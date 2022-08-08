Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны - 08.08.2022 Украина.ру
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Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны
Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны - 08.08.2022 Украина.ру
Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны
Сравнительное затишье и завершение активной фазы боевых действий может стать главной причиной раскола внутри европейской коалиции, написала 5 августа в своей статье для Foreign Affairs экс-советник Жозепа Борреля Натали Точчи
2022-08-08T10:01
2022-08-08T10:01
новости
ес
жозеп боррель
киев
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"На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", — считает она.Материал озаглавлен "Может ли Россия разделить Европу?..", а, по мнению Точчи, поддержка Киева европейскими государствами может значительно снизиться в случае завершения активной фазы боевых действий."Спусковым крючком" для такого сценария, Точчи называет энергетический кризис в Европе, ухудшение которого может привести к еще большему разладу внутри союза.
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новости, ес, жозеп боррель, киев

Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны

10:01 08.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Примаковские чтения". День первый
Международный форум Примаковские чтения. День первый - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Сравнительное затишье и завершение активной фазы боевых действий может стать главной причиной раскола внутри европейской коалиции, написала 5 августа в своей статье для Foreign Affairs экс-советник Жозепа Борреля Натали Точчи
"На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", — считает она.
Материал озаглавлен "Может ли Россия разделить Европу?..", а, по мнению Точчи, поддержка Киева европейскими государствами может значительно снизиться в случае завершения активной фазы боевых действий.
"Спусковым крючком" для такого сценария, Точчи называет энергетический кризис в Европе, ухудшение которого может привести к еще большему разладу внутри союза.
деньги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 06:00
Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит Бюджет Евросоюза не предусматривает выделения Украине дополнительных кредитов из анонсированной ранее программы помощи на сумму до 8 миллиардов евро, заявила 1 августа представитель пресс-службы Еврокомиссии.
 
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