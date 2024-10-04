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"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ

"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ - 04.10.2024 Украина.ру

"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ

ВСУ установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, что осложнило снабжение российских войск на передовой. Об этом рассказал командир 95-го стрелкового полка Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Сид. Его слова 4 октября опубликовало агентство РИА Новости

2024-10-04T09:27

2024-10-04T09:27

2024-10-04T09:59

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Командир уточнил, что тогда военные решили прорубить "дорогу жизни" в лесополосе, примыкающей почти вплотную к позициям. Длина просеки составила восемь километров, и боеприпасы с продуктами пришлось возить сначала на мотоциклах, потом часть пути пешком.Во вторник, 1 октября, российские военкоры сообщили, что над администрацией Угледара поднят российский триколор. Очень быстро украинская сторона признала потерю города, однако зачистки от остатков сил ВСУ еще велись.Накануне вечером Министерство обороны России подтвердило освобождение города. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.В пятницу, 4 октября, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Угледар имеет выгодное географическое расположение и его потеря для противника имеет стратегическое значение.Пушилин уточнил, что в городе сейчас находится около 115 мирных жителей. Они уже получают помощь от российских военных.Еще по теме - материал автора издания Украина.ру Александра Чаленко Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?

https://ukraina.ru/20241003/1057857967.html

https://ukraina.ru/20241004/1057879675.html

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