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Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны
Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны - 08.08.2022 Украина.ру
Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны
Сравнительное затишье и завершение активной фазы боевых действий может стать главной причиной раскола внутри европейской коалиции, написала 5 августа в своей статье для Foreign Affairs экс-советник Жозепа Борреля Натали Точчи
2022-08-08T10:01
2022-08-08T10:01
2022-08-08T10:01
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киев
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"На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", — считает она.Материал озаглавлен "Может ли Россия разделить Европу?..", а, по мнению Точчи, поддержка Киева европейскими государствами может значительно снизиться в случае завершения активной фазы боевых действий."Спусковым крючком" для такого сценария, Точчи называет энергетический кризис в Европе, ухудшение которого может привести к еще большему разладу внутри союза.
https://ukraina.ru/20220802/1037082545.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, ес, жозеп боррель, киев
Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны
Сравнительное затишье и завершение активной фазы боевых действий может стать главной причиной раскола внутри европейской коалиции, написала 5 августа в своей статье для Foreign Affairs экс-советник Жозепа Борреля Натали Точчи
"На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", — считает она.
Материал озаглавлен "Может ли Россия разделить Европу?..", а, по мнению Точчи, поддержка Киева европейскими государствами может значительно снизиться в случае завершения активной фазы боевых действий.
"Спусковым крючком" для такого сценария, Точчи называет энергетический кризис в Европе, ухудшение которого может привести к еще большему разладу внутри союза.