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"Украина на определенных участках нас побеждает": эксперт рассказал, на каких
"Украина на определенных участках нас побеждает": эксперт рассказал, на каких - 04.10.2024 Украина.ру
"Украина на определенных участках нас побеждает": эксперт рассказал, на каких
Сражения ведутся не только на полях СВО, но и в медийном пространстве, где киевская пропаганда демонстрирует эффективность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-10-04T03:45
2024-10-04T03:45
2024-10-04T03:45
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Не надо ждать, пока на тебя нападут, а надо бить первым в любой ситуации, уверен медиаконсультант. Зимовский отметил, что именно так и следует поступать не только в СВО."Мы часто бьем первыми и много чего умеем. Просто у нас замедленное поступление информации. Мы похожи на большого динозавра: если мы где-то бьем, до мозжечка долго доходит, а потом ретранслятор не срабатывает. А Украина еще не ударила никуда, но там пиар до небес стоит", - констатировал Зимовский.По его мнению, так работает военная пропаганда и курская авантюра Киева это в очередной раз подтвердила.Оценивая эффекта украинской пропаганды на Западе, медиаконсультант отметил: так как Запад помогает украинскому руководству в этой пропаганде, то у них есть ряд аксиом. Например: "У русских в десять раз больше снарядов. Русские несут в сто раз больше потерь при наступлении. Русские ничему не учатся. У них генералы вместе с Зимовским в один год окончили Львовское высшее военно-политическое училище и с тех пор книжек больше не открывали (открывали только бутылки с пивом)"."Об этом пишут серьезные западные аналитики, учившиеся в английских королевских военных колледжах, - сказал Зимовский. - Ладно, вы это даете для своей аудитории. Но вы же хотя бы для себя делайте правильный анализ. Вы же что-то должны начальству докладывать. Оно же потом принимает неправильные управленческие решения и лезут в войну глубже".В итоге западные политики верят, что Россию возможно победить на поле боя. Их в этом убеждают собственные СМИ и собственные аналитики, констатировал Зимовский."Мы с этим ничего не можем сделать. Мы можем только бить их крепче", - резюмировал медиаконсультант.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, россия, всу, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, сво, эксперты
Новости, Украина, Запад, Россия, ВСУ, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, СВО, эксперты
"Украина на определенных участках нас побеждает": эксперт рассказал, на каких
Сражения ведутся не только на полях СВО, но и в медийном пространстве, где киевская пропаганда демонстрирует эффективность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Не надо ждать, пока на тебя нападут, а надо бить первым в любой ситуации, уверен медиаконсультант. Зимовский отметил, что именно так и следует поступать не только в СВО.
"Мы часто бьем первыми и много чего умеем. Просто у нас замедленное поступление информации. Мы похожи на большого динозавра: если мы где-то бьем, до мозжечка долго доходит, а потом ретранслятор не срабатывает. А Украина еще не ударила никуда, но там пиар до небес стоит", -
констатировал Зимовский.
По его мнению, так работает военная пропаганда и курская авантюра Киева
это в очередной раз подтвердила.
"Сегодня пиар преобладает над боевыми действиями. Боевые действия далеко, а картинка рядом. Одна война идет на земле, другая война идет в интернете. Там Украина на определенных участках нас побеждает. Потому что они наглее и нахальнее и потому что у нас нет опыта глобального вранья. Украинское население доверчиво и у него нет другого источника информации. Ему можно заряжать все, что угодно", - сказал медиаконсультант.
Оценивая эффекта украинской пропаганды на Западе
, медиаконсультант отметил: так как Запад помогает украинскому руководству в этой пропаганде, то у них есть ряд аксиом.
Например: "У русских в десять раз больше снарядов. Русские несут в сто раз больше потерь при наступлении. Русские ничему не учатся. У них генералы вместе с Зимовским в один год окончили Львовское высшее военно-политическое училище и с тех пор книжек больше не открывали (открывали только бутылки с пивом)".
"Об этом пишут серьезные западные аналитики, учившиеся в английских королевских военных колледжах, - сказал Зимовский. - Ладно, вы это даете для своей аудитории. Но вы же хотя бы для себя делайте правильный анализ. Вы же что-то должны начальству докладывать. Оно же потом принимает неправильные управленческие решения и лезут в войну глубже".
В итоге западные политики верят, что Россию
возможно победить на поле боя. Их в этом убеждают собственные СМИ и собственные аналитики, констатировал Зимовский.
"Мы с этим ничего не можем сделать. Мы можем только бить их крепче", - резюмировал медиаконсультант.