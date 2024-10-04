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США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов

США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов - 04.10.2024 Украина.ру

США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов

Поощряя Украину бить американским оружием вглубь России США прокладывают дорогу к ядерному конфликту. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в передаче "Большая игра" на Первом канале

2024-10-04T07:29

2024-10-04T07:29

2024-10-04T07:32

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"Я вынужден вновь напомнить о возможном решении Соединенных Штатов Америки поощрять украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории. Это серьезный шаг не просто на эскалацию, это дорога, которую администрация прокладывает к ядерному конфликту", - сказал Антонов.Он подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы избежать ядерного конфликта, поскольку в нем не будет победителей.Подробнее о планах бить по РФ - в материале "Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, анатолий антонов, киев, вооруженные силы украины