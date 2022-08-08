Турецкая компания готовится производить "Байрактары" на Украине

Эксперт-тюрколог объяснил, как уживается сотрудничество Турции с Россией и поставки «Байрактаров» Украине Отношения Турции и Запада в последние годы все напряжённее. Президент Реджепт Тайип Эрдоган понимает, что в Евросоюз его страну уже никогда не возьмут, поэтому налаживает отношения с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, тюрколог Павел Шлыков в интервью изданию Украина.ру