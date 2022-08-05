https://ukraina.ru/20220805/1037308206.html

Юрий Тавровский о причинах американской синофобии и о главной проблеме Китая

Юрий Тавровский о причинах американской синофобии и о главной проблеме Китая - 05.08.2022 Украина.ру

Юрий Тавровский о причинах американской синофобии и о главной проблеме Китая

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T05:43

2022-08-05T05:43

2022-08-05T05:43

интервью

тавровский

тайвань

китай

сша

политика

экономика

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Воевать с Китаем американцы сами не будут, у них уже есть неприятный опыт. Они хотят ослабить Китай, желательно, чужими руками - может быть, руками тайваньцев, считает востоковед, журналист, автор книги "Украинские угрозы для Пекина" Юрий Тавровский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Юрий Вадимович, вопрос о состоявшемся визите Нэнси Пелоси на Тайвань. Каких ожидать последствий, сколько потребуется времени для того, чтобы обострилась ситуация?– Во-первых, Нэнси Пелоси уже улетела. Грозные всякие заявления Китая о том, что будут последствия, произвели большущее впечатление на американцев, на тайваньцев, на нас, экспертов, потому что народ ожидал чуть ли начала Третьей мировой войны.В общем, напугать-то удалось. Тайваньцы отозвали приглашение Нэнси Пелоси, и ей пришлось их уговаривать, чтобы они снова его прислали, чтобы визит состоялся. Президент Байден выступил против поездки, Госдеп выступил против. Военные сказали, что это не ко времени.– В общем, открестились от этой поездки.– Ну да, они были против, но она прилетела. Те, кто смотрел ее прилет, увидел, что это вообще было какое-то фантастическое зрелище – в кромешной тьме, выключены все огни в аэропорту, на темную полосу садился самолет.После того, как самолет остановился, Пелоси выходила не по трапу, как полагается деятелю ее уровня, а по какой-то лестнице приставной. Она каждый шаг взвешивала, чтобы не упасть, не дай Бог, на этом трапе не пойти по пути Байдена. Затем ее провели по взлетной полосе куда-то в кольце бугаев-охранников и, в общем, она уехала.Отоспавшись, она устроила тоже небольшие гастроли, встретилась с руководительницей тайваньской администрации, та ей вручила медаль, все как полагается. Но Пелоси устроила еще такую гадость маленькую, а может быть, даже две маленькие гадости. Она встретилась с одним активистом гонконгского сопротивления. Помните, в Гонконге год-полтора назад были волнения, типа цветной революции.И мало того, она встретилась еще с одним из руководителей студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь в 1980 году, потому что он укрывается на Тайване, где является профессором местного университета.Вот, наконец-то она взлетела, и полетела. Причем здесь тоже была интрига, не меньше, чем с прилетом. Ведь все знают, что китайцы объявили учения в воздушном пространстве вокруг Тайваня.– Причем досрочно.– Они могли сказать: учения, ракеты летают туда-сюда, истребители носятся, не дай Бог - что-нибудь со старушкой случится. Но решили выпустить ее. Вообще, поскольку я политолог, мне полагаются какие-то нестандартные версии выдвигать.– Что дальше, какого развития событий ожидать?– На разных уровнях будут разные последствия. На уровне китайско-тайваньских отношений будет свертывание торговли. Оно уже началось. Китай уже отменил сделки на некоторые товары, в основном сельскохозяйственные. От полупроводников китайцы, конечно, не откажутся. Но будет реакция продолжаться.Фирменный стиль Си Цзиньпина – это не делать ничего с рывка, а - системно, шаг за шагом, и в отношениях торговых с Тайванем шаг за шагом будет затягиваться удавка. Веревочка будет затягиваться. А эти связи очень важны для Тайваня, потому что капиталовложения Тайваня на материке – это 200 миллиардов долларов, это очень большие деньги. И торговля Тайваня с КНР тоже примерно 200 миллиардов долларов? по состоянию на прошлый год.Это очень большие деньги. Напомню, что наша торговля с Китаем – 147 миллиардов долларов. Тем не менее, на этом уровне китайско-тайваньском будут какие-то серьезные изменения в плане торговли.