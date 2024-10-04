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Западные кураторы запрещают Киеву заключать мир - Бортников

Западные кураторы запрещают Киеву заключать мир - Бортников - 04.10.2024 Украина.ру

Западные кураторы запрещают Киеву заключать мир - Бортников

Кураторы из США и Великобритании запрещают Киеву заключать мир. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ

2024-10-04T10:07

2024-10-04T10:07

2024-10-04T10:07

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"Отдельно затрону тему Украины. Всем очевидны катастрофические последствия ситуации, когда жители целой страны оказываются в заложниках у Запада и поставленного им марионеточного режима. Кураторы в Вашингтоне и Лондоне по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, который реально мог быть достигнут ещё весной 2022 года", - сказал Бортников.Также он заверил, что англосаксы хотят расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию.По его словам, США и Великобритания лишают нейтральные государства возможности проводить суверенную политику, а над зависимыми странами устанавливают тотальный контроль, расценивая их народы как инструмент для реализации собственных геополитических интересов.Бортников указал, что, кроме того, враждебные действия англосаксов проявляются "в использовании подконтрольных международных террористических организаций для заброски боевиков на российскую территорию в потоках трудовых мигрантов; в спонсировании и координации действий разного рода антиконституционных сил в республиках СНГ, поощрении сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной вражды; в блокировании торгово-экономических и культурно-исторических связей внутри Содружества".Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен на сайте Украина.ру.

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новости, киев, сша, великобритания, александр бортников, снг, фсб