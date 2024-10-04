ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над тремя областями и Азовским морем — Минобороны - 04.10.2024 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над тремя областями и Азовским морем — Минобороны
ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над тремя областями и Азовским морем — Минобороны - 04.10.2024 Украина.ру
ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над тремя областями и Азовским морем — Минобороны
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России
2024-10-04T07:50
2024-10-04T07:50
новости
азовское море
минобороны
россия
белгородская область
пво
дроны
беспилотники
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в материале.В ведомстве уточнили, что над территорией Белгородской области было уничтожено шесть дронов, над территорией Воронежской области - уничтожено и перехвачено также шесть беспилотников, еще 5 БПЛА уничтожено над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
азовское море
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новости, азовское море, минобороны, россия, белгородская область, пво, дроны, беспилотники
Новости, Азовское море, Минобороны, Россия, Белгородская область, ПВО, дроны, беспилотники

ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над тремя областями и Азовским морем — Минобороны

07:50 04.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в материале.
В ведомстве уточнили, что над территорией Белгородской области было уничтожено шесть дронов, над территорией Воронежской области - уничтожено и перехвачено также шесть беспилотников, еще 5 БПЛА уничтожено над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
НовостиАзовское мореМинобороныРоссияБелгородская областьПВОдроныбеспилотники
 
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