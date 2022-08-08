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Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения
Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения - 08.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения
НАТО примет участие в Тайваньском кризисе в случае его обострения, но опосредованно, считает эксперт-востоковед Юрий Тавровский.
2022-08-08T08:35
2022-08-08T08:35
2022-08-08T08:35
китай
тайвань
нато
сша
новости
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По мнению эксперта, "если что-то начнется в Тихом океане", НАТО отреагирует единодушно, как и в случае с Украиной. Тавровский напомнил, что на саммите НАТО принято решение о расширении зоны ответственности альянса.Также, по его мнению, следует ожидать вовлечения Японии, а вот Южная Корея активно принимать участие не будет.Тем не менее, востоковед считает, что до реального участия НАТО в войне, если таковая начнется, не дойдет.Тавровский считает, что действительную помощь Тайваню смогут оказать Япония и Англия, а также Австралия – в рамках блока AUKUS.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220807/1037367686.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, тайвань, нато, сша, новости
Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения
НАТО примет участие в Тайваньском кризисе в случае его обострения, но опосредованно, считает эксперт-востоковед Юрий Тавровский.
По мнению эксперта, "если что-то начнется в Тихом океане", НАТО отреагирует единодушно, как и в случае с Украиной. Тавровский напомнил, что на саммите НАТО принято решение о расширении зоны ответственности альянса.
Также, по его мнению, следует ожидать вовлечения Японии, а вот Южная Корея активно принимать участие не будет.
Теперь Япония и Южная Корея. Про Японию все говорят, что она, скорее всего, примкнет к такому антикитайскому фронту активному, а южные корейцы постараются кашу варить — как эти пленные украинские говорят: "Я на камбузе работал", "Я медиком был". Вот у них такие вспомогательные роли будут.
Юрий Тавровский
Востоковед
Тем не менее, востоковед считает, что до реального участия НАТО в войне, если таковая начнется, не дойдет.
И вот эта помощь, которую немцы обещают, — ну что это значит, немцы, сидя там у себя в Европе, какую они могут помощь оказать? Они могут прислать пять самолетов и четыре танка, какой-нибудь германский фрегат дотащится до Южно-Китайского моря.
Юрий Тавровский
Востоковед
Тавровский считает, что действительную помощь Тайваню смогут оказать Япония и Англия, а также Австралия – в рамках блока AUKUS.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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