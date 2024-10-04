ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над тремя областями и Азовским морем — Минобороны
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в материале.
В ведомстве уточнили, что над территорией Белгородской области было уничтожено шесть дронов, над территорией Воронежской области - уничтожено и перехвачено также шесть беспилотников, еще 5 БПЛА уничтожено над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.