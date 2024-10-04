https://ukraina.ru/20241004/1057883788.html

Канада сколачивает новый альянс в Арктике: чем ответит Россия и Китай

Канада сколачивает новый альянс в Арктике: чем ответит Россия и Китай - 04.10.2024 Украина.ру

Канада сколачивает новый альянс в Арктике: чем ответит Россия и Китай

Канада планирует создать альянс со странами Северной Европы, чтобы вместе противодействовать России в Арктике. Учитывая схожие задачи другого мощного игрока — США, — данный регион ускоренными темпами становится ареной глобального соперничества

2024-10-04T11:10

2024-10-04T11:10

2024-10-04T12:25

эксклюзив

арктика

россия

сша

канада

европа

китай

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Канадская коалицияНа днях агентство Bloomberg сообщило, что Канада под предлогом вопросов безопасности прорабатывает создание новой коалиции, куда войдут также страны севера Европы."Канада работает с государствами Северной Европы над созданием новой арктической коалиции по безопасности, которая исключит Россию и даст [участникам] возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности", - сказано в материале.В целях осуществления этого замысла на прошлой неделе в канадский город Икалуит съехались министры иностранных дел пяти стран: Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Как пишут СМИ, стороны обсудили пути по созданию диалога для "безопасности в Артике".Данное событие Bloomberg прокомментировала глава МИД Канады Мелани Жоли. По ее словам, страны намерены обсудить инвестиции в арктический регион и изучение технологий двойного назначения "противников".Канада, заявила она, больше не может полагаться в деле защиты только на географию.Она также добавила, что необходимость такой встречи была продиктована тем, что представители этих государств больше не контактируют по этому вопросу на политическом уровне. Мешает этому, если верить Жоли, присутствие России в Арктическом совете.Арктический совет – межправительственная организация, куда входят арктические государства. Все они, кроме РФ, являются членами НАТО. В последние несколько лет на работу этого совета влияет общий антироссийский курс Запада, в результате чего эти страны отказались работать в рамках этой структуры под председательством России.Подмазаться к СШАПо версии западных журналистов, такая прыть Канады в вопросах координации с северными союзниками из Европы не случайна.Дело в том, полагают они, что Оттава данными инициативами хочет понравиться Вашингтону, доказать, что Канада является надежным партнером Соединенных Штатов в сфере обороны. Особенно это актуально ввиду возможного прихода к власти Дональда Трампа, который еще в бытность президентом уделял Арктике особенное внимание.В 2019 году газета The Washington Post писала, что администрация Трампа рассматривала возможность взятия в бессрочную аренду Гренландию, крупнейший на планете остров, который принадлежит Дании, но имеет широкую автономию и не входит в Евросоюз.В Белом доме тогда подсчитали, что Дания тратит на эту территорию 700 млн долларов ежегодно, американцы хотели взять остров в аренду за 900 млн долларов, однако до обсуждения этого вопроса на серьезном уровне дело так и не дошло, датчане дали понять, что не готовы к такой сделке.США рассматривают Гренландию как кладезь полезных ископаемых, а именно редкоземельных металлов. Кроме того, американские специалисты в 2018 году обследовали остров и обнаружили на шельфе месторождение нефти приблизительно на 50 млрд баррелей.В 2022 году в Стратегии национальной безопасности США Арктика была закреплена как одно из приоритетных направлений американской внешней политики.Стратегия Соединенных ШтатовВ начале июня этого года Соединенные Штаты обнародовали обновленную версию своей арктический стратегии."Арктический регион Соединенных Штатов имеет решающее значение для обороны нашей родины, защиты национального суверенитета США и соблюдения наших обязательств по договору об обороне. Наша арктическая стратегия будет направлять усилия министерства по обеспечению того, чтобы Арктика оставалась безопасным и стабильным регионом ", - написала в предисловии заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.В документе значатся три основных направления деятельности Соединенных Штатов и их союзников в Арктике:- Расширение возможностей "для проведения кампаний в Арктике, особенно в области информированности, связи и разведки, наблюдения и рекогносцировки".- "Обеспечение обороны и сдерживания в Арктике, повышение оперативной совместимости и углубления понимания того, как действовать в регионе"- Присутствие США и союзников в регионе будет подкрепляться проведением разного рода учений, как со странами-союзниками, так многосторонних с участием сил специальных операций Североатлантического альянса.Арктическая стратегия США демонстрирует решимость этой страны всерьез побороться за Арктику, а под прикрытием разговоров о мирном развитии этого региона демонстрировать там свою силу, в том числе военную.Сдержать Россию и КитайГлавную угрозу своим интересам в Арктике Соединенные Штаты видят в активности России и Китая. Последний хоть и не является арктическим государствам, однако стремится играть все большую роль в этом регионе.Причина все та же – слишком лакомым куском предстает Арктика в свете таяния льдов и изменения климата. Интерес к этому проявляет, впрочем, не только Китай. В тот же Арктический совет в статусе наблюдателя включены многие государства, которые не являются приарктическими.Что касается Китая, то для этой страны наибольший интерес, помимо недр, представляют торговые пути, а также научные исследования, на которые Пекин тратит больше, чем Соединенные Штаты.В деле освоения Арктики Китай действует по многим вопросам в связке с Россией, что особенно не нравится США, которые ревниво смотрят на любую конкуренцию в этом регионе.Что в Москве, что в Пекине неоднократно подчеркивали, что все действия РФ и КНР в Арктике ведутся в соответствии с международным правом, а российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих стран.Чего не скажешь об объединенном "приарктическом" Западе. Там не скрывают своих планов осуществлять сдерживание России и Китая в Арктике. Очередные поползновения на этом поприще и демонстрирует Канада, которая решила выступить застрельщиком в построении "обороны и безопасности" в этом регионе.Что дальшеСША всеми силами пытаются помешать России бросить все свои силы за борьбу за Арктику. Для этого Вашингтон отвлекает Москву на Украину и другие страны, а также пытается с обеих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана, отмечал ранее в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев."Штаты думали, что в схватку за Севморпуть и арктические ресурсы им придется вступать в борьбу с одной Россией, но в этом вопросе Китай стал нашим реальным союзником. Пекин не готов вмешиваться в украинский конфликт, предпочитая стоять над схваткой. Но в том, что касается Севера, китайцы проявляют решимость. Это подтверждает наше с ними последнее взаимодействие в воздушном пространстве возле Кольского полуострова и Аляски. Все это привело Вашингтон в замешательство", - заявил эксперт.Несмотря на все это, полноценное военное противостояние в этом регионе пока маловероятно, отмечал исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов. По его мнению, к такой вероятности нужно подходить с аккуратным скептицизмом.Было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого", однако в то же время он напомнил: такого арктического опыта, как у России, нет ни у кого в мире."Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов ранее в интервью Украина.ру.Сегодня нам необходимо выстраивать стратегию национальной безопасности с учетом того факта, что наши противники любой конфликт рассматривают сегодня как многодоменную структуру, в которой процессы протекают и в физическом домене, и в социально, технологическом, экономическом, правовом и, конечно же в информационном, считает генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев."Пока Запад переигрывает нас в стратегии многодоменных операций", - сказал он изданию Украина.ру.Но такое положение вещей будет существовать не долго, выразил уверенность эксперт.Более подробно о борьбе за Арктику и ее полезные ископаемые - в интервью Сергея Гриняева: "СВО на Украине — вопрос решенный, Арктика и Антарктида — будущая боль России"

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, арктика, россия, сша, канада, европа, китай