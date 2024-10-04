https://ukraina.ru/20241004/1057882196.html

Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны

Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны - 04.10.2024 Украина.ру

Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны

Обвиненный в наемничестве американский пенсионер Стефан Хаббард женат на японке, хотя в Изюме у него была украинская невеста. Эта информация стала достояние общественности в суде

2024-10-04T10:15

2024-10-04T10:15

2024-10-04T10:15

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К рассмотрению уголовного дела в отношении Хаббарда Мосгорсуд приступил в конце сентября. На одном из заседаний американец сообщил, что женат на женщине из Японии.На уточняющий вопрос судьи относительно его отношений с дамой из украинского Изюма, пенсионер ответил, что долгое время проживал с ней, но позже общение не заладилось.Стефан Хаббард – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. На Украине проживал с 2014 года.По информации следствия, он заключил контракт с батальном территориальной обороны ВСУ в феврале 2022 года за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов (92,7 тысяч рублей) в месяц.Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы по статье о наемничестве. Мосгорсуд назначил оглашение приговора мужчине на 7 октября.Еще по теме: Марочко: на передовую прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ.

https://ukraina.ru/20240930/1057775631.html

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новости, изюм, украина, япония, всу, суд, иностранные наемники, сша