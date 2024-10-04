Бортников: Запад нацелен на расширение украинского конфликта - 04.10.2024 Украина.ру
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Бортников: Запад нацелен на расширение украинского конфликта
Бортников: Запад нацелен на расширение украинского конфликта - 04.10.2024 Украина.ру
Бортников: Запад нацелен на расширение украинского конфликта
Непосредственное участие кадровых военных НАТО в подготовке операций ВСУ на всей протяженности линии боевого соприкосновения говорит о нацеленности Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий
2024-10-04T11:10
2024-10-04T11:10
новости
россия
запад
киев
владимир путин
рютте
йенс столтенберг
нато
всу
конфликт
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Такое заявление 4 октября сделал директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 5-м заседании СОРБ.В Москве неоднократно подчеркивали, что западные поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и "игрой с огнем" со стороны НАТО.В сентябре, когда разговоры о снятии вето с Киева на удары вглубь России дальнобойными ракетами Запада достигли апогея, президент РФ Владимир Путин заявил, что даже дискутируя на эту тему, страны НАТО, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.Однако на Западе не прислушались к словам Путина и продолжили взбивать информационную пену. В частности, предшественник Рютте Йенс Столтенберг заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. Столтенберг отметил также, что Путин якобы много раз объявлял "красные линии", но "не шел на эскалацию".В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Столтенберга являются недальновидными и непрофессиональными. Песков добавил, что генсеку стоит воспринимать предупреждения президента России серьезно.Новый генсек НАТО Марк Рютте продолжил ястребиную риторику своего предшественника: Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России.
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новости, россия, запад, киев, владимир путин, рютте, йенс столтенберг, нато, всу, конфликт, александр бортников
Новости, Россия, Запад, Киев, Владимир Путин, Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО, ВСУ, конфликт, Александр Бортников

Бортников: Запад нацелен на расширение украинского конфликта

11:10 04.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
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Непосредственное участие кадровых военных НАТО в подготовке операций ВСУ на всей протяженности линии боевого соприкосновения говорит о нацеленности Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий
Такое заявление 4 октября сделал директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 5-м заседании СОРБ.

"Нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий демонстрируют также санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам на нашей территории, непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения, подчеркну это - на всей. Равно как и намерения натовцев направить на Украину свои контингенты", - сказал Бортников.

В Москве неоднократно подчеркивали, что западные поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и "игрой с огнем" со стороны НАТО.
В сентябре, когда разговоры о снятии вето с Киева на удары вглубь России дальнобойными ракетами Запада достигли апогея, президент РФ Владимир Путин заявил, что даже дискутируя на эту тему, страны НАТО, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.
Однако на Западе не прислушались к словам Путина и продолжили взбивать информационную пену. В частности, предшественник Рютте Йенс Столтенберг заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. Столтенберг отметил также, что Путин якобы много раз объявлял "красные линии", но "не шел на эскалацию".
В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Столтенберга являются недальновидными и непрофессиональными. Песков добавил, что генсеку стоит воспринимать предупреждения президента России серьезно.
Новый генсек НАТО Марк Рютте продолжил ястребиную риторику своего предшественника: Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России.
 
НовостиРоссияЗападКиевВладимир ПутинРюттеЙенс СтолтенбергНАТОВСУконфликтАлександр Бортников
 
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