https://ukraina.ru/20220810/1037471544.html

Россия передаст ДНР роботов-саперов

Россия передаст ДНР роботов-саперов - 10.08.2022 Украина.ру

Россия передаст ДНР роботов-саперов

Саперные подразделения ДНР получат из России робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", сообщил 9 августа журналистам инструктор Международного противоминного центра вооруженных сил России с позывным "Умный".

2022-08-10T07:55

2022-08-10T07:55

2022-08-10T07:55

мины

уран-6

саперы

днр

россия

новости

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По его словам, в настоящий момент саперы из ДНР проводят обучение личного состава для их эксплуатации под руководством специалистов центра.Инструктор также добавил, что каждый день саперы из ДНР проходят практическую подготовку в аэропорту Мариуполя, территория которого, хоть и была разминирована, но там остается вероятность обнаружения взрывоопасных предметов.

https://ukraina.ru/20220802/1037213123.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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мины, уран-6, саперы, днр, россия, новости