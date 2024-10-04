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Марочко: На передовую прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ

Марочко: На передовую прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ - 04.10.2024 Украина.ру

Марочко: На передовую прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ

На передовую в район села Миньковка Донецкой Народной Республики (ДНР) прибыла хорошо экипированная группа из пяти англоязычных медиков-наемников для ВСУ. Об этом 4 октября агентству РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко

2024-10-04T09:58

2024-10-04T09:58

2024-10-04T12:20

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Он уточнил, что группа прибыла со своим оборудованием, хорошо экипирована и по всем признакам имеет большой опыт работы в зоне боевых действий.По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.Также не так давно министр обороны Ирландии Михол Мартин призвал своих сограждан не отправляться на войну, так как исход этого мероприятия вполне очевиден.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск)."По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.Издание также отметило, что больше всего территорий ВС РФ было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.В этот же день украинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, констатировал, что весь Волновахский район Донецкой Народной Республики (ДНР) для ВСУ потерян.Еще по теме - материал автора издания Украина.ру Александра Чаленко Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?

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новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, александр чаленко, украина.ру, всу, иностранные наемники