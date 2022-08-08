"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями - 08.08.2022 Украина.ру
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"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями
"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями - 08.08.2022 Украина.ру
"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями
На Украине родственники военнопленных с завода "Азовсталь" в Мариуполе не могут добиться от властей никакой информации об их состоянии и местонахождении. Матери военных пытаются организовать встречу с представителями украинской власти. Об этом 8 августа в эфире канала "Еспресо" рассказала мать военнопленного из полка "Азов"* Ирина Новосядло
2022-08-08T12:29
2022-08-08T12:29
военнопленные
азовсталь
украина
новости
"азов"
власти
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Родственники военнопленных также обращаются "на разного рода горячие линии", но ответов не получают. *Деятельность организации запрещена в РФ
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военнопленные, азовсталь, украина, новости, "азов", власти

"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями

12:29 08.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Украине родственники военнопленных с завода "Азовсталь" в Мариуполе не могут добиться от властей никакой информации об их состоянии и местонахождении. Матери военных пытаются организовать встречу с представителями украинской власти. Об этом 8 августа в эфире канала "Еспресо" рассказала мать военнопленного из полка "Азов"* Ирина Новосядло

Хотим организовать встречу представителей украинской власти с нами, чтобы они предоставили информацию, в каком состоянии наши дети, где они находятся. По состоянию на сейчас, у нас нет информации, когда такая встреча может состояться

Ирина Новосядло
мама украинского военнопленного
Родственники военнопленных также обращаются "на разного рода горячие линии", но ответов не получают.
*Деятельность организации запрещена в РФ
Возобновление штурма Азовстали - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 16:58
«Прячутся за женские спины»: военный эксперт о ситуации на заводе «Азовсталь»Мирных жителей на заводе «Азовсталь» используют в качественно обменного фонда, вместо того, чтобы отпустить их и принять бой, как мужчинам, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
 
военнопленныеАзовстальУкраинаНовости"Азов"власти
 
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