https://ukraina.ru/20220810/1037471544.html
Россия передаст ДНР роботов-саперов
Россия передаст ДНР роботов-саперов - 10.08.2022 Украина.ру
Россия передаст ДНР роботов-саперов
Саперные подразделения ДНР получат из России робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", сообщил 9 августа журналистам инструктор Международного противоминного центра вооруженных сил России с позывным "Умный".
2022-08-10T07:55
2022-08-10T07:55
2022-08-10T07:55
мины
уран-6
саперы
днр
россия
новости
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По его словам, в настоящий момент саперы из ДНР проводят обучение личного состава для их эксплуатации под руководством специалистов центра.Инструктор также добавил, что каждый день саперы из ДНР проходят практическую подготовку в аэропорту Мариуполя, территория которого, хоть и была разминирована, но там остается вероятность обнаружения взрывоопасных предметов.
https://ukraina.ru/20220802/1037213123.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мины, уран-6, саперы, днр, россия, новости
мины, Уран-6, саперы, ДНР, Россия, Новости
Россия передаст ДНР роботов-саперов
Саперные подразделения ДНР получат из России робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", сообщил 9 августа журналистам инструктор Международного противоминного центра вооруженных сил России с позывным "Умный".
По его словам, в настоящий момент саперы из ДНР проводят обучение личного состава для их эксплуатации под руководством специалистов центра.
В данном районе находятся робототехнические комплексы с личным составом, с которым сегодня проводится обучение… Сегодня потребность в этих роботах возникла здесь, на территории ДНР и ЛНР. Для того, чтобы выполнить задачу, сделать безопасной территорию, которая заминирована ранее в ходе ведения военных действий, соответственно, применяется и готовится личный состав ДНР для проведения сплошного разминирования от мин и взрывоопасных предметов.
"Умный"
Инструктор Международного противоминного центра ВС РФ
Инструктор также добавил, что каждый день саперы из ДНР проходят практическую подготовку в аэропорту Мариуполя, территория которого, хоть и была разминирована, но там остается вероятность обнаружения взрывоопасных предметов.