https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html

"Исход "Тайваньской схватки" под вопросом, в Китае кризис, а у США нет плана" - Дробницкий

"Исход "Тайваньской схватки" под вопросом, в Китае кризис, а у США нет плана" - Дробницкий - 05.08.2022 Украина.ру

"Исход "Тайваньской схватки" под вопросом, в Китае кризис, а у США нет плана" - Дробницкий

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T19:36

2022-08-05T19:36

2022-08-05T19:36

китай

тайвань

россия

сша

нэнси пелоси

самолет

война

третья мировая война

ядерная война

спецоперация

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Почему вопрос с Тайванем зависит от внутренней кухни компартии Китая, ареал хождения доллара уменьшится, а эвакуированных из ДНР украинцев могут ждать репрессии, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.— Дмитрий Олегович, к чему приведет тайваньский кризис? Не совсем понятно, как поведет себя Китай.— Действительно, не очень понятно, как поведет себя Китай, это правда. В США, в том числе в находящейся у власти либеральной коалиции нет сейчас стратегического видения, что делать дальше. Есть цель, и то, разделяемая не всеми. Построить более компактный перебалансированный на азиатско-тихоокеанский регион Запад, который мог бы решить две задачи – сдерживание Китая, и скажем так, больше ресурсов на меньшее количество людей. Эту цель не все разделяют, но большая часть тех, кто допущен к принятию решений, они относятся к ней благосклонно.А вот стратегически на целом ряде направлений есть только тактические соображения, которые дают представления о действиях на небольшой период вперед. В общем, если спросить, зачем было вот это все устраивать, то согласия нет, в том числе и в Вашингтоне. Некоторые кусочками перепечатали текст статьи Томаса Фридмана, который сказал, что это был безответственный и опасный поступок со стороны Пелоси и так далее.Да, Томас исключительно системный человек, его устами, что называется, говорил Обама. Но надо также понимать, есть мнения, что надо сосредоточится на украинской проблематике и заниматься непосредственно войной с Россией, а не ссориться с Китаем, с ним разберемся, мол, потом.Но есть и другие мнения, которые говорят, что вот нет, с Китаем надо разбираться прямо сейчас. При этом нет ответа, каким образом это сделать. В этом смысле тактическая машина у США работает не плохо, потому что Китай переиграли, что уж тут говорить.А вот как этим воспользоваться, что дальше делать с этим, частью какой большой стратегии это все является, ответ на этот вопрос никто не знает.— Возможно они хотят создать ряд затяжных военных конфликтов, чтобы была нестабильность в этих регионах, тогда США станет территорией стабильности и доллар в итоге вырастет?— Дураков нет, это не повысит ценность доллара. Вся конфликтность, которая была инспирирована, привела к тому, что ценность доллара, единственной всемирной технологии взаиморасчетов, только падает от этих конфликтов. Посмотрите, как отреагировали арабские шейхи из Персидского залива. Как Байдена встретили. Ничего он не получил, отправили его восвояси.Поэтому, это достаточно понятная вещь, ценность доллара от этого не повышается. Есть люди, которые вам скажут, что Америка – главная держава мира, без них ничего не делается, что система их стоит, как и стояла, они скажут так, потому что так положено, но на деле это не так.Ситуация гораздо хуже для доллара, и любая дальнейшая конфликтность будет приводить к тому, что не то, чтобы доллар исчезнет или будет терять ценность, он будет терять ареал хождения. Это уже видно, об этом сами американцы говорят, что чем больше мы долбим недругов, тем больше союзников, бывших союзников или полусоюзников думают, "а нафига нам нужен этот доллар, если он используется как оружие?".В этом смысле конец долларовой системы, он уже вот он. Вот эта вся теория о том, что нужно посеять хаос, а вот Америка такая классная… не знаю.— При хаосе инвесторы сохраняют капитал в долларах, чтобы не потерять или это уже не работающая теория?— Если они побегут просто в доллар, ну тогда долларовая масса просто окажется у кого-то на руках, наверное, и всё. Что это даст США? Доходность по американским ценным бумагам, с учетом инфляции, она отрицательная.И за счет инфляции все дороже стоит обслуживание долга. Да, проценты ничтожные, но увеличив ставку вы поднимаете стоимость для американского бюджета всего этого. Ну побежали в доллар какие-то инвесторы, и что? Китай сокращает свои вложения в долларовые активы, россияне последнее успели схватить, 300 миллиардов. Приходится хватать, отнимать.Кто бежит в доллар? Люди все больше стараются вкладываться в железки, это Путин говорил. Есть гипотеза, что вот эта часть дефицита и слома логистических цепочек, представляет собой вложения серьёзных инвесторов в микропроцессоры, металлы, которые сейчас просто никуда не отпускаются, ну только по минимуму, иначе этому дефициту взяться было бы неоткуда.