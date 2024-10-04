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Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной

Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной - 04.10.2024 Украина.ру

Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга ответила на вопрос, планируют ли США сбивать российские ракеты над Украиной с территории Румынии или Польши

2024-10-04T08:30

2024-10-04T08:30

2024-10-04T08:30

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"Это стало бы вовлечением нас в конфликт другим способом. По нашему мнению, Украина в состоянии успешно защищаться от российских ударов", - сказала Сингх.Чиновница подчеркнула, что Вашингтон "продолжит и далее оказывать Киеву необходимую поддержку", однако речи об отправке американских войск на украинскую территорию не может быть.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен на сайте Украина.ру.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, джо байден, пентагон