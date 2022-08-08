Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками "Азова"*

Как покупалась сталь. Тайна «Азова», которую знают Ахметов и Зеленский В эти дни, когда Мариуполь начинает жить мирной жизнью, невольно возникает вопрос о том, что было раньше и зачем и почему Украина разрушала этот город. Как это получилось и кто за этим стоит?