Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной - 04.10.2024 Украина.ру
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Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной
Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной - 04.10.2024 Украина.ру
Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга ответила на вопрос, планируют ли США сбивать российские ракеты над Украиной с территории Румынии или Польши
2024-10-04T08:30
2024-10-04T08:30
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"Это стало бы вовлечением нас в конфликт другим способом. По нашему мнению, Украина в состоянии успешно защищаться от российских ударов", - сказала Сингх.Чиновница подчеркнула, что Вашингтон "продолжит и далее оказывать Киеву необходимую поддержку", однако речи об отправке американских войск на украинскую территорию не может быть.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, США, Джо Байден, Пентагон

Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной

08:30 04.10.2024
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать в
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга ответила на вопрос, планируют ли США сбивать российские ракеты над Украиной с территории Румынии или Польши
"Это стало бы вовлечением нас в конфликт другим способом. По нашему мнению, Украина в состоянии успешно защищаться от российских ударов", - сказала Сингх.
Чиновница подчеркнула, что Вашингтон "продолжит и далее оказывать Киеву необходимую поддержку", однако речи об отправке американских войск на украинскую территорию не может быть.

"Президент взял на себя обязательство, что США не будут вводить войска на Украину. Тем не менее, мы поддерживаем ее в ее усилиях по возвращению своей суверенной территории", - констатировала заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен на сайте Украина.ру.
 
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