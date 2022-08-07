https://ukraina.ru/20220807/1037364393.html
"Конец долларовой системы близок, ареал хождения валюты будет уменьшаться" - Дробницкий
"Конец долларовой системы близок, ареал хождения валюты будет уменьшаться" - Дробницкий - 07.08.2022 Украина.ру
"Конец долларовой системы близок, ареал хождения валюты будет уменьшаться" - Дробницкий
Все конфликты, которые создали за последнее время американцы уменьшают ценность доллара, как единственной всемирной технологии взаиморасчетов, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
2022-08-07T04:45
2022-08-07T04:45
2022-08-07T04:45
спецоперация
дмитрий дробницкий
доллар
валюта
америка
сша
россия
экономика
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Посмотрите, как отреагировали арабские шейхи из Персидского залива на визит Байдена и как его встретили, он ничего он не получил, Америка – уже не главная держава мира, говорит политолог.По мнению Дробницкого, видно, что чем больше атак на недругов делают штаты, тем больше союзников думают, нужен ли доллар, если он используется как оружие, и в этом смысле конец долларовой системы уже на пороге.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий дробницкий, доллар, валюта, америка, сша, россия, экономика
"Конец долларовой системы близок, ареал хождения валюты будет уменьшаться" - Дробницкий
Все конфликты, которые создали за последнее время американцы уменьшают ценность доллара, как единственной всемирной технологии взаиморасчетов, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.