Теперь в военном плане, китайско-тайваньском. Я думаю, что сейчас произойдет активизация китайской авиации и китайского военно-морского флота. Если до сих пор китайцы уважают пространство воздушное, морское пространство Тайваня, то, я думаю, что в ближайшее время мы увидим учения Китая, уже непосредственно у берегов. Думаю, что китайские самолеты начнут летать над Тайванем, чего они раньше не делали никогда. Ну и вот таким образом тайваньцев будут держать в тонусе.Теперь в другом измерении последствия. Конечно, изменения будут в китайско-американских отношениях. И не в лучшую сторону. Общее направление развития этих отношений вниз скатывается. После сорока лет того, что называют "брак по расчету", китайско-американский, который наступил после того как Дэн Сяопин призвал создать единый анти-гегемонистский фронт против Советского Союза – он был вознагражден тем, что открылись рынки западные, в Китай стали поступать капиталы, технологии. Собственно, это одна из причин, почему Китай так рванул вперед.Теперь все это будет постепенно демонтироваться, и противоречия, я так понимаю, между Байденом и Пелоси в том, что у Байдена намечен какой-то план, какая-то траектория этого понижения, а Пелоси как чертик из коробочки выскочила и угрожала сломать эту тенденцию, резко обрушить отношения.В том, что американский политический класс – и республиканский, и демократический - настроен антикитайски, ну никаких у меня сомнений нет, а есть доказательства. Начиная с 2017-2018 года, когда президент Трамп стал вводить санкции, развернул в Гонконге цветную революцию, стал накачивать Тайвань оружием, вся эта политика поддерживалась законодательными актами – законами, постановлениями Конгресса.По всем этим документам практически единогласное было голосование и демократами, и республиканцами. То есть, антикитайская истерия, можно называть - "синофобия", красиво, как "русофобия". Синофобия – она доминирует, и она будет продолжаться, пока несколько администраций не сменится.Не потому, что Байден не любит Си Цзиньпина или Трамп не любил, а потому, что Америка никак не может понять, что ее обходят, или ее уже обошли, что она перестает быть владычицей морскою, к которой все идут на поклон, которая определяет правила жизни во всем мире. Это время проходит.Может быть, даже кто-то из американцев понимает, что это неизбежность, но они хотят отдалить эту неизбежность. Для этого надо ослабить Китай разными методами. Трамп, например, хотел санкциями, а Байден, возможно, хочет, чтобы войнушка была между Китаем и Тайванем. Сами американцы ни за что не полезут в войну. Но, если возникнет такая войнушка, типа специальной военной операции, то естественно, что обе стороны будут ослаблены.Плюс будут вовлечены союзники Америки в этом азиатско-тихоокеанском регионе. И они тоже будут ослаблены, как ослаблены европейские союзники Америки, которые вмешались в украинский кризис. Это такая цель, такая тенденция. Поэтому визит Пелоси - это яркая картинка, но в сущности она ничего не поменяла.– Рванет или не рванет? Возможен ли конфликт? Что думает по этому поводу Китай и что думает Тайвань? Кроме того, скоро в КНР двадцатый коммунистический съезд, там Си Цзиньпин будет переизбираться на третий срок. И его предвыборная кампания сделана на том, что Китай должен быть един. Не будет ли это ударом по носу самому Си Цзинпину – прилет Пелоси?– Я не знаю, что думает Си Цзиньпин, и я не знаю, что думает Цай Инвэнь, руководительница Тайваня. Я думаю, что есть небольшой шанс. Если американцам очень припрет, если они почувствуют, что дела у них идут совсем плохо внутри страны, а это может быть где-то в районе ноября, промежуточные выборы, они могут использовать свои рычаги влияния на Цай Инвэнь и тайваньскую элиту. Их же там немного – двести-триста человек. Для того, чтобы они приняли решение о провозглашении суверенитета. А это будет автоматическое объявление войны.Другое дело, что война может происходить в разных формах – не обязательно высадка десанта, бомбежка городов, не обязательно СВО. Это может быть экономическая блокада и т.д. В общем, какие-то решительные действия. Я все-таки надеюсь, что войны в обозримом будущем не будет.