Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны - 04.10.2024 Украина.ру
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Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны
Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны - 04.10.2024 Украина.ру
Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны
Обвиненный в наемничестве американский пенсионер Стефан Хаббард женат на японке, хотя в Изюме у него была украинская невеста. Эта информация стала достояние общественности в суде
2024-10-04T10:15
2024-10-04T10:15
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суд
иностранные наемники
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К рассмотрению уголовного дела в отношении Хаббарда Мосгорсуд приступил в конце сентября. На одном из заседаний американец сообщил, что женат на женщине из Японии.На уточняющий вопрос судьи относительно его отношений с дамой из украинского Изюма, пенсионер ответил, что долгое время проживал с ней, но позже общение не заладилось.Стефан Хаббард – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. На Украине проживал с 2014 года.По информации следствия, он заключил контракт с батальном территориальной обороны ВСУ в феврале 2022 года за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов (92,7 тысяч рублей) в месяц.Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы по статье о наемничестве. Мосгорсуд назначил оглашение приговора мужчине на 7 октября.Еще по теме: Марочко: на передовую прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ.
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новости, изюм, украина, япония, всу, суд, иностранные наемники, сша
Новости, Изюм, Украина, Япония, ВСУ, Суд, иностранные наемники, США

Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны

10:15 04.10.2024
 
Стефан Джеймс Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)
Стефан Джеймс Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)
Читать в
Обвиненный в наемничестве американский пенсионер Стефан Хаббард женат на японке, хотя в Изюме у него была украинская невеста. Эта информация стала достояние общественности в суде
К рассмотрению уголовного дела в отношении Хаббарда Мосгорсуд приступил в конце сентября. На одном из заседаний американец сообщил, что женат на женщине из Японии.
На уточняющий вопрос судьи относительно его отношений с дамой из украинского Изюма, пенсионер ответил, что долгое время проживал с ней, но позже общение не заладилось.
"Она ушла от меня", - посетовал Хаббард, а потом рассказал, что до переезда на Украину он проживал на Кипре.
Стефан Хаббард – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. На Украине проживал с 2014 года.
По информации следствия, он заключил контракт с батальном территориальной обороны ВСУ в феврале 2022 года за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов (92,7 тысяч рублей) в месяц.
Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.
Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы по статье о наемничестве. Мосгорсуд назначил оглашение приговора мужчине на 7 октября.
Стефан Джеймс Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)
30 сентября, 11:30
"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньгиАмериканский пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал себя виновным в участии в военном конфликте на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Это заявление он сделал на заседании Мосгорсуда
Еще по теме: Марочко: на передовую прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ.
 
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