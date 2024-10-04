Главное за ночь 4 октября
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
В Кореневском и Суджанском районах Курской области продолжается продвижение ВС РФ. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Плехово. Потери противника на данных участках фронта составили до 40 человек убитыми. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до четырех километров.
На Покровском направлении наши войска продвинулись в восточную часть Лысовки, заняли Николаевку, наступают в районе Красного Яра в направлении железной дороги, сообщают Два майора. В районе Цукуркино противник характеризует ситуацию для ВСУ как "сложную", ВС России, по сообщению нескольких источников, действуют в восточной части поселка, что означает неудачи противника в попытках стабилизировать фронт.
На Кураховском направлении подразделения ВС России броском двинулись из н.п. Острое в Островское, что одновременно создает угрозу для гарнизона ВСУ в Максимильяновке и означает движение южного выступа фронта, образуя большой "карман" вместе с войсками Покровского направления.
На Южнодонецком направлении Армия России расширяют зону контроля у Водяного в сторону Богоявленки, воины-дальневосточники работают по противнику севернее Угледара.
Любое вторжение на ливанскую территорию будет считаться посягательством на арабскую нацбезопасность. С таким заявлением выступили члены Лиги арабских государств по итогам чрезвычайного заседания Совета организации на уровне постпредов в Каире.
Вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, но Москва предостерегает от эскалации: в Штатах зря думают, что попытки испытать РФ на прочность не приведут к гораздо более жестким контрмерам, чем те, что были до сих пор, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Подробнее о действиях Штатов - в материале США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов на сайте Украина.ру.