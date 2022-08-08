https://ukraina.ru/20220808/1037386204.html

Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения

Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения - 08.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения

НАТО примет участие в Тайваньском кризисе в случае его обострения, но опосредованно, считает эксперт-востоковед Юрий Тавровский.

2022-08-08T08:35

2022-08-08T08:35

2022-08-08T08:35

китай

тайвань

нато

сша

новости

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По мнению эксперта, "если что-то начнется в Тихом океане", НАТО отреагирует единодушно, как и в случае с Украиной. Тавровский напомнил, что на саммите НАТО принято решение о расширении зоны ответственности альянса.Также, по его мнению, следует ожидать вовлечения Японии, а вот Южная Корея активно принимать участие не будет.Тем не менее, востоковед считает, что до реального участия НАТО в войне, если таковая начнется, не дойдет.Тавровский считает, что действительную помощь Тайваню смогут оказать Япония и Англия, а также Австралия – в рамках блока AUKUS.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220807/1037367686.html

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китай, тайвань, нато, сша, новости