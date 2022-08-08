https://ukraina.ru/20220808/1037405275.html

"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями

"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями - 08.08.2022 Украина.ру

"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями

На Украине родственники военнопленных с завода "Азовсталь" в Мариуполе не могут добиться от властей никакой информации об их состоянии и местонахождении. Матери военных пытаются организовать встречу с представителями украинской власти. Об этом 8 августа в эфире канала "Еспресо" рассказала мать военнопленного из полка "Азов"* Ирина Новосядло

2022-08-08T12:29

2022-08-08T12:29

2022-08-08T12:29

военнопленные

азовсталь

украина

новости

"азов"

власти

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Родственники военнопленных также обращаются "на разного рода горячие линии", но ответов не получают. *Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220506/1033926821.html

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2022

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военнопленные, азовсталь, украина, новости, "азов", власти