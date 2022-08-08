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Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками "Азова"*
Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками "Азова"* - 08.08.2022 Украина.ру
Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками "Азова"*
Генеральная прокуратура РФ выяснила, что боевики батальона "Азов"* используют запрещенные методы ведения войны, в частности, пытают мирное население и убивают детей, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту"
2022-08-08T09:10
2022-08-08T09:10
2022-08-08T09:10
"азов"
новости
дети
преступления
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Он рассказал, что прокуроры "однозначно пришли к выводам о деятельности "Азова"* как националистического формирования, основанного на фашистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации".Преступления, совершенные боевиками "Азова"*, могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны, добавил Краснов.Ранее Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией. Решение исполнили немедленно, не дожидаясь вступления в силу.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20220613/1034109195.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"азов", новости, дети, преступления
Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками "Азова"*
Генеральная прокуратура РФ выяснила, что боевики батальона "Азов"* используют запрещенные методы ведения войны, в частности, пытают мирное население и убивают детей, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту"
Мы собрали доказательства совершения членами объединения "Азов"* преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами. Установлены факты применения членами "Азова"* запрещенных средств и методов ведения войны
Игорь Краснов
Глава надзорного ведомства
Он рассказал, что прокуроры "однозначно пришли к выводам о деятельности "Азова"* как националистического формирования, основанного на фашистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации".
Преступления, совершенные боевиками "Азова"*, могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны, добавил Краснов.
Ранее Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией. Решение исполнили немедленно, не дожидаясь вступления в силу.
*Запрещенная в России террористическая организация.