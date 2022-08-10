https://ukraina.ru/20220810/1037455773.html

Белорусский народ и Светлана Тихановская обменялись именами

Белорусский народ и Светлана Тихановская обменялись именами - 10.08.2022 Украина.ру

Белорусский народ и Светлана Тихановская обменялись именами

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T08:38

2022-08-10T08:38

2022-08-10T09:49

белоруссия

украина

светлана тихановская

александр лукашенко

оппозиция

эксклюзив

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На фоне событий на Украине как-то забылось уже, что в Белоруссии есть оппозиция, а страну, помимо бессменного Александра Лукашенко, «возглавляет» ещё и Светлана Тихановская.Между тем, 8-9 августа в Вильнюсе, в условиях строжайшей конспирации (по словам корреспондента иноагента «Голоса Америки» «меры безопасности превышали аналогичные меры перед мероприятиями, в которых принимают участие первые лица Литовской республики») проходила конференция «Новая Беларусь».Мероприятие организовано офисом Тихановской совместно с Координационным советом белорусской оппозиции, BYPOL и Народным антикризисным управлением. В общем, привлекли всех, кого можно было привлечь, как говорят в народе в таких случаях, «хромых, больных и косоглазых».Заявления лидеров оппозиции производили странное впечатление. Похоже с адекватностью у них не очень — скоро начнут здороваться с невидимыми собеседниками.Вот, например, цитата «президента»: «Самое частое предложение, которое звучало в предварительных опросах — прекратить ругаться и объединиться вокруг общего плана действий. Имя "Светлана Тихановская" перестало принадлежать мне, это стало именем белорусского народа. Мандат, который мне доверили два года назад, действует только тогда, когда мы вместе».Как минимум, сказано, что никакой объединённой белорусской оппозиции в природе не существует, а значит не действует мандат Тихановской. И её самой нет, потому что она — это «белорусский народ», а «белорусский народ» — это она, но нет ни того, ни другого, потому что нет единства оппозиции. Мы, возможно, что-то поняли неправильно, но есть основание полагать, что правильно эту галиматью понять и невозможно.Кстати, представители штаба Виктора Бабарико (кандидат на пост президента на выборах 2020 года, который сейчас сидит за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), и глава Белорусского женского фонда Вероника Цепкало, (третье лицо оппозиции вместе с Тихановской и Колесниковой) заявили, что сотрудничать с Тихановской не собираются.По версии «президента», перед белорусской оппозицией стоит пять основных задач:— освобождение и реабилитация всех политических заключённых;— обеспечение свободных и демократических выборов;— освобождение территории страны от иностранных войск (!);— отстранение от власти нелегитимного режима Александра Лукашенко;— обеспечение работы демократической Конституции Беларуси.Опять же, нам кажется, что порядок задач должен быть другим (начать нужно было бы с отстранения Лукашенко…), но у Тихановской своя логика — нелинейная.Другой экстремист, представитель полка «Пагоня» Вадим Прокопьев, сказал, что:— белорусская оппозиция в настоящее время воюет с Российской империей и «ее гауляйтером — Лукашенко»;— Россия ведёт войну не с Украиной, а «со всем цивилизованным миром»;— Украина для России потеряна, поэтому сейчас именно Беларусь — «кощеева игла» путинского режима;— необходимо создать параллельные органы власти, и прежде всего — правительство.Ну, допустим подразделение «Пагоня» действительно воюет с российскими войсками на Украине. Теперь помимо «армии», нужно создать «государство». Благо «президент» уже есть (хотя она считает, что её нет).Выглядит это всё довольно серьёзно (суда по потерям «Пагони»), но какое отношение это всё имеет к Белоруссии? Речь идёт о создании государства за пределами страны. По опробованной на Украине модели «в вагоне — директория, под вагоном — территория».Представитель BYPOL (оппозиционная экстремистская структура, включающая бывших офицеров силовых структур) Александр Азаров выступил с двумя инициативами:— сформировать правительство в изгнании;— провести мобилизацию участников протестов с целью «демонстрации силы».По поводу правительства лучше всего сказал представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько, приведя в пример Координационный совет оппозиции: «Кто там состоял, чем люди занимались — люди не понимают до сегодняшнего дня».Член Президиума Координационного Совета, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко считает, что белорусы слишком хорошо живут: «Падение ВВП за первое полугодие составило около 10%, но необходимо наращивать санкционное давление. Главная ошибка, которая была совершена нашими партнёрами, это неравнозначности санкций, введенных в отношении России и в отношении Беларуси».Логика тут простая — оппозиция уже считает, что Белоруссия является частью России, а потому санкции против неё должны быть как против части России.Не смотря на всю неадекватность этих персонажей, нужно отметить два момента.Во-первых, эти люди уже были лидерами многотысячных протестов в 2020 году. Понятно, что благодаря не своим способностям, а благодаря западным службам психологической войны. Но, так или иначе, объединить их и сделать лидерами общественного мнения задача вполне решаемая. Это сейчас они резвятся на свободе, пока за них не взялись западные спецслужбы и политтехнологи. А как возьмутся, так сразу у них все противоречия между собой исчезнут и будут идти стройными рядами.Во-вторых, даже такая команда может оказаться к месту в случае сильного внутриполитического кризиса. А он вполне может возникнуть — достаточно вспомнить, какие усилия прилагают США для втягивания Белоруссии в конфликт на Украине.

https://ukraina.ru/20220526/1034037941.html

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https://ukraina.ru/20220712/1034339498.html

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2022

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белоруссия, украина, светлана тихановская, александр лукашенко, оппозиция, эксклюзив