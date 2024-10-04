Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга ответила на вопрос, планируют ли США сбивать российские ракеты над Украиной с территории Румынии или Польши
"Это стало бы вовлечением нас в конфликт другим способом. По нашему мнению, Украина в состоянии успешно защищаться от российских ударов", - сказала Сингх.
"Президент взял на себя обязательство, что США не будут вводить войска на Украину. Тем не менее, мы поддерживаем ее в ее усилиях по возвращению своей суверенной территории", - констатировала заместитель пресс-секретаря Пентагона.
Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен на сайте Украина.ру.