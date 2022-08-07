https://ukraina.ru/20220807/1037364393.html

"Конец долларовой системы близок, ареал хождения валюты будет уменьшаться" - Дробницкий

"Конец долларовой системы близок, ареал хождения валюты будет уменьшаться" - Дробницкий - 07.08.2022 Украина.ру

"Конец долларовой системы близок, ареал хождения валюты будет уменьшаться" - Дробницкий

Все конфликты, которые создали за последнее время американцы уменьшают ценность доллара, как единственной всемирной технологии взаиморасчетов, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.

2022-08-07T04:45

2022-08-07T04:45

2022-08-07T04:45

спецоперация

дмитрий дробницкий

доллар

валюта

америка

сша

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/62/1018466279_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_44b8258d511e52102a261a22147ff9e9.jpg

Посмотрите, как отреагировали арабские шейхи из Персидского залива на визит Байдена и как его встретили, он ничего он не получил, Америка – уже не главная держава мира, говорит политолог.По мнению Дробницкого, видно, что чем больше атак на недругов делают штаты, тем больше союзников думают, нужен ли доллар, если он используется как оружие, и в этом смысле конец долларовой системы уже на пороге.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий дробницкий, доллар, валюта, америка, сша, россия, экономика