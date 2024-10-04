"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ - 04.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241004/1057879985.html
"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ
"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ - 04.10.2024 Украина.ру
"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ
ВСУ установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, что осложнило снабжение российских войск на передовой. Об этом рассказал командир 95-го стрелкового полка Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Сид. Его слова 4 октября опубликовало агентство РИА Новости
2024-10-04T09:27
2024-10-04T09:59
новости
угледар
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
александр чаленко
украина.ру
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057881180_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_6c006f73de2d597b9291a8a1d1f45523.jpg
Командир уточнил, что тогда военные решили прорубить "дорогу жизни" в лесополосе, примыкающей почти вплотную к позициям. Длина просеки составила восемь километров, и боеприпасы с продуктами пришлось возить сначала на мотоциклах, потом часть пути пешком.Во вторник, 1 октября, российские военкоры сообщили, что над администрацией Угледара поднят российский триколор. Очень быстро украинская сторона признала потерю города, однако зачистки от остатков сил ВСУ еще велись.Накануне вечером Министерство обороны России подтвердило освобождение города. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.В пятницу, 4 октября, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Угледар имеет выгодное географическое расположение и его потеря для противника имеет стратегическое значение.Пушилин уточнил, что в городе сейчас находится около 115 мирных жителей. Они уже получают помощь от российских военных.Еще по теме - материал автора издания Украина.ру Александра Чаленко Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?
https://ukraina.ru/20241003/1057857967.html
https://ukraina.ru/20241004/1057879675.html
угледар
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057881180_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_ee8c27fbd5281947941d9f50b64908fe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, угледар, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, александр чаленко, украина.ру, всу, вс рф
Новости, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Александр Чаленко, Украина.ру, ВСУ, ВС РФ

"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ

09:27 04.10.2024 (обновлено: 09:59 04.10.2024)
 
Фото: 78ru. Камера наблюдения
Фото: 78ru. Камера наблюдения
Читать в
ВСУ установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, что осложнило снабжение российских войск на передовой. Об этом рассказал командир 95-го стрелкового полка Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Сид. Его слова 4 октября опубликовало агентство РИА Новости

"После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все", - сказал Сид.

Фото: depositphotos. Камера наблюдения
Фото: depositphotos. Камера наблюдения
Фото: depositphotos. Камера наблюдения
Командир уточнил, что тогда военные решили прорубить "дорогу жизни" в лесополосе, примыкающей почти вплотную к позициям. Длина просеки составила восемь километров, и боеприпасы с продуктами пришлось возить сначала на мотоциклах, потом часть пути пешком.
Во вторник, 1 октября, российские военкоры сообщили, что над администрацией Угледара поднят российский триколор. Очень быстро украинская сторона признала потерю города, однако зачистки от остатков сил ВСУ еще велись.
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
Вчера, 12:02
Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в УгледареИз 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, да и те дезертировали при первой же возможности. Об этом в своих соцсетях написал украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ
Накануне вечером Министерство обороны России подтвердило освобождение города. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
В пятницу, 4 октября, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Угледар имеет выгодное географическое расположение и его потеря для противника имеет стратегическое значение.
Пушилин уточнил, что в городе сейчас находится около 115 мирных жителей. Они уже получают помощь от российских военных.
Денис Пушилин
08:57
Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для КиеваОсвобожденный город Угледар в Донецкой Народной Республике имел для Украины стратегическое значение. Об этом сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин
Еще по теме - материал автора издания Украина.ру Александра Чаленко Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?
 
НовостиУгледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлександр ЧаленкоУкраина.руВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Песков рассказал о встречах Путина в день рождения
13:02Инсайды про Трампа и Нетаньяху: Джонсон приоткрыл тайну, о чем написал в мемуарах "Сорвавшегося с цепи"
13:00Убийство в Энергодаре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 октября
12:45Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
12:00Киев обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против ВС РФ - Лавров
11:59Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков
11:54ГУР Украины убило сотрудника Запорожской АЭС
11:20США возмущены тем, что Киев не отправляет на фронт юных украинцев — нардеп
11:10Бортников: Запад нацелен на расширение украинского конфликта
11:10Канада сколачивает новый альянс в Арктике: чем ответит Россия и Китай
10:40Сергей Гриняев: СВО на Украине — вопрос решенный, Арктика и Антарктида — будущая боль России
10:15Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны
10:07Западные кураторы запрещают Киеву заключать мир - Бортников
09:58Марочко: На передовую прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ
09:43Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН
09:28Константинов рассказал о возможностях, открывшихся после освобождения Угледара
09:27"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ
08:57Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева
08:30Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной
08:22Как освобождали Угледар, атака на Воронеж. Главное на Украине на утро 4 октября
Лента новостейМолния