Теперь вытекающий из этого вопрос. Вы говорите, что у Си Цзиньпина предвыборная кампания. Никакой предвыборной кампании нет, и в принципе быть не может, потому что вопрос о том, что Си Цзиньпин в очередной раз станет Генсеком партии, был решен еще на предыдущем съезде, когда стало ясно, что программа Си Цзиньпина – долгосрочная программа, китайская мечта о великом возрождении китайской нации к 2049 году – идет четко по расписанию. Это в 2017 году уже было ясно, потому что за пять лет были выполнены очень важные показатели. И тогда съезд постановил отказаться от принятого еще при Дэн Сяопине решения, что только два срока по пять лет, и предоставить Си Цзиньпину, как автору долгосрочной программы, долгосрочные же полномочия. Поэтому - никаких сомнений. Может быть, найдутся какие-то ребята, которые шутки для проголосуют против или воздержатся. Но это будет абсолютно незначительно.Сейчас в Китайская коммунистической партии нет фракций, которые бы противостояли Си Цзиньпину, а они были в начале его правления. Это были в основном политические деятели, связанные с коррумпированными кругами, в том числе, это были руководители армии, руководители служб безопасности страны в ранге членов Политбюро ЦК КПК и постоянного комитета Политбюро.Они были выведены из состава партийных органов, арестованы и преданы суду. Сейчас политическая ситуация в Китае абсолютно стабильна, несмотря на очень серьезные внутренние проблемы, которые гораздо важнее, чем полет Пелоси. Это, в первую очередь, ковид.Ковид подрывает экономическое развитие Китая. В первом квартале у них было всего 0,2% рост ВВП. Потом они за первое полугодие сделали 2,5%, и мечтают, чтобы к концу года достичь 5,5% ВВП, что для Китая не очень много. Для других этого вполне достаточно. Но проблема не решена с ковидом.Эта проблема имеет политическую подоплеку, потому что одни люди говорят, что эта тактика или стратегия Си Цзиньпина называется "нулевая терпимость к ковиду". Появляется один человек с ковидом в доме – весь дом отсекается. Появляется квартал в городе – весь город закрывается, 10 миллионов, 15 миллионов, там предприятия останавливаются и т.д. Так вот, эти люди говорят: слушайте, ну ладно, это было все правильно, пока был тот ковид страшный, первый, но сейчас же "Омикрон" вроде, он типа ОРВИ, зачем же нам на такие жесткие меры идти? Давайте как-то сосуществовать, чтобы нормально жизнь продолжалась.Но Си Цзиньпин, у него один из лозунгов – "человек на первом месте". Он очень заботится о людях, о сбережении человека, о сбережении китайцев. Поэтому ему до сих пор удается по этому спорному вопросу проводить свою линию. Я вижу здесь единственную - не оппозицию, в общем - разницу во мнениях.Так что съезд пройдет хорошо, единодушно будут приняты решения, и главное, что будет определен путь Китая в последующие годы. У них этот путь с 2012 года, когда Си Цзиньпин пришел к власти, до 2049 года, когда будет выполнена программа.Он с самого начала был разбит на несколько этапов. Вот первый этап – это 2021 год, то есть, прошлый год, и все было выполнено. Полностью уничтожили нищету. Ни в одной стране такого нет. Китайцы, естественно, что они боролись с нищетой и раньше, и до Си Цзиньпина, но когда он пришел к власти, оставалось 99 миллионов людей, живших ниже уровня бедности. Все, этих людей всех подняли вверх. Они сейчас являются нормальными гражданами… ВВП страны увеличился в два раза.Причем эти годы совпали с американскими санкциями, с ковидом. Если бы этих гирь, привязанных на ногах, не было – они бы бежали еще быстрее. Как бы то ни было, в 2021 году они выполнили задачи этого первого этапа, и следующий этап – это 2034 год.Значит, в этом, 2022 году, они выдвинут более конкретные наметки, какие приоритеты, куда идти, какие новые отрасли экономики, инновации. Есть же и другие проблемы в Китае, например, рождаемость. Рождаемость падает, и до 2025 года они ожидают отрицательный прирост населения. Я не знаю, насколько это угрожает экономике китайской, но, наверное, с точки зрения социальной - это действительно не очень здорово. Это означает, что молодежь чувствует себя не очень уверено, в брак вступают достаточно поздно, уже тогда, когда достигают определенного уровня экономического.Я знаю, что в Китае не хватает невест, и невесты очень разборчивые, по крайней мере, среди моих знакомых пекинских - девушка не согласится выйти замуж, если у мужа нет квартиры, куда они вселятся, если в новой семье не будет машины и т.д. Вот такие разборчивые девушки.