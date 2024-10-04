"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ
09:27 04.10.2024 (обновлено: 09:59 04.10.2024)
Фото: 78ru. Камера наблюдения
ВСУ установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, что осложнило снабжение российских войск на передовой. Об этом рассказал командир 95-го стрелкового полка Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Сид. Его слова 4 октября опубликовало агентство РИА Новости
"После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все", - сказал Сид.
Фото: depositphotos. Камера наблюдения
Фото: depositphotos. Камера наблюдения
Командир уточнил, что тогда военные решили прорубить "дорогу жизни" в лесополосе, примыкающей почти вплотную к позициям. Длина просеки составила восемь километров, и боеприпасы с продуктами пришлось возить сначала на мотоциклах, потом часть пути пешком.
Во вторник, 1 октября, российские военкоры сообщили, что над администрацией Угледара поднят российский триколор. Очень быстро украинская сторона признала потерю города, однако зачистки от остатков сил ВСУ еще велись.
Вчера, 12:02Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в УгледареИз 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, да и те дезертировали при первой же возможности. Об этом в своих соцсетях написал украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ
Накануне вечером Министерство обороны России подтвердило освобождение города. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
В пятницу, 4 октября, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Угледар имеет выгодное географическое расположение и его потеря для противника имеет стратегическое значение.
Пушилин уточнил, что в городе сейчас находится около 115 мирных жителей. Они уже получают помощь от российских военных.
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