Я не могу это посчитать, это надо все данные брать и анализировать, но это предположение не лишено внутренней логики, потому что никто не знает, что завтра будут деньги и сколько что будет стоить.При этом бегство в доллар не приводит к тому, чтобы он укреплялся и за него можно купить больше. Как раз наоборот, инфляция и рост цен на нефть показывают, что гораздо меньше важных вещей можно купить за доллар.Вся эта теория хорошо звучит, что американцы всех поимели, но на деле, по ходу, поимели сами себя.Единственная теория, которую еще можно представить состоятельной, это то, что все капиталы из Европы убегут в Америку. Но капиталы, это не что-то богом данное, и ограниченное, и за что все дерутся.Все капитали европейские на деле напечатаны ФРС, ну электронным образом напечатаны. Потому что евро – дополнительная валюта к доллару. Они печатаются на долги, которые берутся у Федерального резерва. Стоит ФРС перестать им давать в долг - всё, все капиталы в ваших руках. Вам не нужно больше давать в долг, чтобы кто-то другой получал деньги реальные.Все эти рассуждения в нынешней финансовой системе похожи на то, будто люди переставляют сундуки с золотом по всему миру, а на деле все устроено иначе, поэтому это не работает.— Зачем тогда это США нужно и что предпримет Китай? Будет блокада острова?— Я понимаю всех китаистов, которые бросились говорить про тысячелетнюю историю Китая и что он всегда играет в долгую. Но сейчас времени у них много нет, им надо придумать что-то очень быстро, у товарища Си на носу съезд партии.Может быть, он воспользуется этим в свою пользу, может нет - мы не знаем, что происходит внутри Китая. Китаистов я послушал, но они если что-то и знают, то не говорят. Блокада – это фактически объявление войны.Вопрос в другом – как этим воспользуется Си Дзиньпин. Получит ли он абсолютную власть в свои руки. Если получится, то он воспользовался данной ситуацией. А если это сделают его враги, то он, как минимум, не усилится. Это будут плохие новости для тех, кто верил в великий Китай.Потому что у Китая своих внутренних экономических проблем много, там кризис нарастает тоже, эффективность использования капитала внутри страны очень низкая, китаисты об этом говорят. Это общая проблема всех стран, которые противостоят Америке. И Ирана, и России, и Китая.Поэтому пытаются строить общие рынки, надеясь на то, что эффективность при увеличении рынка возрастет. Потому что тогда появляется диверсификация вложений. Внутренний рынок в Китае большой. Но малоэффективный. Проблем везде много. Вот они сделают блокаду, и что?— Заберут может мирно остров, они сами попросятся в состав КНР…— Чтобы они мирно попросились, надо было не допускать полет Пелоси. Потому что все, что нужно было, партия "Гоминьдан" сделала. Максимально активизировались, стояли до последнего, требовали Пелоси не приземлятся. Даже коммунисты местные на время поддержали "Гоминьдан" на Тайване.И что? Сейчас кризис придет и все равно надо поддерживать Китай. Ну и все такие "Ага, сейчас!". Это сложная ситуация, тактически сложная, ну и стратегически у США ничего на Китай нет.Но и у Китая стратегии большой не вижу, разве что через тысячу лет они станут властелинами вселенной, но что будет через 2 года?Я не вижу такой стратегии, хотя читаю наших китаистов. Это общая проблема. Стратегии нет ни у кого. Это характеризует нынешнее состояние мира и мироустройства.— А те учения, которые Китай провел сразу после визита Пелоси? Это не говорит о планах не пускать больше никого или забрать остров?— Очень смешно… давайте дождемся полета, например, Блинкена или делегации ЕС. Вот тогда и посмотрим, решительные они или нет. Ну чего мы ищем за китайцев для них оправдание, ну сели они в лужу, пусть они сами из нее выбираются. Китайцы проиграли этот раунд, а эти учения… ну, после драки кулаками не машут. Проиграли они!— Согласен, я пытаюсь только понять, что будет дальше.— Дальше будет очень сильно зависеть от внутрипартийного расклада КПК, мы его не знаем, и китаисты не знают. Ну или знают, но не пишут. Я подозреваю, что Си Циньпин сильно расстроен.Это сейчас серьезная проверка китайской элиты, которую мы любим восхвалять, вот они…вот они.. А вот посмотрим сейчас, что они! Это интересно в том числе в плане развития отношений с Китаем.— То есть, поддержат ли китайские элиты своего руководителя?— Ну он же не самодержец, он же не абсолютная власть, есть вещи, которые он не хотел делать. С ковидом у него была другая идея, как поступить. Его прямой аппаратный противник там… в общем, на деле ковидной политикой занимается не тот человек, который экономикой. Они постоянно ругаются, а Си пытается их успокоить.