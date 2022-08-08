"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
На Украине родственники военнопленных с завода "Азовсталь" в Мариуполе не могут добиться от властей никакой информации об их состоянии и местонахождении. Матери военных пытаются организовать встречу с представителями украинской власти. Об этом 8 августа в эфире канала "Еспресо" рассказала мать военнопленного из полка "Азов"* Ирина Новосядло
Хотим организовать встречу представителей украинской власти с нами, чтобы они предоставили информацию, в каком состоянии наши дети, где они находятся. По состоянию на сейчас, у нас нет информации, когда такая встреча может состояться
Родственники военнопленных также обращаются "на разного рода горячие линии", но ответов не получают.
*Деятельность организации запрещена в РФ
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