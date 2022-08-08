Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения - 08.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения
Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения - 08.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения
НАТО примет участие в Тайваньском кризисе в случае его обострения, но опосредованно, считает эксперт-востоковед Юрий Тавровский.
2022-08-08T08:35
2022-08-08T08:35
китай
тайвань
нато
сша
новости
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По мнению эксперта, "если что-то начнется в Тихом океане", НАТО отреагирует единодушно, как и в случае с Украиной. Тавровский напомнил, что на саммите НАТО принято решение о расширении зоны ответственности альянса.Также, по его мнению, следует ожидать вовлечения Японии, а вот Южная Корея активно принимать участие не будет.Тем не менее, востоковед считает, что до реального участия НАТО в войне, если таковая начнется, не дойдет.Тавровский считает, что действительную помощь Тайваню смогут оказать Япония и Англия, а также Австралия – в рамках блока AUKUS.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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китай, тайвань, нато, сша, новости

Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения

08:35 08.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенные учения "Восток-2018"
Военные учения Восток-2018
© Министерство обороны РФ
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НАТО примет участие в Тайваньском кризисе в случае его обострения, но опосредованно, считает эксперт-востоковед Юрий Тавровский.
По мнению эксперта, "если что-то начнется в Тихом океане", НАТО отреагирует единодушно, как и в случае с Украиной. Тавровский напомнил, что на саммите НАТО принято решение о расширении зоны ответственности альянса.
Также, по его мнению, следует ожидать вовлечения Японии, а вот Южная Корея активно принимать участие не будет.
Теперь Япония и Южная Корея. Про Японию все говорят, что она, скорее всего, примкнет к такому антикитайскому фронту активному, а южные корейцы постараются кашу варить — как эти пленные украинские говорят: "Я на камбузе работал", "Я медиком был". Вот у них такие вспомогательные роли будут.
Юрий Тавровский
Востоковед
Тем не менее, востоковед считает, что до реального участия НАТО в войне, если таковая начнется, не дойдет.
И вот эта помощь, которую немцы обещают, — ну что это значит, немцы, сидя там у себя в Европе, какую они могут помощь оказать? Они могут прислать пять самолетов и четыре танка, какой-нибудь германский фрегат дотащится до Южно-Китайского моря.
Юрий Тавровский
Востоковед
Тавровский считает, что действительную помощь Тайваню смогут оказать Япония и Англия, а также Австралия – в рамках блока AUKUS.
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 05:30
Политолог рассказал, что будет, если Китай полностью заблокирует ТайваньКитайцы проиграли раунд борьбы за Тайвань с США, хотя партия "Гоминьдан" сделала все, что нужно было, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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