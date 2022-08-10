Россия передаст ДНР роботов-саперов - 10.08.2022 Украина.ру
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Россия передаст ДНР роботов-саперов
Россия передаст ДНР роботов-саперов - 10.08.2022 Украина.ру
Россия передаст ДНР роботов-саперов
Саперные подразделения ДНР получат из России робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", сообщил 9 августа журналистам инструктор Международного противоминного центра вооруженных сил России с позывным "Умный".
2022-08-10T07:55
2022-08-10T07:55
мины
уран-6
саперы
днр
россия
новости
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По его словам, в настоящий момент саперы из ДНР проводят обучение личного состава для их эксплуатации под руководством специалистов центра.Инструктор также добавил, что каждый день саперы из ДНР проходят практическую подготовку в аэропорту Мариуполя, территория которого, хоть и была разминирована, но там остается вероятность обнаружения взрывоопасных предметов.
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мины, уран-6, саперы, днр, россия, новости
мины, Уран-6, саперы, ДНР, Россия, Новости

Россия передаст ДНР роботов-саперов

07:55 10.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Саперные подразделения ДНР получат из России робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", сообщил 9 августа журналистам инструктор Международного противоминного центра вооруженных сил России с позывным "Умный".
По его словам, в настоящий момент саперы из ДНР проводят обучение личного состава для их эксплуатации под руководством специалистов центра.

В данном районе находятся робототехнические комплексы с личным составом, с которым сегодня проводится обучение… Сегодня потребность в этих роботах возникла здесь, на территории ДНР и ЛНР. Для того, чтобы выполнить задачу, сделать безопасной территорию, которая заминирована ранее в ходе ведения военных действий, соответственно, применяется и готовится личный состав ДНР для проведения сплошного разминирования от мин и взрывоопасных предметов.

"Умный"
Инструктор Международного противоминного центра ВС РФ
Инструктор также добавил, что каждый день саперы из ДНР проходят практическую подготовку в аэропорту Мариуполя, территория которого, хоть и была разминирована, но там остается вероятность обнаружения взрывоопасных предметов.
Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами Лепестки. Видео
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Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео
 
миныУран-6саперыДНРРоссияНовости
 
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