Там есть разночтения, но какой сейчас внутренний разговор в Китае происходит, мы не знаем, интересно было бы посмотреть.— Американцы, кроме подтверждения своей силы, что выиграли от этой схватки?— Они еще на полшага приблизили присоединение Японии в АУКУС.Потому что японцы требовали военных гарантий, то есть заверения от США, что они до сих пор хозяева в регионе. Они получили подтверждение. Кстати, многие полагают, хотя это гипотеза, что убийство Синдзо Абэ связано с тем, что он уверял всех, что Америка их не выручит и надо не вступать в АУКУС, лучше сохранить нейтральный статус.— А не связано ли еще это все с интересом США к компании TSMC, которая делает чипы?— Уже нет, потому что в Аризоне уже почти готова фабрика этой компании, они где-то половину потребностей нынешних тайваньских перекрывают по важным вещам, вместе с Apple и AMD они вполне это все сделают.Фабрика эта принадлежит TSMC, сейчас еще ведется разная работа, попытки перекрыть возможность китайцам покупать оборудование европейское и американское для производства чипов, не дать поставить это в КНР на индустриальные рельсы.Эта война полупроводниковая - очень серьезная. Этот вот "силиконовый щит", "кремниевый щит", "священный хребет", защищающий Тайвань, как они в компании его называли, он потихоньку растворяется и уезжает в США.Там даже жаловались эти тайваньские разоблачители, что у них инженеров забирают тех, которые нужны на производстве в Тайване, потому что нужны там в Аризоне, чтобы налаживать оборудование.— Они же не смогут полностью забрать компанию в Америку?— Половину смогут, этого достаточно.— В Украине эвакуируют жителей Донецкой республики – Киев объявил эвакуацию, для чего это делается?— Мы можем запросто не верно оценивать всё, что там происходит, потому что они там давно находятся в шизе. Но если исходить из того, что они действуют разумно, то мое предположение очень тревожно.Потому что они наверняка попытаются вывезти тех, кто потенциально лоялен будущей власти ДНР и России. А там, куда они вывезут, они станут людьми второго сорта. Они видят, какая реакция в Херсоне и части Запорожской областиИ это очень похоже на попытку сделать под шумок массовые репрессии, которые, конечно, опять никто не заметит. Это если это что-то логичное, в чем есть сомнения.— Может пытаются показать, что якобы заботятся о людях для картинки?— Они же не отчитываются перед "Нью-Йорк таймс", и перед Amnesty International тоже. И перед Западом, который знает, что делают украинские власти. Под властью Лондона задача была поставлена жесткая, уничтожить побольше русских людей по обе стороны фронта.Вот приезжал военкор… говорит вот там пленных приводят, и они все Иванов, Петров, Сидоров. И спрашивают, а хохлы-то где? А они все на западе, нас прислали воевать с вами. По большому счету, задачи там - это убийство русских людей, затруднение освоения территорий. Вот эту задачу они решают.А забота о людях…кого это интересует? Это не то, за что они потом получат гонорар и пенсию. Они занимаются ослаблением России, и в этом смысле вполне преуспевают.— А как соотнести две новости: Amnesty International признал нарушения военного права со стороны ВСУ, и второе – сейм Литвы признал Россию террористическим государством?— Надо четко понимать, что все элиты там фрагментированы, у разных фрагментов элит могут быть разные внешние политики. Как в США разные 4 клана, каждый свою политику ведет. Есть разные группировки. Там Сити заинтересован не в том, в чем заинтересованы Джонсон и Траст. И все это порождает разные высказывания этих марионеточных организаций. Чем это все закончится? Возможно 5 сентября это все закончится, а может покатится к общим выборам.— В косовском обострении тоже есть американские интересы или другие факторы сыграли?— Надо внимательно следить за тем, насколько и как участвует Турция. Для нее это первостепенный интерес. Этот регион, примерно такой же, как и Сирия. Есть ли там уши Эрдогана и что там происходит. Есть предположение, что этим Лондон занимался в лице Джонсона, но после его падения ситуация и не завершилась полномасштабным конфликтом.— Захарова говорит, что Запад давит таким образом на Сербию, чтобы заставить Белград отказаться от непринятия санкций ЕС против России.— Ну, может быть да, может и не приятно им, что Сербия ведет себя таким вот образом. Но я не думаю, что они сейчас этим озабочены. С другой стороны, и толку нет с того, что Сербия ни к чему не присоединяется. Но это возможно. На Вучича давят, но я не вижу логики. Если бы был полноценный конфликт, это бы привели к уничтожению Косова в течении месяца. Пришлось бы звать Эрдогана, чтобы остановить это, а его звать не хочется.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

китай, тайвань, россия, сша, нэнси пелоси, самолет, война, третья мировая война, ядерная война, интервью