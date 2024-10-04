https://ukraina.ru/20241004/1057878617.html

Как освобождали Угледар, атака на Воронеж. Главное на Украине на утро 4 октября

Как освобождали Угледар, атака на Воронеж. Главное на Украине на утро 4 октября - 04.10.2024 Украина.ру

Как освобождали Угледар, атака на Воронеж. Главное на Украине на утро 4 октября

Минобороны РФ раскрыло подробности освобождения Угледара. Украинские беспилотники атаковали Воронеж

2024-10-04T08:22

2024-10-04T08:22

2024-10-04T08:23

эксклюзив

хроники

угледар

россия

украина

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057878491_0:6:1327:752_1920x0_80_0_0_bff0b112b859275bbe58806cfcfe099e.jpg

Как только кольцо вокруг Угледара стало сжиматься и российские войска взяли под контроль последний путь отхода на север, украинские военные начали в панике бежать с позиций, сообщили в Минобороны, передаёт РИА Новости."По словам бойцов снайперских подразделений объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься, а наши войска взяли под контроль последний путь отхода на север, оставшиеся украинские солдаты начали в панике убегать со своих позиций", — рассказали в министерстве обороны.В Минобороны отметили: подавить сопротивление ВСУ удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп: они окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по ВСУ.В министерстве отдельно подчеркнули, что украинское командование бросило на защиту Угледара самые боеспособные подразделения и в итоге потеряло значительную часть элитных формирований и много бронетехникиПри этом, как рассказали в Минобороны РФ, российским военным ещё в сентябре стало понятно, что украинская оборона в Угледаре обречена. Это произошло, когда пехота прорвалась одновременно с двух флангов: в районе населённых пунктов Водяное и Пречистовка.Кроме того, в министерстве отметили, что грамотные действий экипажей танков Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" из Камчатского края оказали решающее значение при захвате последних опорных пунктов ВСУ в Угледаре.Тем временем в сети распространяется видео встречи российских солдат с жителями Угледара."Они хотят уже ждут возможности возвратиться [сюда]", - говорила одна из женщин."Их там (на Украине — Ред.) все заели уже", - поддержала вторая."И "ждуны" говорили на нас, "сепаратисты"", - сказала ещё одна.Жительницы жаловались на то, как к ним относились на Украине."Видео, от которого корежит укропропагандонов. Пишут что "угледарские ждуны дождались".. Собственно понятно что и чего дождались. В этой гражданской войне, простые русские люди, оказавшись в 91м году гражданами Украины, сделали свой выбор. Кто то остался верен своим корням, а кто то ошибся дверью военкомата, либо полностью идейно перешёл на сторону врага. С врагами то понятно, их надо уничтожать. А тех, кто остался верен своим предкам, общей истории, своему народу, мы идём освобождать. От оккупации идеологией украинства, которое мягко стелило под братсконародность, но в итоге показало свое людоедство. Вот такие вот базовые ориентиры, кто есть кто и ради чего это всё, простыми словами", - прокомментировал видео инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Днём ранее, 3 октября, Минобороны России сообщило об освобождении Угледара."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населённый пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - указывалось в сообщении в телеграм-канале министерства в 17:11.Украинские военные со своей стороны рассказали о катастрофическом положении дел для них в городе.Так, аэроразведчик 72-й обмр Николай Волошнов заявил о том, что Угледар был обречён."Угледар пал. Угледар был обречён, спасти его было невозможно. А вот людей спасти можно было. Но приказ на выход так и не дали. Все в городе и вокруг него понимали, что отсчёт идёт на дни, а потом уже и на часы, но приказ на отход так и не поступил. Куда будем отходить. А х** его знает. Пока у врага будет хватать сил нас гнать, будем отступать назад", - заявил Ворошнов.Другой украинский военный — журналист Владимир Бойко — привёл пример с пополнением в 50 человек, которое прибыло в сражавшуюся в Угледаре 72-ю омбр которое состояло из набранных военкоматами 52-56-летних бойцов. 30 из них по состоянию здоровья сразу оставили в тыловых подразделениях и госпиталях, 16 из 20 дезертировали на следующий день, а 4 оставшихся дезертировали после первой же ротации.Атака на ВоронежВ ночь на 4 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев у себя в телеграм-канале сообщил об атаке украинских беспилотников."В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он в 03:33.В 04:15 он сообщил об отбое опасности БПЛА в регионе.Позднее губернатор подвёл итоги ночной атаки украинских беспилотников."Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено. Оперативные службы продолжают обходы территории для уточнения последствий. На данный момент повреждений нигде не зафиксировано", - написал он в 07:56.Примечательно, что в ночь на 4 октября также произошло возгорание нефтебазы в другом регионе России — в Пермском крае."Сильнейший пожар на нефтебазе в деревне Осенцы в Пермском крае. Изначально сообщалось о локализации пожара на 10000 метрах, однако сейчас площадь пожара уже возросла до 20000 метров. Причина возгорания пока неизвестна. Пострадавших нет - когда пожар начался сотрудников на нефтебазе не было. Сейчас на месте происшествия работают около 100 пожарных", - сообщил в 07:51 телеграм-канал Baza.Канал опубликовал видео с места событий.Некоторые увидели в произошедшем украинский след."В Пермском крае и Воронежской области горят две нефтебазы. Особого значения они не имеют, но на фоне повышения цен на нефть - отличный подарок и "спасибо" демократам в Штатах под выборы. А нефиг было с уродами связываться", - указал медиаэксперт Анатолий Шарий.Таким образом, он намекнул на участие Украины в пожаре в Пермском крае.Ранее украинские эксперты, в т.ч. военные, не раз обозначали объекты энергетической инфраструктуры России как приоритетные цели для ВСУ.О причинах успехов ВС РФ — в статье Александра Чаленко "Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?".

https://ukraina.ru/20241003/1057875241.html

https://ukraina.ru/20241003/1057860320.html

https://ukraina.ru/20241003/1057855384.html

угледар

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, угледар, россия, украина, вооруженные силы украины, минобороны