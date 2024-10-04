https://ukraina.ru/20241004/1057877534.html

Главное за ночь 4 октября

Главное за ночь 4 октября - 04.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 4 октября

В Кореневском и Суджанском районах Курской области продолжается продвижение ВС РФ. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Плехово. Потери противника на данных... Украина.ру, 04.10.2024

2024-10-04T08:06

2024-10-04T08:06

2024-10-04T08:06

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спецоперация

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В Кореневском и Суджанском районах Курской области продолжается продвижение ВС РФ. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Плехово. Потери противника на данных участках фронта составили до 40 человек убитыми. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до четырех километров.На Покровском направлении наши войска продвинулись в восточную часть Лысовки, заняли Николаевку, наступают в районе Красного Яра в направлении железной дороги, сообщают Два майора. В районе Цукуркино противник характеризует ситуацию для ВСУ как "сложную", ВС России, по сообщению нескольких источников, действуют в восточной части поселка, что означает неудачи противника в попытках стабилизировать фронт.На Кураховском направлении подразделения ВС России броском двинулись из н.п. Острое в Островское, что одновременно создает угрозу для гарнизона ВСУ в Максимильяновке и означает движение южного выступа фронта, образуя большой "карман" вместе с войсками Покровского направления.На Южнодонецком направлении Армия России расширяют зону контроля у Водяного в сторону Богоявленки, воины-дальневосточники работают по противнику севернее Угледара.Израильская авиация нанесла около 20 ударов по кварталу, прилегающему к международному аэропорту Бейрута. Целью удара Израиля по Бейруту был вероятный преемник генсека "Хезболлах" Насруллы, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.Любое вторжение на ливанскую территорию будет считаться посягательством на арабскую нацбезопасность. С таким заявлением выступили члены Лиги арабских государств по итогам чрезвычайного заседания Совета организации на уровне постпредов в Каире.Вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, но Москва предостерегает от эскалации: в Штатах зря думают, что попытки испытать РФ на прочность не приведут к гораздо более жестким контрмерам, чем те, что были до сих пор, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Подробнее о действиях Штатов - в материале США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новости, курская область, сша, сергей рябков, вооруженные силы украины, спецоперация, сво