

НАТО оправдает применение ядерного оружия - дипломат

НАТО оправдает применение ядерного оружия - дипломат - 11.08.2022 Украина.ру

НАТО оправдает применение ядерного оружия - дипломат

От стран НАТО можно ждать в будущем оправдания любого применения ядерного оружия. Об этом 10 августа заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия замглавы делегации России Андрей Белоусов, передает РИА Новости

2022-08-11T07:33

2022-08-11T07:33

2022-08-11T07:33

новости

нато

ядерное оружие

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Он указал на окончательное закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока, "что напрямую прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса"."Сообществу ДНЯО еще предстоит проанализировать последствия этого обстоятельства, которое заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока, особенно тех, на территории которых размещено американское ядерное оружие. В этой связи актуальным представляется вопрос, как нахождение на территории европейских стран чужого ядерного оружия и их участие в ядерном альянсе сочетается с их обязательствами по ДНЯО", - сказал Белоусов.Аналогичный вопрос, по его словам, Москва давно задает и в связи с "совместными ядерными миссиями" НАТО по отработке применения ядерного оружия, в которые активно вовлечены неядерные члены альянса.Он отметил, что Москва уже не раз слышала заявления, что данная практика не противоречит ДНЯО и что проведение таких миссий якобы было согласовано ещё на этапе подготовки Договора.Он пояснил, что в доктринальных документах США прописано применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников."Анализ этого тезиса подводит к мысли, что США зарезервировали возможность задействовать ядерное оружие в любой момент, по любому поводу и против любого государства, просто заявив, что затронуты их жизненные интересы. А это и есть реальная угроза возникновения ядерной войны. Особенно с учётом того, что США остаются единственным государством, применившим на практике свой ядерный арсенал", - заключил он.Белоусов напомнил, что предпринятые Россией в конце 2021 года попытки снизить напряженность между США и РФ, сделать обстановку в Европе и в мире более стабильной и предсказуемой не встретили со стороны Штатов и их союзников по НАТО ни поддержки, ни понимания.

https://ukraina.ru/20220810/1037511797.html

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новости, нато, ядерное оружие