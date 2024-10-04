США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов
07:29 04.10.2024 (обновлено: 07:32 04.10.2024)
Поощряя Украину бить американским оружием вглубь России США прокладывают дорогу к ядерному конфликту. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в передаче "Большая игра" на Первом канале
"Я вынужден вновь напомнить о возможном решении Соединенных Штатов Америки поощрять украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории. Это серьезный шаг не просто на эскалацию, это дорога, которую администрация прокладывает к ядерному конфликту", - сказал Антонов.
Он подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы избежать ядерного конфликта, поскольку в нем не будет победителей.
"Ответственность за такое решение несут центры принятия решений, которые в том числе находятся здесь", - заключил дипломат.
Подробнее о планах бить по РФ - в материале "Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России на сайте Украина.ру.