– Германия пообещала помочь Тайваню в случае нападения на них Китая. Хочется спросить – на мировой арене так же распределятся роли "за" или "против", как в случае с кризисом на Украине, или некоторые страны поменяют свое решение?– Думаю, что НАТО, которое построило, как следует, шеренгу во время украинского кризиса, будет точно так же щелкать каблуками и в случае, если что-то начнется в Тихом океане. Вы знаете, что на саммите НАТО принято решение о расширении зоны ответственности и т.д.Теперь Япония и Южная Корея. Про Японию все говорят, что она, скорее всего, примкнет к такому антикитайскому фронту активному, а южные корейцы постараются кашу варить - как эти пленные украинские говорят: "Я на камбузе работал", "Я медиком был". Вот у них такие вспомогательные роли будут.Но опять же, я считаю, что до реальной войны не дойдет. И вот эта помощь, которую немцы обещают - ну что это значит, немцы, сидя там у себя в Европе, какую они могут помощь оказать? Они могут прислать пять самолетов и четыре танка, какой-нибудь германский фрегат дотащится до Южно-Китайского моря.Япония – та может оказать действительную помощь, Англия – у нее флот все-таки до сих пор какой-то остается. Теперь блок AUKUS с Австралией. Это какие-то более реальные варианты, на которые американцы могут рассчитывать в случае столкновения с Китаем.Но сами американцы… Тайванцам же сказал Байден находясь в Токио: "Мы окажем военную помощь". Я уверен, что эта военная помощь будет состоять в том, что выйдут из портов американские авианосные группы, взлетят самолеты, покружат и сядут на свои аэродромы. А авианосные группы походят-походят по морю и вернутся в вои порты.Почему я так думаю? Не только потому, что Америку китайцы все чаще называют "бумажный тигр", а потому, что прецеденты были совсем недавно, когда Северная Корея стала часто взрывать атомные бомбы и пускать ракеты, еще при Трампе. Он взял и послал сразу три авианосные группы, которые развернулись и пошли полным ходом в направлении Северной Кореи.Все затаили дыхание: неужели сейчас с них взлетят самолеты и вдарят по северокорейским военным объектам? И ничего не вышло. И никто даже не знает, чем все закончилось. Где они свернули, где они развернулись? Вот – это военная поддержка американская. Американцы – действительно бумажный тигр. Воевать с Китаем они не будут. Они хотят ослабить Китай, желательно, чужими руками может быть, руками тайваньцев.Смотрите, как они ослабляют Россию руками украинцев, как они ослабляют своих союзников европейских, вовлекая их тоже в украинский кризис. Схема та же самая будет, если что-то будет на Тихоокеанском театре, или как я его называю – "Восточный фронт мировой холодной войны" – то американцы постараются отсидеться в кустах, потому что у них, на самом деле, очень нехороший уже опыт войны с китайцами.Они ведь воевали с китайцами несколько лет. Это называлось "Корейская война" в мировой истории. Это 1950-1953 год. А в Китае эта война официально называется "Война сопротивления американскому империализму и поддержки Кореи". Корея на втором уровне. Китайцы потеряли 390 тысяч душ, потому что они воевали в ватниках и с автоматами против американских танков, самолетов, бомбардировщиков. И хотя наши прикрывали самолеты с воздуха, но им было запрещено перелетать границу Китая и Северной Кореи. Они выступали как будто это китайские самолеты, и с тех пор пошли шутки про китайского пилота Ли Си Цын, который управлял самолетом одними ногами, потому что руками он держал глаза, чтобы быть похожим на китайца. Это был русский пилот Лисицын, но он говорил, что он Ли Си Цын.Но все равно, конечно, кровушку-то проливали китайцы, и в Корее даже погиб сын Мао Цзедуна – Мао Аньин – офицер Советской армии, который провоевал всю Отечественную войну.Так что американцы понимают, что китайцы – это не "бумажный тигр", что, если они с ними сцепятся, то это будет как во Вьетнаме, а может быть, даже хуже. Это будет как в Афганистане, а может быть, еще хуже.Поэтому я думаю, что американцы будут такую подлую двурушническую политику проводить. Подстрекать пушечное мясо, а сами будут печатать деньги, посылать "Хаймарсы", посылать авианосцы. Вот это есть сущность американской внешней политики на нынешнем этапе.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, тавровский, тайвань, китай, сша, политика, экономика