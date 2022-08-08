Турецкая компания готовится производить "Байрактары" на Украине - 08.08.2022 Украина.ру
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Турецкая компания готовится производить "Байрактары" на Украине
Турецкая компания готовится производить "Байрактары" на Украине - 08.08.2022 Украина.ру
Турецкая компания готовится производить "Байрактары" на Украине
Турецкая компания Baykar Makina приобрела земельный участок на территории Украины для строительства завода по производству "Байрактаров", заявил 8 августа посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "РБК-Украина"
2022-08-08T13:34
2022-08-08T13:34
bayraktar tb2 (байрактар)
турция
украина
россия
новости
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По его словам, компания уже создала свой украинский филиал.Посол заявил, что на произведенных заводом беспилотниках будут использоваться украинские комплектующие.В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия "хотела бы наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Тем не менее, более конкретных публичных заявлений по этой теме не было.
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bayraktar tb2 (байрактар), турция, украина, россия, новости

Турецкая компания готовится производить "Байрактары" на Украине

13:34 08.08.2022
 
© скриншот видео "Euronews по-русски"байрактар Bayraktar TB2
байрактар Bayraktar TB2
© скриншот видео "Euronews по-русски"
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Турецкая компания Baykar Makina приобрела земельный участок на территории Украины для строительства завода по производству "Байрактаров", заявил 8 августа посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "РБК-Украина"
По его словам, компания уже создала свой украинский филиал.
Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию на Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство на Украине.
Василий Боднар
Посол Украины в Турции
Посол заявил, что на произведенных заводом беспилотниках будут использоваться украинские комплектующие.

На значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов.

Василий Боднар
Посол Украины в Турции
В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия "хотела бы наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Тем не менее, более конкретных публичных заявлений по этой теме не было.
байрактар Bayraktar TB2
2 июля, 08:00
Эксперт-тюрколог объяснил, как уживается сотрудничество Турции с Россией и поставки «Байрактаров» УкраинеОтношения Турции и Запада в последние годы все напряжённее. Президент Реджепт Тайип Эрдоган понимает, что в Евросоюз его страну уже никогда не возьмут, поэтому налаживает отношения с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, тюрколог Павел Шлыков в интервью изданию Украина.ру
 
Bayraktar TB2 (Байрактар)ТурцияУкраинаРоссияНовости
 
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