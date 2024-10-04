Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны
Стефан Джеймс Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)
Обвиненный в наемничестве американский пенсионер Стефан Хаббард женат на японке, хотя в Изюме у него была украинская невеста. Эта информация стала достояние общественности в суде
К рассмотрению уголовного дела в отношении Хаббарда Мосгорсуд приступил в конце сентября. На одном из заседаний американец сообщил, что женат на женщине из Японии.
На уточняющий вопрос судьи относительно его отношений с дамой из украинского Изюма, пенсионер ответил, что долгое время проживал с ней, но позже общение не заладилось.
"Она ушла от меня", - посетовал Хаббард, а потом рассказал, что до переезда на Украину он проживал на Кипре.
Стефан Хаббард – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. На Украине проживал с 2014 года.
По информации следствия, он заключил контракт с батальном территориальной обороны ВСУ в феврале 2022 года за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов (92,7 тысяч рублей) в месяц.
Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.
Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы по статье о наемничестве. Мосгорсуд назначил оглашение приговора мужчине на 7 октября.
30 сентября, 11:30"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньгиАмериканский пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал себя виновным в участии в военном конфликте на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Это заявление он сделал на заседании Мосгорсуда