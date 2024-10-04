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"Украина на определенных участках нас побеждает": эксперт рассказал, на каких

"Украина на определенных участках нас побеждает": эксперт рассказал, на каких - 04.10.2024 Украина.ру

"Украина на определенных участках нас побеждает": эксперт рассказал, на каких

Сражения ведутся не только на полях СВО, но и в медийном пространстве, где киевская пропаганда демонстрирует эффективность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-10-04T03:45

2024-10-04T03:45

2024-10-04T03:45

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Не надо ждать, пока на тебя нападут, а надо бить первым в любой ситуации, уверен медиаконсультант. Зимовский отметил, что именно так и следует поступать не только в СВО."Мы часто бьем первыми и много чего умеем. Просто у нас замедленное поступление информации. Мы похожи на большого динозавра: если мы где-то бьем, до мозжечка долго доходит, а потом ретранслятор не срабатывает. А Украина еще не ударила никуда, но там пиар до небес стоит", - констатировал Зимовский.По его мнению, так работает военная пропаганда и курская авантюра Киева это в очередной раз подтвердила.Оценивая эффекта украинской пропаганды на Западе, медиаконсультант отметил: так как Запад помогает украинскому руководству в этой пропаганде, то у них есть ряд аксиом. Например: "У русских в десять раз больше снарядов. Русские несут в сто раз больше потерь при наступлении. Русские ничему не учатся. У них генералы вместе с Зимовским в один год окончили Львовское высшее военно-политическое училище и с тех пор книжек больше не открывали (открывали только бутылки с пивом)"."Об этом пишут серьезные западные аналитики, учившиеся в английских королевских военных колледжах, - сказал Зимовский. - Ладно, вы это даете для своей аудитории. Но вы же хотя бы для себя делайте правильный анализ. Вы же что-то должны начальству докладывать. Оно же потом принимает неправильные управленческие решения и лезут в войну глубже".В итоге западные политики верят, что Россию возможно победить на поле боя. Их в этом убеждают собственные СМИ и собственные аналитики, констатировал Зимовский."Мы с этим ничего не можем сделать. Мы можем только бить их крепче", - резюмировал медиаконсультант.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes

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новости, украина, запад, россия, всу, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, сво, эксперты