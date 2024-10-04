США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов - 04.10.2024 Украина.ру
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США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов
США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов - 04.10.2024 Украина.ру
США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов
Поощряя Украину бить американским оружием вглубь России США прокладывают дорогу к ядерному конфликту. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в передаче "Большая игра" на Первом канале
2024-10-04T07:29
2024-10-04T07:32
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вооруженные силы украины
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"Я вынужден вновь напомнить о возможном решении Соединенных Штатов Америки поощрять украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории. Это серьезный шаг не просто на эскалацию, это дорога, которую администрация прокладывает к ядерному конфликту", - сказал Антонов.Он подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы избежать ядерного конфликта, поскольку в нем не будет победителей.Подробнее о планах бить по РФ - в материале "Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, анатолий антонов, киев, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Анатолий Антонов, Киев, Вооруженные силы Украины

США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов

07:29 04.10.2024 (обновлено: 07:32 04.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Поощряя Украину бить американским оружием вглубь России США прокладывают дорогу к ядерному конфликту. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в передаче "Большая игра" на Первом канале
"Я вынужден вновь напомнить о возможном решении Соединенных Штатов Америки поощрять украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории. Это серьезный шаг не просто на эскалацию, это дорога, которую администрация прокладывает к ядерному конфликту", - сказал Антонов.
Он подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы избежать ядерного конфликта, поскольку в нем не будет победителей.
"Ответственность за такое решение несут центры принятия решений, которые в том числе находятся здесь", - заключил дипломат.
Подробнее о планах бить по РФ - в материале "Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России на сайте Украина.ру.
 
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